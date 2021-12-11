10 запоминающихся автобусов, которые не грех и на выставку отправить

Странные автобусы.
Автобус – это вовсе не обязательно скучная «буханка». В мире есть множество очень интересных и занимательных моделей, которые заслуживают того, чтобы стать экспонатами на какой-нибудь престижной выставке. В этом обзоре - о самых странных творениях инженеров.
1. Citroen U55 Cityrama Currus
Абсолютно невероятный Citroen U55 Cityrama Currus.
Футуристический французский автобус для туристического оператора, созданный в 1950-ом году. За основу был взят автобус Citroёn U55. Получилось действительно очень необычно, что тут еще сказать!
2. Golden Dolphin Turin
Космический Golden Dolphin Turin.
В 50-е годы XX века миром правили мысли и идеи покорения космоса. Так ли удивительно, что именно в это время появилось огромное количество транспортных средств, напоминающих космические корабли из научной фантастики?
3. Pickwick Duplex Nite Coach
Отличное решение в виде Pickwick Duplex Nite Coach.
Этот забавный двухэтажный автобус на 53 пассажира был создан в 30-е годы прошлого века в США. Всего было собрано на заводе три таких машины. Каждый из них получил свое имя: Alsacia, Gladys и Morpheus.
4. Kenworth
Какие большие у Kenworth колеса.
Этот автобус - настоящее чудо техники. Только подумайте: в Kenworth создатели смогли совместить огромные колеса и невероятно низкий кузов. Это достойно восхищения. Вопрос «зачем?» остается открытым.
5. Kaiser
Первым в своем роде был Kaiser.
Мало кто знает, что компания Kaiser была первой, пытавшейся создать междугородний солнечный автобус. И у нее это получилось. Машина, оборудованная 275-сильным мотором, поехала по дорогам в 1946 году.
6. Santa Fe Trailways
Очень странный Santa Fe Trailways.
Этот автобус брал на борт сразу 117 пассажиров. Потрясающая вместительность. Впрочем, внимания он достоин не по этой причине, а из-за очень необычной конструкции. Только посмотрите на его кабину.
7. Автобус-амфибия
По пыли, карасики.
Думаете, автобус не может плавать? Еще как может. Сегодня таких создается огромное количество, и все они предназначены исключительно для перевозки туристов.
8. НАМИ-0159
Смелый концепт НАМИ-0159.
В разработке и производстве необычных автобусов Советский Союз не отставал от остального мира. Взять хотя бы вот это творение от 1972 года выпуска. Шофер этого чудовища должен был располагаться на втором этаже. Это позволило увеличить вместительность автобуса почти на 30 процентов.
9. ЛАЗ-695М
. ЛАЗ-695М - одна из попыток создать автопоезд.
А вот пассажирский автопоезд. На самом деле ЛАЗ-695М не единственный в своем роде. Попытки создать нечто подобное в Советском Союзе предпринимались с конца 30-х по конец 60-х годов. Главной проблемой всех таких поездов оказалась управляемость.
10. Superbus
Superbus - это автобус будущего.
А вот самый быстрый «автобус» в мире. Разгоняется эта машина до 250 км/ч и берет на борт 23 пассажира.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии