С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Опять откуда то вытащили эту тупейшую ложь рассчитанную на малограмотных лохов!! Её уже сто раз опровергали! - https:...Почему в Советско...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/gTP1hmyMMqoПочему в СССР пре...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/o74kWPsjC1QПочему в СССР пре...

Место хранения рецепта Кока-колы и ещё 5 любопытных, но труднодоступных объектов на Земле



Кажется, что люди уже исследовали каждый уголок нашей планеты. Однако даже те места, которые уже давно известны, могут быть недоступными для большинства. Одни закрыты для туристов, другие являются частными владениями, однако и они представляют интерес. Вашему вниманию любопытных, но труднодоступных мест на Земле.

1. Богемская роща (США)


Пара фото - всё, что известно об этом месте. /Фото: pikabu.ru

Пара фото - всё, что известно об этом месте. /Фото: pikabu.ru

 

Богемская роща - это территория общей площадью в 11 квадратных километров, владельцем которой является частный мужской клуб из Сан-Франциско, известный как Богемский клуб. Каждый год в июле, начиная с 1899 года, туда съезжаются влиятельнейшие люди планеты для проведения двухнедельного летнего марафона. Больше об деятельности клуба доподлинно ничего неизвестно, ведь больше ста лет она хранится в строжайшем секрете. Отсюда появилось множество слухов и догадок, мол, что Богемский клуб — это место сбора нового мирового правительства, а сама роща — место дьявола.

2. HAARP (США)


Секретное место Минобороны США. /Фото: chip.pl

Секретное место Минобороны США. /Фото: chip.pl

 

Как и любое другое секретное место, связанное с обороноспособностью государства, этот комплекс также является большой тайной, куда не пускают обывателей. HAARP был запущен в 1997 году на Аляске как комплекс для изучения природы ионосферы, а также развития систем противовоздушной и противоракетной обороны. Общая площадь - 13 гектаров. Секретность места породила много слухов среди конспирологов - например, что с помощью этого объекта вызывают природные катаклизмы.

3. Межгорье (Россия)


Самый таинственный из закрытых городов РФ. /Фото: gorodarus.ru

Самый таинственный из закрытых городов РФ. /Фото: gorodarus.ru

 

Этот город расположен в Республике Башкортостан, является одним из «самых закрытых» на территории России. Некоторые люди считают, что там и вовсе строят подземную столицу государства на случай критического для планеты катаклизма или ядерной войны. Отдельная загадка Межгорья в том, что, в отличие от других закрытых городов РФ, там нет ни научно-исследовательских институтов, ни секретных военных объектов, ни предприятий атомной промышленности. Поэтому совершенно неизвестно, что ж там на самом деле происходит.

4. Афон (Греческая Македония)


Место, закрытое для половины человечества. /Фото: marison.com.ua

Место, закрытое для половины человечества. /Фото: marison.com.ua

 

Афон — это величественная гора и место для 20 православных монастырей. Вот только далеко не каждому удастся попасть туда. Например, всем женщинам вход туда строго воспрещен. Афон живёт по уставу, статья 186 которого гласит гласит: «В соответствии с древним обычаем запрещается для любого женского существа ступать на полуостров Святой Горы». Поэтому на Афоне даже домашних животных женского пола нет. Исключением являются только курицы.

5. Место хранения рецепта Кока-колы (США)


Одно из самых интересных, но недоступных мест. /Фото: billionnews.ru

Одно из самых интересных, но недоступных мест. /Фото: billionnews.ru

 

Уж сколько легенд ходит о рецептуре Кока-колы. Считается, что только два человека знают секрет этого легендарного газированного напитка. А вот о самом рецепте известно, что его хранят в штаб-квартире компании, в специальном подвале, закрытом на высокотехнологичные замки. Вот только вход туда простым смертным воспрещен, поэтому рецептура Кока-колы по-прежнему остаётся загадкой.

6. Медог (КНР)


Закрытое святое место в Китае. /Фото: wikipedia.org

Закрытое святое место в Китае. /Фото: wikipedia.org

 

Ещё одно недоступное религиозное место - это Медог, священная земля для буддистов. В этот небольшой китайский уезд нет дороги. Поэтому тот, кто захочет познать мудрость веков, должен будет пройти пешком через горные перевалы, в том числе через хрупкий мост длиной 200 метров, висяший над пропастью. Так что нет ничего удивительного в том, что ни информации, ни фотографий об этом месте практически нет.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Межгорьересп. Башкортостан

Картина дня

наверх