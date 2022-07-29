Средство для обильного цветения фиалок

При выращивании фиалок можно столкнуться с проблемой, когда бутоны не распускаются длительное время. В этом случае необходимо срочно принимать меры, в противном случае, может случиться так, что бутоны просто засохнут, так и не порадовав распустившимися цветами.







Для помощи фиалкам необходимо приготовить простую, но эффективную подкормку, которая «разбудит» спящие бутоны.

Для приготовления подкормки потребуется банановая кожура, содержащая большое количество калия, магния, кальция. Более того, в банановой кожуре есть витамины группы B, витамин С и К, необходимые для обильного цветения фиалки. Кожуру бананов можно использовать несколькими способами.

Для первого рецепта нарежьте кожуру двух бананов на кусочки и переложите их в стеклянную банку объемом 1 литр.

Закройте банку крышкой и оставьте на ночь. Через 12 часов процедите настой через сито и используйте его для подкормки фиалок.







Для второго рецепта поместите нарезанную кожуру трех бананов в кастрюлю с кипящей водой и варите 10 минут. После полного остывания подкормку можно использовать.









Использовать банановую воду для подкормки фиалок рекомендуется два раза в месяц. Для одного растения необходимо всего 5 столовых ложек этого простого удобрения.

Банановая вода не только поможет быстрее распуститься спящим бутонам, но и увеличит время цветения фиалок.