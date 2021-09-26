7 популярных ошибок доморощенных электриков, которые люди повторяют раз за разом

Нужно ли говорить о том, что электричество, как и огонь – это не игрушка. Касается это, впрочем, не только детей, но и взрослых. Иногда принцип «сделай сам» может идти совсем не на пользу. Особенно, если речь идет о работе с электрикой в жилом помещении. Самое время посмотреть на наиболее пагубные и часто встречаемые ошибки, среди домашних энтузиастов отвертки и мультиметра.
1. Нет схемы
Схемы очень важны. |Фото: elesant.ru.
Делать все на глаз без составления схемы – это плохое решение. Хотя бы потому, что через несколько лет при попытке повесить картину или полку у себя же в квартире можно будет повредить проводку в том самом месте, о котором хозяин уже давно успел забыть. Вот почему важно сделать схему на бумаге и хранить ее в папке с домашними документами.
2. Ошибки при снятии изоляции
Лучше снимать инструментом. |Фото: plusmillion.ru.
Очень много людей снимает изоляцию с многопроводной жилы просто проводя ножом по ее окружности. Так делать нельзя. Все потому, что есть риск срезать вместе с изоляцией часть наружных проволок. Таким образом произойдет уменьшение эффективного сечения провода. Лучше всего приобрести в магазине специальный инструмент – стриппер. Он позволит правильно удалять изоляцию на самых разных проводах без каких-либо проблем.
3. Винтовые клеммники в стене
Важно делать все правильно. |Фото: legko.com.
Нужно спрятать место выхода проводов в стену? Ряд доморощенных электриков осуществляют соединение провода винтовым клеммником. Делать этого делать нельзя. Все потому, что спустя некоторое время контакт в этом месте ослабеет и начнет сильно греться. В конечном итоге все это чревато пожаром. Если нужно соединить провода, лучше всего использовать скрутку, а еще лучше - пайку.
4. Использование ПУНП
ПУНПы уже запрещены. ¦Фото: voltmaster-samara.ru.
ПУНП – это универсальный плоский провод. В свое время он производился по ТУ 16.К13-020-93. Главная проблема ПУНП была в нарушении сечения и высокой пожароопасности. Несмотря на то, что упомянутый ТУ был запрещен еще в 2007 году, ряд недобросовестных производителей все еще продолжает выпускать данное «чудо» на рынок. Никогда не приобретайте и уже тем более не монтируйте этот тип провода.
5. Работа под напряжением
Никогда не работайте под напряжением. |Фото: elektro-enot.ru.
Совет для самых маленьких (как показывает практика, актуальный и для самых больших) – никогда не работайте под напряжением. Даже если просто разболталась розетка, свет должен быть отключен перед началом работ. Достаточно одного неосторожного движения, чтобы получить смертельный удар электричеством. Обычно отключение производится несколькими фазами. Если не знаете на 100% какая фаза что отключает – выключайте все «автоматы».
6. Заземление на трубу
Не самая лучшая идея. |Фото: progazosnabgenie.ru.
Поразительно, что так делают не только домашние матера, но и многие электрики. Главное, что нужно знать о заземлении на трубу, так это то, что оно не безопасно. В целом, в данной идее есть своя логика и она будет работать, если у самой трубы отличное заземление. Однако как его проверить и самое главное, как быть полностью уверенным в том, что оно нормальное? Хуже всего, что если соседи снизу заменят трубы на пластиковые, то вся цепь с таким заземлением будет тут же разорвана.
7. Сочетание проводов из разных материалов
Нельзя сочетать разные материалы без переходника. ¦Фото: dom.e1.ru.
В стране все еще остается огромное количество старых советских домов, где используются алюминиевые провода. Соединение алюминиевого и медного провода гарантированно создает гальваническую пару, и место контакта со временем будет разрушаться. Чтобы этого не произошло, соединять провода из разных материалов следует при помощи зажима, клеммника или через шайбы.
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