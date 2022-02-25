Космические открытия: Семь планет размером с Землю обнаружено на орбите красного карлика

Зарисовка системы звезды TRAPPIST-1.
Международная команда астрономов объявила об открытии семи экзопланет размером с Землю на орбите вокруг близлежащего к Земле ультрахолодного красного карлика. Земляне в очередной раз замерли в ожидании соседей по Вселенной - а вдруг появятся?!
Особо ученых заинтересовали два факта. Во-первых, на поверхности всех этих экзопланет системы красного карлика, известного как TRAPPIST-1, может быть жидкая вода. А во-вторых, три планеты находятся в так называемой «обитаемой зоне» вокруг звезды, что делает их привлекательной перспективой для поисках жизни за пределами нашей Солнечной системы.
Сравнение Юпитера и его спутников, системы TRAPPIST-1, и других планет Солнечной системы.
TRAPPIST-1 лишь ненамного больше планеты Юпитер, а его масса составляет всего восемь процентов массы Солнца. Количество экзопланет было подтверждено после обработки изображений от целого ряда обсерваторий, в том числе Very Large Telescope Европейской Южной обсерватории, и орбитального космического телескопа «Спитцер» NASA. Команда смогла определить количество экзопланет, а также некоторые характеристики этих инопланетных миров, таких как их размер, орбиты и состав, путем определения снижения воспринимаемой яркости TRAPPIST-1, происходящей вследствие того, что планеты проходят между Землей и звездой, блокируя часть ее света.
Орбиты планет системы TRAPPIST-1, орбиты спутников Юпитера, орбиты планет Солнечной системы.
Из-за своих миниатюрных размеров, звезда TRAPPIST-1 очень тусклая на земном небосклоне, несмотря на то, что находится всего в 40 световых годах от Земли в созвездии Водолея, т.е. относительно близко в космических масштабах. «Выработка энергии карликовыми звездами, такими как TRAPPIST-1, намного меньше, чем у нашего Солнца» - прокомментировала находку соавтор исследования Амори Триод.
Диаграмма орбит ТРАППИСТ-1 с тенистой зоной.
Орбиты планет должны находиться гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе, чтобы на их поверхности могла существовать вода. К счастью, у TRAPPIST-1 именно такая компактная конфигурация системы». Планеты получили названия TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g, а также h. TRAPPIST-1b представляет собой планету, которая находится ближе всего к красному карлику, а h – самая удаленная планета в системе. Система TRAPPIST-1 намного меньше, чем Солнечная система, и каждый из семи миров, вращается вокруг своей звезды ближе, чем Меркурий по отношению к Солнцу.
Наглядно и понятно.
После измерений плотности, проведенных командой, ученые предположили, что шесть из семи экзопланет имеют каменистый состав. Климатические модели предполагают, что на TRAPPIST-1b, с и d, вероятно, слишком жарко, и жидкая вода может быть всего лишь на части их поверхностей. Седьмая планета в системе, TRAPPIST-1h, аналогичным образом считается маловероятной для наличия на ней жидкой воды.
Двойной транзит TRAPPIST-1.
Тем не менее, команда полностью не исключает этого, поскольку на на данной внешней планете возможно явление, известное как приливной нагрев, которое, как считают ученые, является движущей силой извержений, происходящих на спутнике Юпитера, Ио. Эти же реакции могут нагревать экзопланету. Тем не менее, без сомнения, самыми захватывающими из всех экзопланет данной системы являются TRAPPIST-1е, f и g, которые находятся в пределах «обитаемой зоны» красного карлика.
Возможная флора поедает возможную фауну.
Вполне возможно, что на этих каменистых планетах могут быть целые океаны жидкой воды, что делает их первоочередными в списке приоритетов в поиске жизни вне Солнечной системы. Солнечную систему TRAPPIST-1 в настоящее время подробно исследуют с помощью космического телескопа «Хаббл» и космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы выяснить, есть ли атмосфера на каком-нибудь из найденных миров.
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