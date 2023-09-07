Почему не нужно игнорировать стюардесс, когда они просят поднять шторки иллюминаторов во время посад

Зачем пассажиров просят поднимать шторки.
Каждый, кто летал на самолете, должен прекрасно помнить о том, что в конце и в начале полета стюардессы просят выполнить всех пассажиров одно и то же действие, а именно – поднять шторки иллюминаторов. Для чего это делается и действительно ли данный загадочный поступок так важен для летающей машины и ее экипажа? Если говорить кратко - то важность очень высока. Однако теперь разберёмся поподробнее.
Например, чтобы заметить и сообщить о чем-то подобном.
Первая и самая банальная причина, по которой следует поднимать шторку на иллюминаторе – это безопасность самого пассажира. Дело в том, что пластиковая шторка может быть потенциальная опасна в случае жесткой посадки и стать причиной травмы рядом сидящего пассажира. Существуют свидетельства о том, как во время сложной посадки шторка деформировалась и раскололась, после чего ее осколки нанесли увечья пассажирам.
Для того, чтобы не травмироваться в случае ЧП.
Второй важной причиной является безопасность всего самолета в целом. Взлет и посадка всегда будут считаться самыми опасными моментами полета. Поднятая шторка нужна, в том числе и для того, чтобы пассажир (при случае) мог заметить в окно неисправность или нештатную ситуацию. От сюда тянется еще одна причина-необходимость. Если самолет будет на земле и с ним случится ЧП, поднятые шторки окажутся очень важны для прибывающих сотрудников службы спасения, ведь в таком случае они смогут оценивать ситуацию в самолете через иллюминаторы.
Естественный источник света.
Наконец последней третьей причиной является свет. При взлете и посадке самолета его освещение выключается. Поэтому, иллюминаторы салона самолета могут остаться единственным источником света для пассажиров.
Иными словами, все это очень важно.
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