«И встала на путь похоти»: Как молодой монахине удалось перехитрить всех и сбежать из монастыря

Кто такая Джоан Лидс и как ей удалось сбежать из монастыря, инсценировав собственную смерть

Записка архиепископа Мелтона, в которой утверждается, что Джоан была соблазнена непристойностью / Фото: allthatsinteresting.com

Что заставило Джоан Лидс сбежать из монастыря

Будни женского монастыря в Средневековье

Что стало с Джоан после побега из монастыря

В реестрах архиепископов Йорка не найдено записей о том, что стало с монахиней Джоан Лидс