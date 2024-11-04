Жизнь после смерти: 10 странных и пугающих китайских обычаев

Странные и пугающие китайские обычаи.
Несмотря на коммунистический режим, в Китае очень сильна религиозная составляющая. Жители Поднебесной чтут культ предков и верят в жизнь после смерти. Но для обычных европейцев некоторые традиции и обычаи могут показаться странными, а то и пугающими.
1. Культ предков
В китайской традиции важен культ предков.
В китайской религиозной практике немаловажное значение имеет культ предков и традиции погребения умерших. Жителям Поднебесной важно точно соблюсти все обычаи при похоронах. От этого зависит, будет ли дух умершего заботиться о своих родственниках или же вредить им, не находя упокоения.
2. От злых духов защищаются талисманами
Китайцы верят в демонов и добрых духов.
Китайцы верят во всевозможных духов, окружающих их повсюду. Чтобы защититься от злых демонов и привлечь добрых существ, они пользуются всевозможными талисманами, оберегами, рисуют изображения демонов на стенах домов.
3. Обычай «очищения костей»
Китайский обычай «очищения костей».
В некоторых областях Китая практикуется обычай «очищения костей». Через 10 лет после захоронения труп выкапывают, кости моют и складывают их в керамический горшок.
4. Деньги для умерших
В загробной жизни китайским мертвецам «нужны» деньги.
Китайцы считают, что в загробной жизни, как и в реальной, будут нелишними денежные купюры. Если человек жил праведной жизнью, то после кончины его ждут приличные «сбережения», которые помогают попасть в рай.
5. Таней экзорцизма
Обрядовый танец Вуту.
Своеобразным обрядом экзорцизма можно назвать танец Вуту. Злые духи изгоняются посредством ритмичных движений с использованием белых широких лент. Во время танца выкрикиваются имена демонов, после чего белая ткань сжигается, что символизирует очищение.
6. «Месяц призраков»
Седьмой месяц лунного календаря в Китае называется «месяцем призраков».
Седьмой месяц лунного года в Китае называется «месяцем призраков». Считается, что в это время духи могут проникнуть в мир живых. Жители Поднебесной в этот период соблюдают строгие правила поведения, чтобы не разозлить привидений. Те люди, которые рождаются в «месяц призраков», могут отмечать дни рождения только днем, а не под покровом ночи.
7. Жениться в загробной жизни
Популярный в Китае бизнес по выкапыванию тел невест.
Если умерший не был женат в реальной жизни, то ему можно «подобрать» пару в загробной. Для этого берут останки умершей и перезахоранивают их рядом с усопшим. В Китае даже есть свои «черные копатели», которые похищают тела и продают их желающим поженить умершего сына или внука.
8. Фестиваль «День Духа»
Фестиваль «День Духа».
Еще один фестиваль, посвященный потусторонним силам, называется «День Духа». Во время праздника Богу-хранителю загробного мира, чтобы его задобрить, оставляют щедрые подношения.
9. Украшение могилок
Украшение китайских могилок.
Украшение могил является обязательным для всех, уважающих своих предков в Китае. На могилах оставляются деньги, продукты, чтоб духу было нескучно.
10. Фестиваль с 1000-летней историей
На фестивале Гуй Да монахи надевают маски демонов.
Каждый год в весенний период тибетские монахи проводят фестиваль Гуй Да. Это своеобразный праздник очищения, согласно которому светлые силы побеждают темные. Монахи облачаются в жуткие маски демонов и прочих злых существ. Эта традиция уходит своими корнями в 1000-летнюю древность, но она до сих пор выполняется с соблюдением всех нюансов.
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