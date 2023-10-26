Так ли хороши были византийские императоры, как о них говорили: О чем до сих пор спорят ученые

Византийский император занимал особое место среди правителей средневековой Европы. Он был главнокомандующим императорской армией и главой правительства. Тем не менее, император был не обычным правителем, а наместником Бога на Земле, глубоко благочестивым монархом, задачей которого было защищать и распространять православное христианство. Таким образом, решения императора ощущались не только в пределах империи, но и далеко за её границами. За всё существование Византийской империи многие мужчины взошли на трон в Константинополе. Однако лишь немногим удалось достичь величия, перестроить империю и оставить свой след в истории.
Юстиниан I
Расширение территории Византии с начала правления Юстиниана (синим цветом выделена империя на момент начала правления Юстиниана в 527 году) и до его смерти (фиолетовым цветом выделены завоёванные полководцами Юстиниана территории к 565 году). \ Фото: upload.wikimedia.org.
Юстиниан I, также известный как Юстиниан Великий, был самым важным византийским императором. Он родился в Таурезиуме (недалеко от современного Скопье, Македония) около 482 года, всего через несколько лет после падения Рима. Стремительному взлёту Юстиниана во многом способствовал его дядя Юстин, выдающийся военачальник и имперский гвардеец, который стал императором в 518 году. Затем, в 527 году, Юстин I усыновил собственного племянника, сделав его своим соправителем. Через четыре месяца Юстин скончался, и Юстиниан I стал единственным правителем Римской империи.
Слева направо: Мозаика собора Святой Софии, изображающая Деву Марию, держащую младенца Христа на коленях, справа от неё стоит Юстиниан. \ Иллюстрация ангела, показывающего Юстиниану модель собора Святой Софии в видении, Герберт Коул, 1912 год.
В то время как Юстиниан имел решающее слово в делах империи, его жена Феодора правила вместе с ним на равных. Фактически, она стала ближайшим советником Юстиниана, давая дельные советы. Во время печально известного бунта в Нике в 532 году Феодора была единственной, кто помешал Юстиниану бежать из столицы и потерять свой трон. Императрица также сыграла решающую роль в формировании религиозной политики, помогая своему мужу объединить две противоборствующие группировки и укрепить религиозное единство, один из главных столпов могущественного христианского государства.
Традиционно считается, что Сайданайский монастырь, расположенный в современной Сирии, был основан Юстинианом. \ Фото: bing.com.
Чтобы еще больше повысить эффективность империи, Юстиниан спонсировал кодификацию римского права, известную как Corpus Juris Civilis. После восстания, в результате которого пострадала большая часть столицы, Юстиниан воспользовался возможностью, чтобы приступить к амбициозной программе строительства в Константинополе. Его самым известным памятником, несомненно, является собор Святой Софии, величественный императорский собор, который до эпохи Возрождения был самым большим купольным зданием в мире.
Слева направо: Более старый Юстиниан; мозаика в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна. \ Флавий Пётр Савватий Юстиниан.
Однако главным достижением Юстиниана стало отвоевание Римского Запада. После заключения мира с традиционным соперником империи, Персией, новый правитель отправил своего самого способного полководца — Велисария в амбициозную кампанию по восстановлению утраченных имперских территорий. Однако то, что началось как впечатляющий успех, приведший к отвоеванию вандалами Африки, превратилось в затяжную войну, разорившую Италию. Ситуация ухудшилась после вспышки чумы (часто называемой чумой Юстиниана), которая ослабила имперскую армию и экономику. Тем не менее, в конце концов, имперские силы одержали победу, восстановив контроль над Италией в 562 году. Император в Константинополе вновь получил контроль над всем Средиземноморьем от Испании до Сирии, от Северной Италии до Египта. Юстиниану удалось осуществить свои планы и восстановить имперскую славу, но ужасной ценой. Когда он умер в 565 году, он оставил своим преемникам перегруженную и обедневшую империю, окружённую врагами, ожидающими нанести ответный удар.
Ираклий
Херувим и Ираклий, принимающие покорность Хосрова II. \ kelliteacher.weebly.com.
В 610 году, когда Ираклий стал императором, империя боролась за своё выживание. Армии Сасанидов пересекли восточную границу и вторглись на территорию империи. На Западе лангобарды вторгались в Италию. Даже столица — Константинополь оказалась под угрозой. Дунайская граница пала, в результате чего аварские и славянские племена получили контроль над Балканами. Империя отчаянно нуждалась в герое. К счастью, Ираклий оказался подходящим человеком.
Битва между армией Ираклия и персами. \ Фото: i.ytimg.com.
Казнив Фоку, своего некомпетентного предшественника и человека, который заварил всю эту кашу, Ираклий начал консолидировать скудные ресурсы, имевшиеся в его распоряжении. При поддержке Константинопольского патриарха император переплавил церковные сокровища, собрав необходимые средства для продолжения войны. Но, несмотря на все свои усилия, он не смог остановить врага. В последующие десятилетия персы завоевали все восточные владения империи, включая Египет. Затем, в 626 году, сам Константинополь оказался в осаде: с одной стороны - персы, с другой - авары и славяне.
