Гарем и его секреты

Золотая клетка, тюрьма или способ сделать карьеру для женщины Востока — история и современность гаремов в нашем материале.
История
«Гарем» в переводе с арабского означает «запретное, священное место». Этим словом обозначали женскую половину дома в мусульманских семьях, куда мужчинам вход был запрещен — исключение делалось лишь для хозяина дома и евнухов. Гарем как явление возник у Абассидов — династии арабских халифов, правивших на Ближнем Востоке с 750 по 1258 год. Позже по той же модели создавали свои женские общежития другие восточные правители и просто богатые люди. Один из самых известных и многочисленных гаремов существовал в Османской империи в течение пяти веков. Каждый из султанов держал при дворце в Стамбуле до 1000 женщин в так называемом Доме блаженства, постоянно обновляя и пополняя коллекцию иностранных наложниц-одалисок. Подробности о жизни этих женщин доходили до европейцев в виде слухов и свидетельств от миссионеров и их жен, путешественников и евнухов, а в полном объеме стали известны после свержения последнего правителя Османской империи Абдул-Гамида II в 1909 году.
Гаремы на Руси
Были гаремы и на Руси. Самый многочисленный штат жен и наложниц имел, как ни странно, князь Владимир Святославич, почитаемый как креститель Руси. О его насыщенной личной жизни рассказывается в «Повести временных лет»: «Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены… а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове… И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». Сохранилось немало свидетельств о том, что и другие русские правители содержали гаремы — в закрытых теремах, и они тайно существовали чуть ли не до XVIII века, пока Петр I не положил конец этому обычаю.
Один из членов багдадского посольства Ахмед ибн Фадлан после своего путешествия на Волгу в 921–922 годах писал о некоем распутном царе русов: «А ложе его огромно и инкрустировано драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе сорок девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников… И он не имеет никакого другого дела как сочетаться (с девушками), пить и предаваться развлечениям. У него есть заместитель, который командует войсками, нападает на врагов и замещает его у его подданных». Впрочем, это было записано арабским путешественником со слов некоего мужа из русов — вероятно, торговца, и вполне возможно, что это была просто байка для иностранца. Самого царя русов Игоря Рюриковича писатель не видел.
Современность
В настоящее время гаремы распространены в странах, где сильны мусульманские религиозные традиции. Полигамные семьи, построенные по принципу гарема, есть и в государствах с малочисленным исламским населением. Например, в Танзании, где мусульмане составляют лишь 30%, а христиане — 60%, в полигамном браке состоит каждая четвертая замужняя женщина. А в Свазиленде, где 82,7% населения — это христиане, многочисленный гарем содержит глава государства король Мсвати III: у него 15 официальных жен и 25 детей. Ежегодно во время праздника Умхланга он выбирает новую невесту.
Сотни полуобнаженных девушек состязаются в многочасовом танце тростника, по окончании которого король принимает решение, какая наложница пополнит его коллекцию красивых женщин. 47-летний Мсвати еще не обогнал по числу жен своего отца короля Собуза II, который успешно уживался с 70 супругами.
С недавних пор личный гарем есть и у лидера Северной Кореи. По сообщениям южнокорейской прессы, Ким Чен Ын хоть и разогнал гарем отца и заявлял о верности одной-единственной жене певице Ли Соль Чжу, но передумал: после рождения дочери и лечения от подагры он провел кастинг красавиц и обзавелся «взводом наслаждения».
Кстати, как выяснили недавно британские ученые, полигамный брак идет всем на пользу: в гареме женщины реже голодают, дети меньше болеют, в таких семьях обычно больше скота и достаток выше, чем у моногамных семей.
Иерархия
Положение женщины в традиционном гареме зависело от степени ее приближенности к правителю. Если она не пользовалась вниманием, то, как правило, влачила жалкое существование, подвергалась насмешкам и унижениям, выполняла тяжелые работы. Если же наложница была любима хозяином и рожала ему сына, то ее статус стремительно повышался до уровня главной жены, что сулило всяческие наслаждения и дары: от драгоценностей до недвижимости.
Сегодня, образуя гаремы, арабские мужчины руководствуются законами Корана, который разрешает иметь одновременно не более четырех жен, но с важной оговоркой: муж обязан обеспечивать своих женщин в равной степени и уделять им одинаковое внимание. То есть если он дарит квартиру, то и другой должен предоставить такое же жилье, не говоря уже о букетах и коробках с конфетами. У каждой обитательницы гарема свой, четко очерченный круг обязанностей: традиционно младшая жена воспитывает всех детей мужа, старшая — руководит остальными женами, две другие — следят за порядком и трудятся на кухне.
Открой личико
Обитательницы восточных гаремов традиционно ведут жизнь уединенную и закрытую. Редкие портреты женщин из гарема мы можем увидеть благодаря живописи и фотографии. Например, иранский шах Насер ад-Дин Шах Каджара, правивший во второй половине XIX века, был страстным фотолюбителем и лично снимал своих жен, его помощником и придворным фотографом был выходец из России Антон Севрюгин. Со старинных фотографий шаха на нас смотрят пышнотелые иранские женщины со сросшимися бровями и усиками. Их короткие юбки, напоминающие балетные пачки, были сшиты под впечатлением от поездки шаха в Санкт-Петербург, где он побывал в 1873 году по приглашению Александра II и посмотрел русский балет.
Карьера
Исследователи сравнивают жизнь в гареме со школой для девочек английского типа или женским монастырем. Кроме молодых наложниц и жен правителя в женской половине дома жили все его родственницы женского пола, а также многочисленные наставницы, служанки, евнухи, приставленные для охраны и помощи… Естественно, там кипели страсти, плелись интриги, складывались свои группировки, и каждая девушка мечтала только о том, как добиться положения любимой жены.
Современные держатели гаремов стараются, чтобы их женщины жили отдельно и по возможности редко видели друг друга. В идеале одна жена не должна видеть, как ее муж заходит в дом к другой супруге. Однако уровень достатка мужчины не всегда позволяет обеспечить соблюдение этих правил. В менее обеспеченных семьях жены живут рядом и ведут совместное хозяйство.
Как попасть в гарем?
Традиционно девочки и девушки попадали в гаремы по-разному. Одних покупали на невольничьих рынках, другие преподносились правителям в виде подарка от визирей и вельмож, третьих добровольно отдавали родственники, так как пребывание в гареме султана или шаха на Востоке считалось престижной и выгодной карьерой для женщин. Теоретически даже последняя служанка могла стать наложницей, а затем и женой правителя. Так случилось, например, со славянской девушкой Анастасией Лисовской, которая была похищена татарами из города Рогатина на территории современной Украины и насильно увезена в Османскую империю. По легенде, она была подарена юному султану Сулейману Великолепному в честь начала его правления, на тот момент ей было всего 15 лет.
Красивая умная девушка быстро оттеснила всех конкуренток и со временем стала самой могущественной султаншей в истории Османской империи. Ей было позволено то, что не дозволялось другим: спать с султаном без очереди, родить от него не одного, а пятерых детей, называться почетным титулом хасеки, введенным специально в ее честь. Около четверти века Анастасия, известная под именами Хюррем Султан и Роксолана, повелевала султаном, гаремом и всей Османской империей. Она стала единственной официальной женой султана — ни до нее, ни после правители Османской империи не вступали в официальный брак. И хотя ее сын Селим II не был первым сыном Сулеймана, она добилась, чтобы именно он пришел к власти, устранив первенца мужа. О внешности Роксоланы мы знаем благодаря портрету неизвестного художника, написанного в середине XVI века.
В наши дни многие женщины стремятся попасть в гаремы обеспеченных мужчин, так как это сулит материальный достаток и, заключив контракт на несколько лет с каким-нибудь шейхом, можно разбогатеть, как ни на одной работе. Это привлекает в восточные гаремы даже европейских и американских женщин. Среди полигамных миллионеров считается престижным иметь в женах западную девушку из числа моделей, знаменитостей, королев красоты. Например, в многочисленном гареме султана Брунея побывала обладательница титула «Мисс США — 1992» Шеннон Маккетик. После трехмесячного пребывания в гареме она предъявила иск за использование ее в качестве проститутки. Однако было установлено, что никаких сексуальных домогательств не было и с мисс Маккетик обращались более чем хорошо: за работу, состоявшую в развлечении главы Брунея, она получила $100 000 и бриллиантовое колье в подарок. К слову, во дворце султана Хассанала Болкиаха 1788 залов и комнат — это абсолютный рекорд в мире, а в его гареме, по данным СМИ, содержится около 700 девушек.
