10 современных увлечений, которые пользовались популярностью и 100 лет назад

Обработка фотографий и другие хобби, которые пришли из прошлого.
Граффити на стенах, редактирование фото и короткие текстовые сообщения кажутся сугубо недавними изобретениями. Но на самом деле многим из этих увлечений и хобби уже не одна сотня лет. В нашем обзоре речь о самых популярных новых старых увлечениях.
1. Цепочки писем счастья
Цепочки писем счастья.
Сегодня по электронной почте нередко приходят странные сообщения, в которых помимо текста содержится просьба переслать письмо дальше другим людям, после чего якобы придет удача. Первое подобное письмо счастья (естественно, в бумажном варианте) было отправлено еще в 1888 году, более чем сто лет до появления электронной почты. Оно было отправлено учредителями миссионерской академии нескольким людям, которых попросили внести добровольное пожертвование и переслать письмо трем друзьям.
Идея оказалась успешной и вскоре люди начали посылать письма счастья, чтобы получить деньги для чего угодно — от строительства дома до покупки велосипеда. Почтовая служба позже запретила письма счастья и о них забыли до появления Интернета.
2. Поклонение знаменитостям
Поклонение знаменитостям.
Люди сегодня просто одержимы новостями о знаменитостях. Дошло до того, что есть специальные фотографы, журналисты, блоги и журналы, которые ничего не делают, кроме того, что сообщают о повседневной деятельности звезд. Культ поклонения знаменитостям существует с древних времен. Древние римляне (простолюдины) очень почитали гладиаторов и считали их чуть ли не полубогами. В Древней Греции то же самое относилось к победителям Олимпиад.
В Европе эпохи Возрождения подобным образом относились к художникам. Новости об этих "героях" передавали из уст в уста, и люди часто считали их образцами для подражания. После того, как был изобретен печатный станок, в газетах также начали писать новости о частной жизни этих людей.
3. Граффити на стенах
Граффити на стенах.
Самым ранним образцом настенного граффити считается реклама греческого борделя в древнем Константинополе. Граффити было распространено в Древнем Риме, где оно часто использовалось для передачи сообщений, рекламы "жриц любви" и боев гладиаторов, но некоторые из них содержали оскорбления и проклятия. Граффити часто носили грубый и сексуальный характер, хотя некоторые из них были политическими и саркастическими. Уже в то время также существовали такие банальные надписи, как "Я был здесь".
4. Средний палец
Средний палец.
Легенда гласит, что знаменитый салют средним пальцем впервые был дан во время битвы при Азенкуре в 1415 году. История гласит, что британские лучники стали демонстративно показывать средний палец французским солдатам, которые часто отрезали средний палец пленным британцам, чтобы те никогда больше не могли стрелять из лука. Тем не менее, эта история не соответствует действительности.
Салют средним пальцем появился за столетия до битвы при Азенкуре. Первое упоминание о выражении оскорбления при помощи среднего пальца восходит еще к Древней Греции, когда драматург Аристофан сравнил средний палец с пенисом и пошутил по этому поводу.
5. Пластика или косметическая хирургия
Пластика или косметическая хирургия.
Считается, что пластика или косметическая хирургия появилась примерно в 600 г. до н.э., когда врач-индус использовал часть щеки человека, чтобы восстановить свой нос. В 1000 году н.э. воины уже нередко практиковали восстановление своих поврежденных в боях носов, отрезая целые носы у своих врагов. Древние египтяне также практиковали операции на умерших. Они часто удаляли мелкие кости у мумий и инкрустировали носы мумий семенами, чтобы тех узнали и в потустороннем мире.
Пластическая хирургия стала более продвинутой в конце 18 века, когда врачам в руки попала книга, датируемая восьмым веком нашей эры, в которой подробно расписывалось, как восстановить нос, используя плоть другого человека. Пластическая хирургия стала широко распространенной во время мировых войн, когда врачи разработали новые методы лечения травм и ожогов.
6. Агрессивные болельщики
Агрессивные болельщики.
У многих из современных спортивных команд есть группы болельщиков-хулиганов, которые занимаются исключительно тем, что избивают фанатов команд-соперниц. Интересно, что подобные агрессивные любители спорта существуют еще со времен Древнего Рима. Тогда спорт смешивали с политикой и религией, поэтому спортивные мероприятия зачастую были довольно кровавыми.
Наиболее агрессивными фанатами считались болельщики команд, участвующих в гонках колесниц. Они конфликтовали при любой возможности, но один раз они объединились, начав огромный бунт, который привел к осаде дворца императора Юстиниана I и частичному разрушению города. Во время этого неудачного восстания погибло более 30000 человек.
7. СМС
Короткие сообщения намного старше Интернета.
Короткие сообщения намного старше Интернета и мобильных телефонов. Они возникли в эпоху телеграфов, когда отправляемые сообщения часто сокращали, чтобы уменьшить время передачи и стоимость отправки сообщения. Первое упоминание о сокращенном тексте в письменной форме – письмо 1917 года британского военно-морского адмирала лорда Фишера будущему премьер-министру Великобритании сэру Уинстону Черчиллю. Именно тогда появилось знаменитое сокращение "ОМГ" (от "Oh My God!").
8. Высокие заработки спортсменов
Высокие заработки спортсменов.
Римские спортсмены, особенно гонщики на колесницах, зарабатывали столько денег, что современные высокооплачиваемые спортсмены обзавидовались бы. К примеру, один гонщик на колеснице по имени Гай Апулей Диокл заработал за свою 24-летнюю карьеру эквивалент $ 15 млрд на сегодняшние деньги. Заработок Гая был в пять раз выше, чем у самого высокооплачиваемого римского губернатора. Этого хватило бы, чтобы обеспечивать зерном весь Рим в течение одного года.
9. Обработка фотографий
Обработка фотографий.
Сегодня социальные медиа просто переполнены фотографиями, обработанными в Photoshop. Свои фото редактируют буквально все, чтобы или скрыть недостатки или, наоборот, подчеркнуть смешные или красивые моменты. На самом деле, мода на редактирование снимков так же стара, как сама фотография. Еще во времена черно-белых снимков люди начали раскрашивать их в цвета.
10. Узбагойся!
Узбагойся!
Популярный мем "Успокойся" или "Расслабься" впервые появился на британских пропагандистских плакатах перед Второй мировой войной. Плакат, который был детищем британского Министерства информации, предназначался для того, чтобы поднять боевой дух британцев во время Второй мировой войны. Оригинальный постер содержал броскую фразу "Сохраняйте спокойствие и продолжайте".
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