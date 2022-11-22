Какие тайны хранят 10 римских Колизеев, существующих за пределами Италии

Рим сегодня – столица Италли, а в былые времена он был настоящей империей, простиравшейся от Европы и до Африки. Главная и впечатляющая особенность Рима тех времён – это способность привносить свои культурные черты, покорение народов и навязывание своей культуры. Основой всего этого были, конечно же, Колизеи – помпезные и величественные сооружения, которые сохранились и по сей день на территории Франции, Британии и других городов. Какие же они, Колизеи, и что о них известно?
1. Арена в Ниме, Франция
Арена в Ниме, Франция. \ Фото: thedronegirl.com.
Колизей, который располагается в этом городе на юге Франции, считается одним из наиболее сохранившихся на сегодняшний день. Считается, что его постройка началась в 90-м году н.э., буквально сразу после того, как идентичный Колизей был возведён в Риме. Это видно и по общей стилистике сооружения, что явно копирует своего римского собрата.
Пон-дю-Гар. \ Фото: jeuxvideo.com.
В начале экспансии Галлии римлянами, все города, которые располагались на побережье Франции, стали представлять собой достаточно крупные административные центры. Октавиан Август определил особые привилегии для Нима, в результате которых город бурно и быстро развивался. Благодаря этому к средине I века н.э. развитие города достигло таких высот, что в нём было решено построить акведук Пон-дю-Гар, направлявший воду во все здания и сооружения.
В период своей популярности, Колизей в городе, как и другие его собратья, принимал на своих просторах гладиаторов. После того, как римская империя начала увядать, Колизей стал оборонительным сооружением, своеобразной крепостью, позволявшей защититься от варваров. К моменту, когда он перешел во власть франков примерно в 750 году н.э., он уже имел достаточно обширную историю. Восстановлением Колизея занялись в 1700-х годах, а с XIX века его стали использовать для проведения корриды. Сейчас арена в Ниме является местом для туристов, а также площадкой для проведения концертов.
2. Амфитеатр в Арле, Франция
Амфитеатр в Арле, Франция. \ Фото: en.wikipedia.org.
Поблизости с городом Ним находится ещё одно поселение под названием Арль, что тоже может похвастаться римской частью своей истории. Несмотря на уникальность и монументальность здешнего Колизея, он не так хорошо сохранился, как его собрат в Ниме. Однако, что интересно, Колизей в Арле причислен к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, в то время, как арена в Ниме – нет.
Арена в Арле Винсента Ван Гога, 1888 год. \ Фото: hy.wikipedia.org.
Арль представляет собой классический южный французский городок, где круглый год можно наблюдать солнце в синем небе над терракотовыми крышами. Он известен тем, что в XX веке здесь проживал Ван Гог, рисовавший сцены бычьих боев, что происходили на местной арене.
Так же, как и его нимский собрат, Колизей в Арле был убежищем для французов, которых терроризировали воинственные и беспощадные варвары. Жители Арля фактически создали небольшое поселение внутри самой арены, а также возвели защитные башни по её периметру. Любопытно, что только в XIX веке было принято решение очистить и удалить жилые дома с территории арены.
3. Италика, Испания
Италика, Испания. \ Фото: gameofthronestravel.com.
Немного севернее Севильи, в городе под названием Сантипонсе, располагаются руины ещё одного римского строения, а также целого комплекса, соединенного с ним. Считается, что он был построен в 206 году до н.э., примерно в тот промежуток, когда Рим вёл активную борьбу против Карфагена, добиваясь своего превосходства.
Дейенерис и её дракон прибывают в драконье логово (Италика) в 7-м сезоне Игры престолов. \ Фото: watchersonthewall.com.
Вскоре это место станет домом для будущего императора Адриана, что родился там в 117 году н.э. Популярность и славу императору принесли оборонные сооружения, в особенности, Вал Адриана, построенный в Великобритании. Полуразрушенный Колизей достаточно хорошо представлен в современной культуре. К примеру, именно на территории Италики была снята одна из сцен седьмого сезона «Игры престолов», а точнее – момент, когда Дейенерис Бурерожденная встречается с королевой Серсеей.