Отбор и обучение
Согласно Корану мусульмане не должны держать в качестве рабов мусульман. Поэтому гаремы, как правило, состоят из иностранок. Традиционно спросом пользовались славянские, кавказские девушки, высоко ценились черкесские невольницы. Новичкам, прибывшим в гарем, первым делом давали новые имена, обращали в мусульманок и обучали языку. Самых красивых и одаренных девочек учили грамоте, пению, танцам, этикету, ведь со временем они могли стать матерями наследников престола. Но главной наукой была наука обольщения и любви: из скромниц и тихонь растили профессиональных соблазнительниц.
В то же время девушка должна была оставаться скромной и исполнительной: после того как хозяин кидал на нее благосклонный взгляд, наложнице предстояло привести себя в полный порядок с помощью свиты (ванная, эпиляция, натирание маслами и пр.) и проползти на четвереньках к кровати, доказывая свою покорность, а также поцеловать край дивана, на котором лежит господин. После акта любви ей предназначалась награда и продвижение по иерархической лестнице гарема.
В XXI веке обучения для жен нет, но есть отбор и тестирование. Девушка должна быть девственной, иметь чистые анализы на СПИД, пройти медосмотр и собеседование.
Экзаменует новобранцев гарема сватьи — машатэ. Эти люди наблюдают за поведением наложниц и специально провоцируют ссоры, чтобы изучить характеры девушек. Женщина в гареме должна быть покладистой и уметь гасить бытовые конфликты. Мужчина во избежание ссор должен быть справедливым: спать с женами в порядке живой очереди, никого не обделяя вниманием и подарками.
Текучка кадров и разводы
Европейцы всегда сочувствовали обитательницам гарема, сравнивая их существование с тюрьмой или жизнью в золотой клетке. У восточных женщин отношение к этому стилю жизни иное: они рады быть на попечении обеспеченного мужчины и знать, что они и их дети не будут ни в чем нуждаться.
В прежние времена в гареме происходила постоянная текучка кадров. Наложницы могли покинуть дворец через девять лет служения, если были не востребованны, после этого им давали бриллиантовый комплект, золотые часы, ткани, а также все, что требовалось для обустройства дома. Им также выплачивалось регулярное пособие. Эти женщины назывались дворцовыми и пользовались большим уважением в обществе. По личной просьбе можно было покинуть гарем и раньше срока.
Сегодня развод в исламе — дело нехитрое. Мужчине или женщине достаточно произнести трижды: «Талак, талак, талак», что означает «Развод, развод, развод», и получить свободу. Если жена одна, придется отдать ей половину имущества, если их две — каждая получает одну треть. Дети остаются на попечении отца. Но девочки, как правило, остаются с матерью.
Впрочем, есть способ остаться без копейки после жизни в гареме — совершить прелюбодеяние. Если измену супруги засвидетельствуют четыре свидетеля, то муж может ничего не платить, но найти столько очевидцев, как правило, невозможно.
После смерти хозяина дома его женщины обычно получают свободу. Во времена Османской империи гарем прежнего правителя переселяли в старый облезлый дворец, где первые леди доживали свой век. В наши дни бывает по-разному. Так, Ким Чен Ын, придя к власти в 2011 году, сразу же распустил гарем отца и некоторое время был демонстративно моногамен.
Годом раньше умер 70-летний президент Сирии Хафез Аль-Асад. Новый лидер страны, его сын Башар Асад приказал 40 наложницам отца покинуть Сирию в течение 24 часов, не взяв с собой ничего из личных вещей и драгоценностей. Немецкая газета «Бильд» отмечала, что среди женщин были немки, шведки и француженки — и ни одной арабской девушки. Официально в Сирии разрешено иметь одну жену, но при этом иметь гражданских жен никто не запрещает.
О женском счастье
Обитательниц гаремов правителей нельзя было назвать несчастными затворницами. У них была обеспеченная и насыщенная развлечениями жизнь: во дворцах имелись собственные театры, балетные труппы, оркестры. Свита, окружавшая каждую невесту или жену, обеспечивала изнеженной барышне комплексный уход за внешностью, как современные салоны красоты: маникюр, педикюр, прическа, макияж, новые наряды и прочее. Евнухи, хоть и не могли заменить мужское общество, но все же разбавляли женский коллектив, в гости к дамам приходили художники, музыканты, учителя, и жизнь не была однообразной: допускались игры в саду, прогулки и прочие девичьи забавы. В нынешние времена у обитательниц гарема нет в распоряжении армии служанок и евнухов, домашнюю работу приходится делать самой, но чем богаче супруг, тем лучше уровень жизни его гарема. Во многих странах вследствие эмансипации женщины уже не хотят делить мужчину с другими, в моду входит моногамия.
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