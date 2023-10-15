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Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Для многих стран модели и бортпроводницы давно перестали быть словами-синонимами, но не в Китае. Модельное агентство города Циндао, что на севере Китая, решило провести смотр красивых девушек-студенток, которые мечтают стать стюардессами.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Более тысячи студенток приняло участие в кастинге, которое проходило в одной из школ Китая, в надежде заполучить выгодные контракты от спонсоров.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Кастинг проходил под руководством модельного агентства, которое и предложило девушкам почувствовать себя моделями на подиуме, чтобы убедить будущих работодателей в своей профпригодности.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Девушки также должны были примерить форму стюардесс.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Необычное мероприятие привлекло к себе внимание крупных авиакомпаний Китая.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Требования к девушкам были таковы: “элегантная, худая, обладательница мягкого голоса и не имеющая шрамов на видимых частях тела”.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

В Китае к стюардессам предъявляют высокие требования, так как эта работа считается одной из самых высоких по статусу в стране.

Как в Китае проходит набор на должности стюардесс

Девушкам, которые понравились авиакомпаниям, предложили пройти учебные курсы и в будущем им будут предложены выгодные контракты.

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