4. Амфитеатр в Пуле, Хорватия
Амфитеатр в Пуле, Хорватия. \ Фото: travelhk.com.
Арена в Пуле находится непосредственно на хорватском побережье, напротив города Равенна в Италии, что располагается на другом конце Адриатического моря. Руины этого строения в достаточно хорошем состоянии на сегодняшний день: все внешние стены практически не разрушены и хорошо сохранились.
Считается, что этот Колизей был построен в первом тысячелетии н.э. Отметим, что именно в этом месте проходили гладиаторские бои, что и стали причиной краха Западной Римской империи. Основная функция этого места сегодня – это, конечно же, туризм. Помимо этого, ежегодно каждое лето в Пуле проводится кинофестиваль, который устраивают в здании Колизея.
5. Арена Лютеции, Франция
Панорама руин, Париж. \ Фото: sortiraparis.com.
Большинство людей удивится тому факту, что Париж, современная столица моды, ранее был важным центром Римской империи. Несмотря на то, что это место не могло сравниться с любыми другими крупными постройками в то время, именно Лютеция, или «дом на болоте», как её называли, стала резиденцией императора Юлиана Отступника и других важных персон.
Местная арена была возведена в I веке н.э. и считалась довольно маленькой. В среднем она вмещала в себя всего пятнадцать тысяч человек, что было сравнительно меньше, чем в римском Колизее. Сегодня сохранилась только внутренняя стена и несколько рядов с сидениями.
Особенность арены заключается в её уместности и скромности. Она располагается в пятом округе, а вокруг неё – многоэтажные, жилые дома. В какой-то момент в истории это место затерялось и это продолжалось вплоть до XIX века.
6. Гилдхолл-Ярд, Англия
Гилдхолл-Ярд, Англия. \ Фото: reidsengland.com.
Этот Колизей, который располагается под современным Лондоном, находится в худшем состоянии среди всех своих собратьев. Изначально его построили в 70-м году н.э., а его основу выполнили из натурального дерева. Из-за этого приходилось несколько веков к ряду постоянно вносить коррективы и ремонтировать его.
Несмотря на то, что немногие могут связать Рим и Великобританию, именно в Лондиниуме, что был римской административной частью в этой стране, происходили довольно масштабные гладиаторские бои и столкновения между животными.
Вид сверху на двор Гилдхолл. \ Фото: londontown.com.
Сегодня остатки каменных стен Колизея скрываются внутри Художественной галереей Гилдхолл. Она использует специальное освещение и дизайн, подчеркивающий особенности строения и дающий посетителям ознакомиться с трехмерной моделью того, как Колизей выглядел во времена Римской империи.
После того, как Рим пал, руины арены были похоронены и забыты более современными цивилизациями. Однако в момент, когда эта арена использовалась по назначению, она была важной частью римской идентичности, распространившейся от Каледонии и до самой Сахары.
7. Лептис-Магна, Ливия
Лептис-Магна, Ливия. \ Фото: google.com.
Это строение было создано примерно в 7-м веке до н.э. и представляло собой часть финикийского города, раскинувшегося на берегах современной Ливии. Так же, как и тунисский Эль-Джем, он попал под владение Рима после краха Карфагена.
Сегодня город и его постройки находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку они представлены достаточно хорошо сохранившимися строениями и деталями. Речь идёт в том числе и про небольшой Колизей, рассчитанный на шестнадцать тысяч человек.
Статуя Медузы, считавшейся богиней плодородия в Северной Африке. \ Фото: asor.org.
Руины этого места оказались занесены песком спустя сотню лет после краха Рима. Продолжалось это вплоть до XX века, что помогло уберечь его от захватчиков, варваров и расхитителей древностей.
