10 лучших автомобилей, которыми стоит воспользоваться, если случится «конец света»

Апокалипсис завтра
Люди, по сути, весьма неприятный биологический вид. Они загрязняют окружающую среду, уничтожают целые виды живых организмов, устраивают разрушительные войны между собой. Все это рано или поздно может привести к апокалипсису. Однако даже тогда сей «неприятный» биологический виду будет сделать все, чтобы выжить. Одна из тех вещей, что может в этом существенно помочь – автомобиль.
1. Marauder
Броня и пулемет, что еще нужно.
Бронеавтомобиль Marauder производства южноафриканской компании Paramount Group далеко не самая дешевая машина на свете. Стоимость полностью укомплектованной единицы составит порядок цифр от 500 тысяч долларов США. В тоже время машина является настоящей крепостью на колесах с собственным пулеметом, листовой броней и системой автоматической подкачки колес.
2. Jeep Grand Cherokee
Простота и надежность.
Этот достаточно известный в свое время автомобиль не самый быстрый, не самый красивый и в нем собственно нет ничего сверх особенного. Однако настоящая сила Jeep Grand Cherokee заключается в том, что эта машина надежна как скала! Более того, ремонтировать эту машину и искать к ней подходящие детали намного легче, чем к подавляющему большинству других представителей подобного транспорта.
3. Toyota Hilux
Не сломает и конец света.
Вседорожник Toyota Hilux имел несколько поколений. Одним из лучших по праву считается IV, что выпускалось в период с 1984 по 1989 год. Что такого особенного в этом «скромняге»? Надежность. Очень хорошо, когда машина легко чиниться. Еще лучше, когда она не ломается. В случае с Toyota Hilux, нужно что-то «покруче» апокалипсиса, чтобы она сломалась.
4. Honda Dream
Концептуальный план по выживанию.
Концептуальный Honda Dream конечно не крепость на колесах, да и багажник в нем оставляет желать лучше. Собственно в нем едва помещается и сам пилот. Однако автомобиль способен на 100% обеспечивать себя топливом за счет солнечной энергии. В мире, где не осталось промышленности, Honda Dream может быть не самым худшим вариантом.
5. Impreza WRX
Первый автомобиль для зомби-апокалипсиса.
Когда Impreza WRX от компании Subaru только вышел в свет, в рамках рекламной компании производители «официально пошутили» о том, что это первая машина на случай зомби-апокалипсиса. Утверждение это конечно громкое, однако спортивной автомобиль действительно имеет первоклассные характеристики.
6. Microbus
Легенда на колесах.
Старый, надежный и простой в обслуживании минивэн Microbus от компании-автопроизводителя Volkswagen стал символом целой эпохи. После всех эпох, такая машина была бы далеко не самым худшим выбором в виду солидной грузоподъемности. При желании автомобиль может быть превращен в достаточно комфортный дом на колесах.
7. Roadmaster Wagon
Символ эпохи прошедшей и грядущей.
Еще один символ целой эпохи - Roadmaster Wagon. Роскошный, вместительный и неприхотливый семейный автомобиль как нельзя лучше подойдет для выживания в суровом постапокалиптичном мире. Несмотря на достаточно «бытовой» внешний вид, эта машина уйдет от любой погони при помощи двигателя V8 нна 5.7 литров.
8. Porshe 911 Carrera S
Умри но не сегодня.
Если «разумные обезьяны» в мире после конца света станут еще более озлобленными и жестокими, прекрасным выбором для спасения себя любимого будет Porshe 911 Carrera S. Главное и единственное достоинство этой машины в контексте апокалипсиса – очень высокая скорость.
9. Jeep Wrangler
Лучшего варианта не найти.
Стоит ли лишний раз говорить о том, что Jeep Wrangler – это лучший внедорожник. Само собой подобный автомобиль прекрасно подойдет и для конца света, ведь он надежный, простой в обслуживании и не бояться никаких трудностей.
10. Rally Fighter
Взрывной гибрид.
Автомобиль Rally Fighter – это «атомный» гибрид внедорожника и спортивной машины. Те кому посчастливиться обзавестись таким хотя бы за 5 минут до момента полного краха человеческой цивилизации, подымут свои собственные шансы на выживание, по меньшей мере, на 75%.
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