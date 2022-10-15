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Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

С наступлением холодов помидоры на грядках созревают все медленнее. Не стоит расстраиваться, если пришлось собрать плоды зелеными.
С этим способом консервации можно переработать даже самые маленькие помидоры. Они будут не только вкусными, но и полезными. При этом помидоры не перекиснут даже при длительном хранении. Секрет заключается в заливке, остальное – дело техники.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Ингредиенты:

зеленые помидоры

чеснок

острый перец — по желанию

петрушка

соль

сахар

лимонная соль

уксус ( в идеале яблочный или виноградный)

питьевая вода

Закладывать помидоры в банки можно разными способами. Благодаря этому можно обойтись практически без отходов. Главное учесть, что на 1 кг помидоров понадобится 1 головка крупно нарезанного чеснока.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Просто нарезаем помидоры кольцами.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

На низ банки отправляем часть чеснока, затем заполняем помидорами до верху, сверху укладываем оставшийся чеснок.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Делаем глубокие разрезы крест на крест. Помещаем между надрезами кусочки чеснока и немного петрушки.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Самые мелкие помидоры закладываем в банки целыми. По желанию добавляем острый перец.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Засыпаем в банки соль из расчета 1,5 чайной ложки на 1 литровую банку. В маленьких баночках ее будет чуть меньше 1 чайной ложки, а в банке емкостью 1,5 л уже 2 чайных ложки.

Сахар засыпаем из расчета 2 чайных ложки на 1 литровую банку. В каждую банку добавляем по щепотке лимонной соли. В конце добавляем уксус из расчета 60 мл на 1 литровую банку.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Заливаем содержимое банок обычной питьевой водой, а затем закручиваем крышки. После того как крышки плотно закручены даем несколько минут для того, чтобы соль и сахар начали растворяться. Затем хорошо взбалтываем банки, переворачивая, чтобы рассол равномерно распределился внутри.

Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

Дальше остается лишь отправить консервацию на хранение. Хранить такие помидоры можно в холодильнике или в другом прохладном месте без доступа света. Помидоры будут готовы к употреблению уже через 2 недели.
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