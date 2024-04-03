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Мимишные гиганты

Если не считать человека, слон является 4-м самым умным животным на Земле по версии Animal Planet. А заодно и самым крупным наземным животным, обитающим на Земле. По пока слоны маленькие, они очень забавны.

Так что если этот понедельник у вас выдался трудным, то добро пожаловать.

Мимишные гиганты


Друзья.
Мимишные гиганты
Не всё получается сразу.
Мимишные гиганты
Уже не влазит.
Мимишные гиганты
Устал.
Мимишные гиганты
Пока никто не видит.

Мимишные гиганты
Привет!
Мимишные гиганты
Держимся за мамин бивень.
Мимишные гиганты
Озорники.
Мимишные гиганты
Будущая модель.
Мимишные гиганты
Грязевые ванны.
Мимишные гиганты
Родственные связи.
Мимишные гиганты
Шесть месяцев.
Мимишные гиганты
Спит и видит сны.
Мимишные гиганты
Будущий предводитель.
Мимишные гиганты
Обучение плаванию.
Мимишные гиганты
Ешь, мама.
Мимишные гиганты

Мимишные гиганты

Футболист.
Мимишные гиганты
Семья на прогулке.
Мимишные гиганты

Мимишные гиганты
Споткнулся.
Мимишные гиганты
И этот тоже.
Мимишные гиганты
Настоящие друзья.
Мимишные гиганты
Волосатик.
Мимишные гиганты
Таинственный обряд.
Мимишные гиганты
Дружелюбие.
Мимишные гиганты
Вот такие они, маленькие гиганты.
Мимишные гиганты

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