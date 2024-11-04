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Жизнь после смерти: 10 странных и пугающих китайских обычаев


Странные и пугающие китайские обычаи.

Странные и пугающие китайские обычаи.

Несмотря на коммунистический режим, в Китае очень сильна религиозная составляющая. Жители Поднебесной чтут культ предков и верят в жизнь после смерти. Но для обычных европейцев некоторые традиции и обычаи могут показаться странными, а то и пугающими.

1. Культ предков


В китайской традиции важен культ предков.

В китайской традиции важен культ предков.

В китайской религиозной практике немаловажное значение имеет культ предков и традиции погребения умерших. Жителям Поднебесной важно точно соблюсти все обычаи при похоронах. От этого зависит, будет ли дух умершего заботиться о своих родственниках или же вредить им, не находя упокоения.

2. От злых духов защищаются талисманами


Китайцы верят в демонов и добрых духов.

Китайцы верят в демонов и добрых духов.

Китайцы верят во всевозможных духов, окружающих их повсюду. Чтобы защититься от злых демонов и привлечь добрых существ, они пользуются всевозможными талисманами, оберегами, рисуют изображения демонов на стенах домов.

3. Обычай «очищения костей»


Китайский обычай «очищения костей».

Китайский обычай «очищения костей».

В некоторых областях Китая практикуется обычай «очищения костей». Через 10 лет после захоронения труп выкапывают, кости моют и складывают их в керамический горшок.

4. Деньги для умерших


В загробной жизни китайским мертвецам «нужны» деньги.

В загробной жизни китайским мертвецам «нужны» деньги.

Китайцы считают, что в загробной жизни, как и в реальной, будут нелишними денежные купюры. Если человек жил праведной жизнью, то после кончины его ждут приличные «сбережения», которые помогают попасть в рай.

5. Таней экзорцизма


Обрядовый танец Вуту.

Обрядовый танец Вуту.

Своеобразным обрядом экзорцизма можно назвать танец Вуту. Злые духи изгоняются посредством ритмичных движений с использованием белых широких лент. Во время танца выкрикиваются имена демонов, после чего белая ткань сжигается, что символизирует очищение.

6. «Месяц призраков»


Седьмой месяц лунного календаря в Китае называется «месяцем призраков».

Седьмой месяц лунного календаря в Китае называется «месяцем призраков».

Седьмой месяц лунного года в Китае называется «месяцем призраков». Считается, что в это время духи могут проникнуть в мир живых. Жители Поднебесной в этот период соблюдают строгие правила поведения, чтобы не разозлить привидений. Те люди, которые рождаются в «месяц призраков», могут отмечать дни рождения только днем, а не под покровом ночи.

7. Жениться в загробной жизни


Популярный в Китае бизнес по выкапыванию тел невест.

Популярный в Китае бизнес по выкапыванию тел невест.

Если умерший не был женат в реальной жизни, то ему можно «подобрать» пару в загробной. Для этого берут останки умершей и перезахоранивают их рядом с усопшим. В Китае даже есть свои «черные копатели», которые похищают тела и продают их желающим поженить умершего сына или внука.

8. Фестиваль «День Духа»


Фестиваль «День Духа».

Фестиваль «День Духа».

Еще один фестиваль, посвященный потусторонним силам, называется «День Духа». Во время праздника Богу-хранителю загробного мира, чтобы его задобрить, оставляют щедрые подношения.

9. Украшение могилок


Украшение китайских могилок.

Украшение китайских могилок.

Украшение могил является обязательным для всех, уважающих своих предков в Китае. На могилах оставляются деньги, продукты, чтоб духу было нескучно.

10. Фестиваль с 1000-летней историей


На фестивале Гуй Да монахи надевают маски демонов.

На фестивале Гуй Да монахи надевают маски демонов.

Каждый год в весенний период тибетские монахи проводят фестиваль Гуй Да. Это своеобразный праздник очищения, согласно которому светлые силы побеждают темные. Монахи облачаются в жуткие маски демонов и прочих злых существ. Эта традиция уходит своими корнями в 1000-летнюю древность, но она до сих пор выполняется с соблюдением всех нюансов.

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