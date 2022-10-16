9 рецептов домашней пастилы, которая куда вкуснее покупной

Лето - сезон ягод и фруктов. Куда девать излишки, если варенье приелось? Как употребить ягоды, если не в свежем виде? Как удивить гостей нестандартным и очень вкусным угощением? В данном материале есть 9 рецептов домашней пастилы из ягод и фруктов, включая два ЗОЖных рецепта без сахара и мёда, а также один премиум-рецепт, который круче, чем ресторанные десерты.
1. Малиновая пастила
Домашняя малиновая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Малина -1 кг
• Сахар - 150 г
Пошаговый рецепт:
• Малину переберите, выложите в кастрюлю и готовьте на небольшом огне 10–15 минут, чтобы ягоды пустили сок.
• Получившуюся массу измельчите блендером, по желанию протрите сквозь сито, чтобы удалить косточки.
• Всыпьте к малине сахар. Варите пюре, помешивая, 30–40 минут до загустения.
• Духовку разогрейте до 70 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.
• Вылейте пюре на противень и разровняйте лопаткой, чтобы получился тонкий слой.
• Сушите пастилу в приоткрытой духовке 6–8 часов.
2. Сливово-медовая пастила
Доманяя сливово-меловая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Сливы - 1 кг
• Мёд - ст. ложки
Пошаговый рецепт:
• Сливы очистите от косточек, крупно нарежьте, выложите в кастрюлю и варите 20–30 минут до мягкости.
• Массу немного остудите, измельчите блендером и протрите сквозь мелкое сито. Верните пюре в кастрюлю.
• Варите пюре на небольшом огне, помешивая, ещё 30–40 минут до загустения. Добавьте мёд, перемешайте.
• Духовку разогрейте до 80 °С. Противни застелите пергаментной бумагой.
• Массу распределите тонким слоем по противням. Сушите пастилу 7–8 часов.
3. Пастила из крыжовника без сахара (ЗОЖ)
Домашняя пастила из крыжовника. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Крыжовник – 1 кг
Пошаговый рецепт:
• Крыжовник очистите от хвостиков и измельчите в блендере до однородности. Если хотите удалить косточки, протрите массу сквозь сито.
• Противни или поддоны для сушилки застелите пергаментной бумагой. Тонким слоем распределите по ним ягодную массу.
• Сушите пастилу 7–8 часов в сушилке или духовке при температуре 50–60 °С.
4. Вишнёвая пастила
Домашняя вишнёвая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Вишня - 2 кг
• Сахар - 1 кг
Пошаговый рецепт:
• Вишню очистите от косточек, засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 4–5 часов.
• Ягоды откиньте на дуршлаг и дождитесь, пока стечёт весь сок. Затем измельчите вишню блендером до однородности.
• Противни или поддоны застелите пергаментной бумагой, распределите ягодную массу тонким ровным слоем.
• Сушите пастилу 6–8 часов в сушилке или духовке при температуре 50–60 °С.
5. Абрикосовая пастила
Домашняя абрикосовая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Абрикосы - 1 кг
• Сахар - 70 г
Пошаговый рецепт:
• Абрикосы разрежьте пополам, очистите от косточек. Засыпьте сахаром и оставьте на 15–20 минут, чтобы они пустили сок.
• Фрукты доведите до кипения и проварите 3–4 минуты до мягкости. Остудите и измельчите блендером в гладкое пюре.
• Противни застелите пергаментной бумагой. Выложите на них пюре и разровняйте его, чтобы получился тонкий слой.
• Высушите пастилу на солнце за 3–4 дня или в духовке при температуре 70–80 °С за 8–10 часов.
6. Клубнично-медовая пастила
Домашняя клубнично-медовая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Клубника - 750 г
• Мёд - 3 ст. ложки
Пошаговый рецепт:
• Разогрейте духовку до 100 °С. Противень застелите силиконовым ковриком или пергаментной бумагой.
• Клубнику очистите от плодоножек, крупно нарежьте, соедините с мёдом и измельчите блендером в пюре.
• Вылейте пюре на противень, разровняйте его лопаткой. Сушите пастилу 4–5 часов. Затем остудите, нарежьте полосками и сверните в рулетики.
7. Виноградно-банановая пастила без сахара (ЗОЖ)
Домашняя виноградно-банановая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Виноград - 1 большая гроздь
• Банан - 1 штука
Пошаговый рецепт:
• Виноград снимите с веточек, разрежьте на половинки и удалите косточки.
• Банан нарежьте кусочками и вместе с виноградом измельчите в блендере.
• Смажьте поддоны для пастилы растительным маслом, выложите на них получившееся пюре и распределите ровным слоем.
• Установите температуру 55 °С и готовьте в электрической сушилке примерно 7–8 часов.
8. Яблочная пастила уровня ресторана
Домашняя яблочная пастила-люкс на агар-агаре. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Агар-агар - 1 ст. ложка
• Вода - 60 мл
• Зелёные яблоки - 4 штуки
• Сахар - 350 г
• Яичный белок - 3 ч. ложки
• Сахарная пудра - 4 ст. ложки
Пошаговый рецепт:
• Агар-агар смешайте с холодной водой в небольшом сотейнике и оставьте на 20–25 минут.
• Яблоки крупно нарежьте и готовьте в микроволновой печи 5–7 минут до мягкости или же запекайте в разогретой до 190 °С духовке 30–40 минут.
• Удалите яблочную кожуру. Фрукты измельчите блендером или протрите сквозь сито. Отмерьте 250 г пюре.
• Смешайте его с 200 г сахара. Песок должен раствориться. Остудите массу. Прямоугольную форму застелите пищевой плёнкой.
• Разбухший агар-агар поставьте на небольшой огонь и варите до гелеобразного состояния 3–4 минуты.
• Остывшее яблочное пюре смешайте с белком и на высокой скорости миксера взбейте в пышную белую массу.
• К агар-агару добавьте оставшийся сахар, перемешайте. Доведите до кипения и варите 1–2 минуты, помешивая.
• Продолжая взбивать пюре, снизьте скорость миксера до минимальной. Снимите сироп с огня и тонкой струйкой влейте его к пюре.
• Взбивайте массу ещё 3–4 минуты. Выложите её в подготовленную форму, быстро разровняйте лопаткой.
• Оставьте при комнатной температуре на 6–7 часов до застывания. Затем обсыпьте пастилу сахарной пудрой и нарежьте кусочками.
9. Смородиновая пастила
Домашняя смородиновая пастила. / Фото: shutterstock.com
Вам потребуется:
• Смородина - 300 г
• Сахар - 50 г
• Растительное масло - 1 ч. ложка
Пошаговый рецепт:
• Смородину переберите, промойте и подсушите. Можно использовать только один вид смородины или миксовать ягоды.
• Измельчите ягоды в блендере или несколько раз пропустите через мясорубку. Смешайте с сахаром.
• Смажьте поддон для пастилы растительным маслом, выложите в него измельчённые ягоды и распределите ровным слоем.
• Отправьте поддон в сушилку на 12–15 часов при температуре 50–60 °С.
• Готовую пастилу аккуратно снимите с поддона и сверните.
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