Слева направо: Арабо-византийское передвижение войск с сентября 635 года непосредственно перед битвой при Ярмуке. \ Ираклий возвращает Истинный Крест в Иерусалим, анахронично сопровождаемый Святой Еленой, пятнадцатый век, Испания.
Судьба столицы (и империи) висела на волоске, но император и основная часть имперской армии находились за тысячи миль, ведя войну на территории Персии. Со времён подвигов императора Аврелиана ни один император не брал судьбу королевства в свои руки. Авантюра Ираклия окупилась. Константинополь выжил благодаря своим неприступным стенам и могучему флоту. Год спустя, в 627 году, Ираклий разгромил персидскую армию в битве при Ниневии. Столкнувшись с могущественным врагом у самого своего порога, Сасаниды свергли своего правителя и запросили мира. После четырёхсот лет соперничества и периодических войн римляне наконец-то разгромили своего величайшего соперника. Чтобы завершить победу, в 629 году Ираклий вернул реликвию Истинного Креста в Иерусалим в ходе величественной церемонии.
Ираклий (в центре), поклоняющийся иконе Марии перед походом против персов, сцена из хроники Манассии двенадцатого века. \ Фото: bing.com.
Однако его триумфу не потребовалось много времени, чтобы обернуться трагедией. Женитьба императора на его племяннице возмутила Церковь, в то время как его попытка исправить религиозный раскол привела к отчуждению обеих фракций. И всё же неудачи императора дома были несравнимы с бедствием, назревавшим на Востоке, — прибытием армий арабов. В то время как империя избежала участи Персии и сумела выжить, поражение при Ярмуке в 636 году привело к полному краху имперской обороны на Востоке. Ираклий мог только беспомощно наблюдать, как территории, за которые он так упорно боролся, падали, как костяшки домино, перед арабскими захватчиками. Через пять лет после Ярмука Сирия была потеряна вместе с большей частью Египта. Страдая от слабого здоровья, Ираклий умер в 641 году, оставив трон своим сыновьям. Тем не менее, Ираклий привёл свою подвергшуюся опасности империю к одному из её величайших триумфов только для того, чтобы увидеть, как это превратилось в трагедию. Однако его реформы и реорганизация армии дали его преемникам шанс на борьбу, и Римская империя постепенно превратилась в меньшее, но всё ещё могущественное средневековое государство.
Василий II
Василий II Болгаробойца.
Родившийся в 958 году Василий II был членом знаменитой македонской династии, которая восстановила имперское благосостояние, превратив Византийскую империю в самое могущественное государство средневекового Средиземноморья. Несмотря на то, что он и был порфирогеннетом (рождённым в пурпуре), ему пришлось дождаться своего места под солнцем. Василию было всего пять лет на момент смерти его отца. Таким образом, трон сначала достался полководцам Никифору II Фокасу и Иоанну I Цимисхию. Наконец, в 976 году Василий стал византийским императором. На протяжении большей части своего пятидесятилетнего правления он неустанно сражался с многочисленными врагами империи, став настоящим императором-солдатом.
Столкновение между армиями Варды Склира и Варды Фоки из хроники Иоанна Скилицы. \ Фото: wordpress.com.
Во-первых, новому правителю пришлось противостоять открытому восстанию, возглавляемому влиятельными военачальниками Бардасом Склеросом и Бардасом Фокасом. Василий подавил восстание с помощью шести тысяч русов, элитных воинов, которые стали ядром знаменитой варяжской гвардии. Затем имперские войска двинулись против Фатимидского халифата на Востоке. После нескольких неудач в борьбе с Фатимидами Василий принял личное командование в 995 году и переломил ситуацию, распространив контроль империи на Сирию и Месопотамию.
Патриарх Николай II в присутствии императора Василия II и русских послов служит в храме Св. Софии в Константинополе. \ Фото: bing.com.
Однако самым значительным его военным достижением было полное подчинение могущественной Болгарской империи. В течение нескольких десятилетий Василий вёл дорогостоящую войну с этим упрямым врагом. Наконец, после заключения мира с Фатимидами в 1000 году он смог удвоить свои усилия и стереть Болгарию с карты. В 1014 году императорская армия одержала решительную победу в битве при Клейдоне. Впервые с седьмого века Дунайская граница оказалась под имперским контролем вместе со всем Балканским полуостровом.
Слева направо: Гистаменон с изображением Василия II и Константина VIII, держащих крест. \ Василий II Болгаробойца на медали в ознаменование ромейских побед над болгарской армией во Второй Балканской войне, работа художника Георгиоса Яковидиса.
