«И встала на путь похоти»: Как молодой монахине удалось перехитрить всех и сбежать из монастыря

Посвятить свою жизнь тому, чтобы быть монахиней и жить в монастыре, – такое решение требует чрезвычайной преданности Богу. Для Джоан Лидс, мятежной английской монахини, проживающей в женском монастыре Святого Климента в Йорке в начале XIV века это оказалось не под силу. Чтобы изменить свой образ жизни, она прибегла к необычной мере - инсценировала собственную смерть, создав манекен «по подобию своего тела» и поместив его среди тел умерших людей, после чего сбежала из монастыря.
Кто такая Джоан Лидс и как ей удалось сбежать из монастыря, инсценировав собственную смерть
Записка архиепископа Мелтона, в которой утверждается, что Джоан была соблазнена непристойностью / Фото: allthatsinteresting.com
Эту захватывающую и достойную восхищения историю не так давно обнаружили хранители архивов Йоркского университета, занимаясь переводом и оцифровкой шестнадцати реестров архиепископов Йорка, использовавшихся для документирования событий, происходящих между 1304 и 1305 годами.
В одном из шестнадцати томов было обнаружено письмо архиепископа Уильяма Мелтона от 1318 года, в котором несколько расплывчато рассказывается история молодой монахини Джоан Лидс, сбежавшей из монастыря Святого Климента. В письме говорится, что монахиня с помощью сообщников, знавших о ее планах, изготовила манекен по подобию своего тела, затем притворилась больной, инсценировала свою смерть, и смогла организовать захоронение манекена в священной могиле монастыря.
Архиепископ отправил письмо религиозному лидеру в городе Беверли, поскольку до него дошли слухи, что Джоан была замечена в этом городе. Он потребовал, чтобы девушку немедленно нашли и вернули в монастырь, сетуя на то, что «теперь она бродит на свободе, подвергая свою душу печальной опасности и позоря весь орден». И хотя архиепископ не знал, почему Джоан сбежала, он уверенно заявлял в письме, что она была «соблазнена непристойностью и встала на путь плотской похоти».
Что заставило Джоан Лидс сбежать из монастыря
Будни женского монастыря в Средневековье
В начале XIV века жизнь женщин была полна ограничений. Их выбор был невелик: замужество, работа по найму, как правило, в сельском хозяйстве, розничной торговле или ремеслах, или служение в женском монастыре.
Женщинам было трудно найти работу, чтобы содержать себя, они также сталкивались с трудностями в поиске мужа, если у них не было хорошего приданого. Поэтому многие религиозные девушки выбирали путь в монахини, хотя нередко обет стать монахиней девушки давали под влиянием религиозных родителей, желающих устроить их судьбу. Иногда даже богатые семьи стремились к тому, чтобы хотя бы одна из дочерей стала монахиней и стала бы молиться за всю семью.
Была ли это история Джоан – молодой девушки, которая никогда не хотела становиться монахиней, жить в монастыре и жертвовать своей свободой – наверняка не известно. Мы даже не знаем ее возраста, он мог быть любым, начиная от 14 и до 30 лет. Известно только, что девушка совершила дерзкий побег из монастыря, чтобы вести свободную жизнь, и эта цель была успешно достигнута.
Что стало с Джоан после побега из монастыря
В реестрах архиепископов Йорка не найдено записей о том, что стало с монахиней Джоан Лидс
Как стало известно из письма архиепископа Уильяма Мелтона, Джоан сбежала из монастыря Святого Климента в Йорке и добралась до города Беверли. Это означает, что девушка прошла около тридцати миль, прежде чем там оказаться.
Мы никогда не узнаем, была ли Джоан найдена служителями церкви по распоряжению архиепископа Мелтона, смогла ли она исчезнуть навсегда из их поля зрения и начать новую жизнь, или вынуждена была вернуться в монастырь по собственной воле.
В письме архиепископа не описывается, как именно выглядел манекен Джоан и из чего он был сделан. Профессор истории Йоркского университета Сара Риз Джонс предполагает, что Джоан могла наполнить саван землей или песком и организовать его захоронение. Но в любом случае это говорит об изобретательности и решительности молодой девушки, что позволяет надеяться на удачное завершение этой истории, которая спустя семь веков попала в заголовки газет и программы телепередач по всему миру.
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