Как в СССР появились такси и что с ними стало: «Комфортный транспорт, доступный рабочему человеку»

Во времена СССР на такси ездили не так уж и часто. Это не был вид транспорта, которым пользовался рядовой гражданин. Нередко поездка на машине с шашечками была целым событием: использовали такси исключительных случаях, заказывая машину по телефону или же ожидая ее на специальных уличных стоянках. Читайте, когда и где возникли первые службы такси, каким был первый такси-автомобиль в России и почему профессия таксиста в СССР была очень престижной.
Первые таксометры в Лондоне и услуга такси на гужевом транспорте в России
Так выглядели французские фиакры. /Фото: i.pinimg.com
До того, как автомобили появились во всех в городах мира, вместо такси работали извозчики. Они ждали богатых клиентов около театров, ресторанов и других общественных мест. В XVII веке в Англии, в Лондоне, власть выдала официальную лицензию кучерам на извоз, то есть появилось что-то отдалённо напоминающее службу такси. Тогда же такие услуги стали возникать в Париже и Москве.
Время шло, и в конце XIX века на улицы Франции выехали экипажи на конной тяге — фиакры. Они не стали популярными среди населения, потому что единого тарифа на проезд не было, а стоили поездки достаточно дорого. Фиакры часто рассматривались как забава. Из Франции же пришло и само название — такси. Оно произошло от термина таксиметр, что обозначает счётчик. Автомобили назывались таксомоторами. С начала 20 века в Европе такси всё чаще стали оснащаться таксометрами. Что касается Российской империи, то так называемое гужевое такси было очень востребовано, но клиенты были недовольны ценами. Единого тарифа ни было, а стоимость зависела от того, какое настроение было у извозчика.
Технический прогресс остановить было невозможно. В конце XIX века в Санкт-Петербурге и Москве заговорили о внедрение единой проездной таксы. Водители не горели желанием устанавливать счётчики, поскольку это мешало левым доходам. Было невозможно завысить цену, оперируя плохой погодой, ночным временем, неблагоприятным районом. Стоимость проезда стала дешевле. Владельцы таксопарков, ощутив недовольство водителей, решили закупать модели с встроенными таксиметрами, это были французские Renault.
Первое авто-такси в России, московский Oldsmobile, таксомоторы в СПб и засилье иномарок
ГАЗ-А выглядел очень элегантно. /Фото: avatars.mds.yandex.net
В дореволюционной России первый автомобиль-такси выехал на улицы в 1906 году. Произошло это в Туркестане, когда местный коммерсант привёз из Москвы в столицу Семиречанской области, Верный, автомобиль «Berlie». В 1907 году в Москве один автолюбитель повесил на машину табличку «Извозчик. Такса по взаимному соглашению». В этом же году в Москве была открыта Биржа Такси, а в Санкт-Петербурге в 1909 году заработала частная контора «Санкт-Петербургский таксомотор». Автопарк составляли машины марки «Форд».
В Москве открылось «Товарищество автомобильного передвижения», в его распоряжении было 4 автомобиля марок Фиат, Darracq и NAG. Через год машин было уже сорок, а в 1912 году — 250. Услуги такси набирали популярность и имели хорошую рентабельность. Во время Первой мировой войны и Октябрьской революции такси было забыто, вспомнили о нём в 1925 году как о «комфортным транспорте, доступном простому рабочему человеку». В тридцатых годах услуги стали быстро развиваться, закупались «Форды», началось производство отечественных автомобилей. Первой моделью, которая увеличила советский таксопарк во много раз, был ГАЗ-А, затем появился М-1. Это были копии западных автомобилей с укрепленными шасси, что было очень важно для езды по русским дорогам.
Послевоенные лимузины и триумфальное шествие ГАЗ-21
ГАЗ-21 стало самым известным советским такси. /Фото: a.d-cd.net
В довоенные годы в Москве и Минске разъезжали так называемые «советские лимузины» — ЗиС-101. Их было не больше 55 штук, так как модели были премиальными. Хорошей проходимостью они не отличались, в армии не использовались, поэтому стали базой для послевоенных таксопарков. Во время Великой Отечественной войны такси не работало, все машины были направлены на фронт. Такси начало возвращаться лишь к концу 1945 года.
Правда, к этому времени ЗиС-101 технически устарели. На дорогах стали появляться легендарные «Победы», произведённые Горьковским автозаводом. Такие машины были раскрашены согласно единому стандарту — имели серый низ и белый верх, которые разделялись полосой из шашечек. Такой внешний вид выделял такси из массы транспорта. Но самым известным такси-автомобилем стал ГАЗ-21 «Волга», который появился в 1957 году. Стоит вспомнить известные кинофильмы «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе», «Берегись автомобиля» — везде фигурировала эта «Волга». Такси ГАЗ-21 было раскрашено в светлый салатово-желтый цвет, кроме того, имело систему радиосвязи с диспетчером и отличалось комфортным и просторным салоном.
Советские таксисты, и почему стать ими было очень сложно
Профессия таксиста в СССР была очень востребованной. /Фото: a.d-cd.net
Такси в СССР было уникальным явлением: с одной стороны это роскошь и комфортное передвижение, а с другой стороны, невысокие цены и бесконечные очереди на стоянках, к которым так привыкли советские люди. Профессия таксиста в СССР было очень престижной и прекрасно оплачивалась. Найти такую работу было очень сложно, в отличие от сегодняшнего времени. Водитель должен был иметь великолепные навыки вождения, уметь ориентироваться на любой местности, даже незнакомой (о современных GPS-навигаторах, которые подсказывали путь, и речи не было). Кроме того, шофер был обязан хорошо разбираться в строении автомобиля и уметь его чинить.
С авторемонтом в СССР дело тоже обстояло не очень хорошо. Ну и общение с людьми — с пассажирами нужно было быть вежливым и тактичным. Своеобразный универсальный специалист, не правда ли? Отношение к таксистам и к услугам такси была неоднозначным. Кто-то пользовался с удовольствием, кого-то раздражало, но в любом случае советские машины с шашечками на боку запомнились многим. Лучшие традиции советских «таксомоторов» нашли свое отражение в современных сервисах.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии