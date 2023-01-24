Как устранить жир и нагар с решётки газовой плиты

Почистите грязную решётку, на которой большой слой жира и нагара, уже не очищающегося ничем. Вам понадобится всего полчаса и пара таблеток!







Подберите достаточно большую кастрюлю, в которую решётка поместится хотя бы наполовину. Налейте воду, добавьте 2 таблетки для посудомоечной машины, доведите до кипения.







Уменьшите огонь, погрузите решётку в раствор. Кипятите 20-30 минут.







Затем ещё горячую решётку аккуратно достаньте и почистите. Жир и нагар отойдут вмиг!







Затем погрузите решётку другой половиной в тот же раствор и повторите процедуру. Решётка будет как новенькая!







Подробнее о том, как очистить решётку газовой плиты, смотрите в видео ниже:



