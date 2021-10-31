10 секретов быстрой уборки при помощи обычной газировки

Оказывается, газированную воду можно не только пить, использовать в некоторых кулинарных рецептах, но и применять в качестве средства для быстрой уборки квартиры.

Узнать, на что способна обычная бутылка газированной воды, вы можете в нашей статье.

1. Борется со ржавчиной

Газированной водой можно очистить ржавый кран.

Если вы заметили, что на металлических изделиях появилась ржавчина, воспользуйтесь газированной водой. В ее состав входит углекислота, которая приостанавливает, а потом и нейтрализует окисление железа. Для того, чтобы очистить предметы, сделанные из металла, замочите их в газировке на несколько часов. По истечению времени достаньте изделия и вытрите их полотенцем либо оставьте на столе, чтобы они высохли естественным способом.

2. Очищает ювелирные украшения

Ювелирные изделия нужно замочить в газированной воде на всю ночь.

Чтобы очистить золотые или серебряные украшения, положите их в газированную воду и добавьте туда несколько капель любого моющего средства. Для того, чтобы усилить эффективность газировки, оставьте ювелирные изделия в воде на всю ночь. На следующий день достаньте украшения, промойте их сначала мыльной, а затем чистой водой. На финальном этапе вытрите серьги, кольца, подвески мягкой тканью и положите в шкатулку, где вы обычно храните ювелирные изделия.

3. Очищает стекло автомобиля

Газированная вода не оставляет разводов на стеклах.

Также газировка является эффективны средством борьбы с грязью, пылью и пятнами на лобовых стеклах автомобиля, зеркалах и окнах в квартире. Главный плюс использования такого средства заключается в том, что после газированной воды не остается разводов и потеков. Поэтому, если в доме не оказалось специального средства для мойки стекол, налейте газировку в тазик, намочите тряпку и приступайте к мойке необходимых поверхностей.

4. Полирует каменные покрытия на столешницах

Газировка устраняет загрязнения, но не вредит покрытию.

Если для покрытия кухонных поверхностей вы использовали камень, то можете смело применять газированную воду для их очистки и полировки. Углекислота, входящая в состав газировки, поможет за считанные секунды избавиться от загрязнений. Основным преимуществом данного средства является то, что оно не наносит вред покрытию, поэтому смело можете использовать его на кухне.

5. Борется с пригоревшим жиром

Газированной водой можно удалить пригоревший жир на сковороде.

Самый большой страх каждой хозяйки – это пригоревший жир, который скапливается на сковородках и кастрюлях. Даже самые эффективные моющие и чистящие средства не всегда способны в короткие сроки справиться с загрязнениями, которые появились на посуде. Если вы не хотите мучиться и тратить большое количество времени на устранение жира, то поступите следующим образом: в теплые кастрюли и сковородки налейте газировку и оставьте их на 2-3 часа. По истечению времени вылейте воду и за 2 минуты устраните жир и нагар. Кстати, для этого вам не понадобится металлический скребок для посуды. Достаточно будет обычной губки.

6.Придает блеска хрусталю и кухонным предметам

Замочите столовые приборы и хрусталь в газировке, а потом вытрете мягкой тряпкой.

Если в вашем доме есть хрустальные бокалы или кухонные приборы, которые со временем потускнели, то замочите их в газированной воде на 20-30 минут. За это время они приобретут былой блеск и все, что вам останется – через полчаса достать их из воды и протереть сухой тряпкой, которая не содержит ворс.

7. Устраняет пятна на одежде и полотенцах

Грязную одежду и полотенца нужно замочить в газированной воде, чтобы удалить пятна.

Если на вашей одежде либо полотенцах остались пятна от жира или вина, не торопитесь бежать в магазин за пятновыводителем. Лучше используйте обычную газированную воду. Она в короткие сроки устраняет загрязнения и при этом не влияет на ткань и цвет вещей.

8. Нейтрализует неприятные запахи

Устраните пятно на ковре при помощи тряпки, смоченной в газировке.

Этот совет особенно актуален для владельцев домашних животных, например, котов и собак. Если ваш любимец выпачкал ковер либо мебель, и вы сразу заметили это, налейте на загрязненное место небольшое количество газированной воды. Она сможет не только нейтрализовать неприятный запах, но и предотвратить появление пятна.

Совет: Когда будете пропитывать загрязненное место газировкой, внимательно проследите за тем, чтобы не растереть пятно и не «загнать» его вглубь ковра.

9. Удаляет разводы от жесткой воды и известкового налета

Протрите влажным полотенцем газовую плиту, чтобы не было разводов.

По нашей информации, чтобы устранить разводы от налета и жесткой воды на хромированных предметах (смесителях, трубах, фитингах), достаточно смочить мягкую ткань в газированной воде и протереть изделия. Для этих целей лучше брать салфетки из микрофибры, так как они мягко очищают предметы и не царапают их в процессе мытья. По окончанию процедуры, вытрите изделия, которые вы обрабатывали, чтобы на них не осталось воды.

10. Устраняет налет от чая и кофе

Замочите на ночь чашку с налетом, а наутро она стане чистой.

Очень часто мы забываем помыть чашки после того, как выпили чай или кофе. В результате на посуде остается налет, который очень сложно отмыть даже скребком, не говоря уже об обычной мягкой губке. На помощь придет газированная вода. Все, что вам нужно сделать – налить газировку в грязную кружку и оставить на ночь. Утром промойте чашку обычной водой и насладитесь полученных эффектом – посуда будет сверкать, как новая!

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