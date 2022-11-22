Какие тайны хранят 10 римских Колизеев, существующих за пределами Италии

1. Арена в Ниме, Франция

Арена в Ниме, Франция. \ Фото: thedronegirl.com.

Пон-дю-Гар. \ Фото: jeuxvideo.com.

2. Амфитеатр в Арле, Франция

Амфитеатр в Арле, Франция. \ Фото: en.wikipedia.org.

Арена в Арле Винсента Ван Гога, 1888 год. \ Фото: hy.wikipedia.org.

3. Италика, Испания

Италика, Испания. \ Фото: gameofthronestravel.com.

Дейенерис и её дракон прибывают в драконье логово (Италика) в 7-м сезоне Игры престолов. \ Фото: watchersonthewall.com.

4. Амфитеатр в Пуле, Хорватия

Амфитеатр в Пуле, Хорватия. \ Фото: travelhk.com.

5. Арена Лютеции, Франция

Панорама руин, Париж. \ Фото: sortiraparis.com.

6. Гилдхолл-Ярд, Англия

Гилдхолл-Ярд, Англия. \ Фото: reidsengland.com.

Вид сверху на двор Гилдхолл. \ Фото: londontown.com.

7. Лептис-Магна, Ливия

Лептис-Магна, Ливия. \ Фото: google.com.

Статуя Медузы, считавшейся богиней плодородия в Северной Африке. \ Фото: asor.org.

8. Эль-Джем, Тунис

Эль-Джем, Тунис. \ Фото: yandex.ua.

Римский Колизей в Эль-Джеме, Тунис. \ Фото: odysseytraveller.com.

9. Ком Эль Дека, Египет

Ком Эль Дека, Египет. \ Фото: hiveminer.com.

10. Ликсус, Марокко

Ликсус, Марокко. \ Фото: fr.hespress.com.