7 изобретателей, чей гений завёл их в последний путь

1. Гораций Ханли

Один из первых изобретателей подводной лодки. /Фото: uznayvse.ru

2. Отто Лилиенталь

Испытатель неба, разбившийся об землю. /Фото: pikabu.ru

3. Ван Ху

Первый известный, но неудачливый космонавт. /Фото: proza.ru

4. Купер Фипс

Печальный случай, когда гений изобретателя дал фатальную осечку. /Фото: wikiwand.com

5. Сильвестр Ропер

Яркий пример, когда испытателем лучше быть в молодости. /Фото: peoples.ru

6. Томас Эндрюс-младший

Пожалуй, самый знаменитый создатель детища, которое его же и погубило. /Фото: wikiрedia.org, masterok.livejournal.com

7. Валериан Абаковский

Советский изобретатель, который не предусмотрел всё. /Фото: liveinternet.com