Победа при Клейдионе дала Василию II его печально известное прозвище Вулгароктон (Болгаробойца - убийца булгар). Согласно византийским историкам, Василий отомстил несчастным пленникам во время битвы. На каждые сто заключённых девяносто девять были ослеплены, а одного оставили с единственным глазом, чтобы привести их обратно к болгарскому лидеру царю Самуилу. Увидев своих изувеченных людей, булгарский вождь скончался на месте.
Византийская империя между 1021—1045 годами. \ Фото: wikipedia.org.
Во время его долгого правления средневековая Римская империя достигла своего апогея. Василий II стабилизировал и расширил границы империи, стёр с карты беспокойную Болгарию и восстановил дунайскую границу. Но, к сожалению, он не оставил наследника. После смерти Василия в 1025 году его работа была быстро сведена на нет слабыми и некомпетентными преемниками.
Алексей I Комнин
Византийский император принимает Петра Отшельника (Картина XIX века, Версаль). \ Фото: teleskophaber.com.
Византийская империя была подобна Фениксу. Каждый раз, когда она оказывалась на грани краха, появлялся герой, который побеждал её врагов и восстанавливал империю из пепла. Алексей I Комнин (также пишется Алексий Комнин) был одним из таких императоров. Родившийся в 1057 году в богатой землевладельческой семье, он провёл свою юность в армии, став свидетелем имперского кризиса. Алексей наблюдал, как преемники Василия II разрушили богатство и военную мощь империи, позволив врагу практически без сопротивления продвигаться вглубь византийской территории. В 1081 году Алексей захватил трон у своего некомпетентного предшественника и приступил к миссии по спасению империи от неминуемого краха. В процессе он основал последний великий императорский дом — династию Комнинов.
Слева направо: Алексей I Комнин. \ Сын Алексея — Исаак (фрагмент мозаики в монастыре Хора, Константинополь).
Сказать, что Алексей столкнулся с трудным испытанием, было бы преуменьшением. К 1081 году империя находилась в осаде. Его центральные земли в Анатолии были утеряны. На Западе норманны изгнали византийцев с Сицилии и Южной Италии и угрожали позициям империи на Балканах и в Греции. Неудивительно, что первоначальное контрнаступление Алексея провалилось. В 1081 году норманны Роберта Гвискара нанесли тяжёлый удар имперской армии в битве при Диррахии. Но император не сдался, он заключил сделку с императором Священной Римской империи Генрихом IV и объединил византийские и германские силы, чтобы победить норманнов. Алексей также восстановил дунайскую границу, разгромив печенегов. Обеспечив безопасность Балкан, он наконец-то смог сосредоточиться на восстановлении жизненно важных земель в Анатолии, оккупированных сельджуками.
Слева направо: Мозаика с изображением Иоанна II Комнина в Софийском соборе. \ Император Алексей I Комнин перед Христом (Миниатюра, XIII—XIV век, библиотека Афинского колледжа).
Прекрасно понимая, что его собственных сил недостаточно для выполнения этой задачи, император обратился за помощью к Западу. Алексей ожидал несколько отрядов элитных рыцарей. Но Папа воспользовался случаем и призвал к крестовому походу для освобождения Святой земли. Комнин максимально воспользовался этой тревожной ситуацией, вернув с помощью крестоносцев некоторые утраченные территории, включая Никею и большую часть анатолийского побережья. Император продолжал вести войну против сельджуков, пока не умер в 1118 году. Алексей I Комнин оставил после себя сильную империю, полную казну и грозную армию.
Карта Византийской империи, пурпурная линия показывает наибольший масштаб реставрации Комнинов в 1180 году. \ Фото: i.ytimg.com.
Императоры Комнины продолжали укреплять имперскую власть, возглавляя последний золотой век Византии, известный как реставрация Комнинов. И Иоанн II, и Мануил I Комнин расширили империю, вернув себе территории на Востоке и Западе. Однако, поступая таким образом, они чрезмерно расходовали свои ограниченные ресурсы. Кроме того, отсутствие компетентных правителей после смерти Мануила привело к постепенному и фатальному упадку империи. Андроник I Комнин, взошедший на трон после убийства своего племянника Алексея II, разозлил Запад после того, как отдал приказ о резне латинских жителей Константинополя. Крайне непопулярный император Андроник пережил ужасный конец, будучи растерзанным разъяренной толпой на улицах Константинополя. Его кончина в 1185 году привела к внезапному прекращению династии Комнинов. Полтора десятилетия спустя наследие Алексея I Комнина рассыпалось на куски после того, как армии Четвертого крестового похода завоевали и разграбили Константинополь в 1204 году. С тех пор Империя была лишь тенью своей прежней сущности, ожидающей своей медленной, затяжной смерти. Тем не менее, в то время как Константинополь пал в 1453 году, а последний византийский император — Константин XI погиб в битве, византийское наследие (и, следовательно, наследие Римской империи) пережило империю, оказав влияние на искусство, культуру и религию Европы.
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