Так ли хороши были византийские императоры, как о них говорили: О чем до сих пор спорят ученые

Юстиниан I

Расширение территории Византии с начала правления Юстиниана (синим цветом выделена империя на момент начала правления Юстиниана в 527 году) и до его смерти (фиолетовым цветом выделены завоёванные полководцами Юстиниана территории к 565 году). \ Фото: upload.wikimedia.org.

Слева направо: Мозаика собора Святой Софии, изображающая Деву Марию, держащую младенца Христа на коленях, справа от неё стоит Юстиниан. \ Иллюстрация ангела, показывающего Юстиниану модель собора Святой Софии в видении, Герберт Коул, 1912 год.

Традиционно считается, что Сайданайский монастырь, расположенный в современной Сирии, был основан Юстинианом. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Более старый Юстиниан; мозаика в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна. \ Флавий Пётр Савватий Юстиниан.

Ираклий

Херувим и Ираклий, принимающие покорность Хосрова II. \ kelliteacher.weebly.com.

Битва между армией Ираклия и персами. \ Фото: i.ytimg.com.

Слева направо: Арабо-византийское передвижение войск с сентября 635 года непосредственно перед битвой при Ярмуке. \ Ираклий возвращает Истинный Крест в Иерусалим, анахронично сопровождаемый Святой Еленой, пятнадцатый век, Испания.

Ираклий (в центре), поклоняющийся иконе Марии перед походом против персов, сцена из хроники Манассии двенадцатого века. \ Фото: bing.com.

Василий II

Василий II Болгаробойца.

Столкновение между армиями Варды Склира и Варды Фоки из хроники Иоанна Скилицы. \ Фото: wordpress.com.

Патриарх Николай II в присутствии императора Василия II и русских послов служит в храме Св. Софии в Константинополе. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Гистаменон с изображением Василия II и Константина VIII, держащих крест. \ Василий II Болгаробойца на медали в ознаменование ромейских побед над болгарской армией во Второй Балканской войне, работа художника Георгиоса Яковидиса.

Византийская империя между 1021—1045 годами. \ Фото: wikipedia.org.

Алексей I Комнин

Византийский император принимает Петра Отшельника (Картина XIX века, Версаль). \ Фото: teleskophaber.com.

Слева направо: Алексей I Комнин. \ Сын Алексея — Исаак (фрагмент мозаики в монастыре Хора, Константинополь).

Слева направо: Мозаика с изображением Иоанна II Комнина в Софийском соборе. \ Император Алексей I Комнин перед Христом (Миниатюра, XIII—XIV век, библиотека Афинского колледжа).

Карта Византийской империи, пурпурная линия показывает наибольший масштаб реставрации Комнинов в 1180 году. \ Фото: i.ytimg.com.