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Средство для обильного цветения фиалок

При выращивании фиалок можно столкнуться с проблемой, когда бутоны не распускаются длительное время. В этом случае необходимо срочно принимать меры, в противном случае, может случиться так, что бутоны просто засохнут, так и не порадовав распустившимися цветами.

Средство доя обильного цветения фиалок

Для помощи фиалкам необходимо приготовить простую, но эффективную подкормку, которая «разбудит» спящие бутоны.
Для приготовления подкормки потребуется банановая кожура, содержащая большое количество калия, магния, кальция. Более того, в банановой кожуре есть витамины группы B, витамин С и К, необходимые для обильного цветения фиалки. Кожуру бананов можно использовать несколькими способами.
Для первого рецепта нарежьте кожуру двух бананов на кусочки и переложите их в стеклянную банку объемом 1 литр.
Закройте банку крышкой и оставьте на ночь. Через 12 часов процедите настой через сито и используйте его для подкормки фиалок.

Средство доя обильного цветения фиалок

Для второго рецепта поместите нарезанную кожуру трех бананов в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут. После полного остывания подкормку можно использовать.

Средство доя обильного цветения фиалок


Использовать банановую воду для подкормки фиалок рекомендуется два раза в месяц. Для одного растения необходимо всего 5 столовых ложек этого простого удобрения.



Средство доя обильного цветения фиалок

Банановая вода не только поможет быстрее распуститься спящим бутонам, но и увеличит время цветения фиалок.

Средство доя обильного цветения фиалок
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Фиалкиуход
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