Теперь руины этого исторического места находятся в непосредственной опасности. В 2011 НАТО планировали разбомбить силы ливийских повстанцев, которые базировались вокруг Колизея. Однако, к счастью, эту идею быстро отбросили. Однако Ливия всё ещё считается достаточно горячей точкой, а потому судьба Лептис-Магны под вопросом.
8. Эль-Джем, Тунис
Эль-Джем, Тунис. \ Фото: yandex.ua.
Колизей в Тунисе, который значительно возвышается над равнинами Северной Африки, отличается от всех остальных. В отличие от других африканских построек и достопримечательностей, что зачастую строились на возвышении, он был возведен на ровной плоскости, для чего не было никаких предпосылок.
Римский Колизей в Эль-Джеме, Тунис. \ Фото: odysseytraveller.com.
Историки отмечают, что Колизей был создан в 230 году н.э. на территории, что стала римской в результате их победы над Карфагеном во времена Третьей Пунической войны. Его вместимость составляла тридцать пять тысяч человек, что практически не уступает главной римской арене. Любопытно, что современное население города Эль-Джем, раскинувшегося в нескольких часах езды от руин, значительно ниже этой отметки.
Устройство арены включает в себя три уровня, обустроенные арками и проемами, где установлены витые, украшенные коринфские колонны.
Сегодня Колизей находится в отличном состоянии, несмотря на целый ряд событий, среди которых – нападение варваров на Северную Африку после падения Рима и другие. Жители города возвели баррикады в Колизее, используя памятник как защитное сооружение. Кроме того, это место сильно пострадало в XVII веке в период Войны Мурадидов. Сегодня оно является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
9. Ком Эль Дека, Египет
Ком Эль Дека, Египет. \ Фото: hiveminer.com.
Завоевание Египта Александром Великим произошло в 331 году до н.э., после чего в его честь была основана новая столица. Александрия стала центром будущей правящей династии Птолемеев – фараонов, что пришли ко власти после смерти Александра и правивших, пока римляне не отвоевали Египет у великой царицы Клеопатры в 30 году до н.э.
Во время правления династии фараонов Александрия наполнилась экзотическими богатствами и знаниями. После того, как власть была захвачена римлянами, они соорудили амфитеатр в самом дорогом районе города. Его постройка требовала лучшего мрамора, а также он был весьма скромным, вмещая всего восемь сотен человек. Это лишь подчеркивало элитарность и уникальность этого места, недоступного простым смертным. Отмечается, что из-за этого его использовали скорее для выступлений, нежели для полноценных гладиаторских боев.
В современном мире восстановлением руин занялся Варшавский университет, что в течение пятидесяти лет вкладывал силы и средства в их реставрацию. Благодаря этому сегодня Колизей находится в прекрасном состоянии.
10. Ликсус, Марокко
Ликсус, Марокко. \ Фото: fr.hespress.com.
Страна, именуемая сегодня как Марокко, в своё время носила название Мавритания и была частью римских провинций. Она состояла из двух основных центров – Волюбилиса и Ликса. Первый располагался на плодородных землях вблизи Мекнеса – святого места для местных исламских верующих.
Американский генерал по имени Джордж Паттон, что интересно, отмел предложение о помощи гида во время посещения этих руин. Случилось это после того, как Марокко было захвачено союзниками во время Второй мировой войны. Джордж также отметил, что прекрасно помнит это место и все его особенности, поскольку в прошлой жизни был там в качестве центуриона.
В отличие от других арен, Ликсус часто остаётся без внимания туристов. Он располагается практически на побережье Атлантического океана, и является одним из старейших Колизеев всего античного мира.
Об этой постройке практически ничего не известно. Сегодня она также находится в плачевном состоянии и пустует. Историки, изучавшие это место, смогли обнаружить весьма очевидные остатки римского поселения. А потому это место, вмещающее в себе элементы и детали римского быта и повседневных занятий, является поистине уникальным.
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