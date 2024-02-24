7 изобретателей, чей гений завёл их в последний путь

Многие изобретатели, чьи детища вошли в историю, не только проявляли своей гений, но и граничили с безумием. Это и неудивительно, ведь иногда поиск и создание чего-то нового неизбежно сопряжены с риском. Вот только, к сожалению, обеспечить себе хоть какую-то безопасность авторы изобретений не смогли, а потому работа над их детищами закончились трагически. Вашему вниманию 7 изобретателей, чей гений завёл их на последний путь.
1. Гораций Ханли
Один из первых изобретателей подводной лодки. /Фото: uznayvse.ru
Первые попытки создать аппарат для глубоководного погружения, то есть, подводную лодку, происходили ещё во второй половине позапрошлого столетия. И самым известным автором реализованного концепта субмарины стал американец Гораций Ханли, который ещё в 1861 году решил за счёт своего опытного образца укрепить позиции южан в годы Гражданской войны в США.
Но всё пошло совсем не так: первые два экземпляра долго не прожили - один затонул из-за повреждений обшивки, а второй затопили сами, чтобы не досталась врагу. В итоге испытания третьей модели Гораций Ханли проводил сам, и успешно, ведь ему удалось не просто занырнуть и всплыть, но и выполнить боевую задачу по ликвидации вражеского судна. Но вот во второй раз ни аппарату, ни его автору так не повезло – субмарину сразил снаряд противника, после чего она затонула со всем экипажем.
2. Отто Лилиенталь
Испытатель неба, разбившийся об землю. /Фото: pikabu.ru
Позапрошлый век известен в истории также как время, когда люди постоянно пытались взлететь в небеса. Среди энтузиастов, пытавшихся взмыть на своих летательных аппаратах, оказался изобретатель Отто Лилиенталь. Его инженерное наследие составляет множество гаджетов для полётов весьма монструозного типа.
Справедливости ради, стоит уточнить, что, несмотря на довольно устрашающий вид, иногда они всё-таки взлетали, неся на себе какое-то время одного человека. Вот только однажды очередное испытание Лилиенталем своего «глайдера» - а именно так он называл свои детища - закончилось плачевно. В 1896 году просто в воздухе у летательного гаджета отказал двигатель, и инженер упал наземь, оказавшись погребённым под собственным изобретением.
3. Ван Ху
Первый известный, но неудачливый космонавт. /Фото: proza.ru
Были свои «летающие люди» и в древние времена - само собой, что их опыт был ещё менее удачным. Оказался таким путь и китайского государственного служащего по имени Ван Ху. Жил он за полтысячи лет до того, как полёт братьев Райт всё-таки случился, поэтому уровень научно-технического прогресса не позволял создать планирующие аппараты.
В итоге Ван Ху задумал добраться чуть ли не до орбиты Земли с помощью приспособления, отдалённо по технологии напоминающего ракету. По сути, он просто взял кресло, куда нацепил 47 пороховых ракет, ещё и воздушными змеями своё детище украсил. Испытания китайский изобретатель, конечно, провёл сам: уселся в кресло и приказал поджечь ракеты. Итог его попытки очевиден и трагичен: запуска не случилось, зато грянул мощный взрыв, в от незадачливого энтузиаста осталось лишь несколько клочков халата.
4. Купер Фипс
Печальный случай, когда гений изобретателя дал фатальную осечку. /Фото: wikiwand.com
Купер Фипс вошёл в историю как достаточно известный кораблестроитель Британской империи среди современников. Поэтому, когда он задумал очередной концепт судна, в его успехе не сомневались, а наоборот - рассчитывали усилить королевский флот. Итогом работы Фипса стал парусный броненосец HMS Captain, поставленный на вооружение в 1869 году.
Правда, пробыл он на службе всего год, и был всё это время, по сути, на приколе: первые же проверки выявили недостаточную устойчивость корабля. И всё же, испытания в открытом море решили попробовать провести. Руководил ими лично Фипс, но и для него, и для броненосца всё закончилось печально: судно в открытых водах быстро раскачалось, перевернулось и затонуло. Выжило в этой трагедии меньше 20 членов экипажа, но Купера Фипса среди них не было.
5. Сильвестр Ропер
Яркий пример, когда испытателем лучше быть в молодости. /Фото: peoples.ru
Человек по имени Сильвестр Ропер буквально всю свою жизнь посвятил изобретательству, создавая самые разные гаджеты. Во многом сохранять энтузиазм на протяжении многих лет помогали эксцентричность и рисковый характер. Вот только однажды они же и стали причиной его преждевременного ухода из жизни.
А дело было так: Сильвестру Роперу уже удалось разменять восьмой десяток, когда он сконструировал фактически прототип современного мопеда, прикрепив к своему велосипеду паровой двигатель собственного изобретения. По традиции, Ропер решил испытать своё детище лично, не посчитав возраст помехой. Но, если мотор своего транспорта он собрал на совесть, то вот собственное сердце его подвело - на скорости 60 км/час оно, увы, остановилось, вероятно, по причине перегрузки.
6. Томас Эндрюс-младший
Пожалуй, самый знаменитый создатель детища, которое его же и погубило. /Фото: wikiрedia.org, masterok.livejournal.com
Наверное, это один из самых популярных случаев в истории, когда талантливый изобретатель закончил свои дни из-за собственного детища. Ведь кто не знает ирландского судостроителя Томаса Эндрюса-младшего, который в начале ХХ века работал над созданием крупнейшего корабля своего времени. И он его создал - так появился печально известный «Титаник».
Как и большинство изобретателей, в абсолютной безопасности судостроитель был убеждён. Но напрасно, ведь столкновение с айсбергом наглядно продемонстрировало ряд множество конструктивных недостатков, ставших роковыми для судна и тысяч людей на его борту. Впрочем, стоит отметить, что свою судьбу Томас Эндрюс-младший выбрал сам: ему неоднократно предлагали сесть в спасательную шлюпку, но от отказался, до последнего помогая сотням других пассажиров эвакуироваться, после чего ушёл на дно вместе с «Титаником».
7. Валериан Абаковский
Советский изобретатель, который не предусмотрел всё. /Фото: liveinternet.com
Первые годы существования Советского Союза были периодом, когда изобретатели шли на самые экстравагантные и даже опасные эксперименты, дабы улучшить жизнь в молодом государстве. Оказался среди них и человек по имени Валериан Абаковский, который создал принципиально новый транспорт для номенклатуры, названным аэромотовагоном. Машина представляла собой дрезину, которую одновременно оснастили двигателем, а спереди установили авиационный винт.
За счёт такого апгрейда, по информации редакции novate.ru, аэромотовагон развивал рекордные по тем временам скоростные показатели в 140 км\час. И, что самое поразительное, на пути Тула-Москва партийные деятели действительно добрались быстро и без проблем. Но вот обратный путь оказался последним: это аэромотовагон был новаторским, а железнодорожное полотно - слишком старым и некачественным. В итоге транспорт сошёл с рельс, а вся команда, в том числе и Валериан Абаковский, погибли.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии