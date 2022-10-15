Зеленые помидоры на зиму без стерилизации и кипячения

С наступлением холодов помидоры на грядках созревают все медленнее. Не стоит расстраиваться, если пришлось собрать плоды зелеными.

С этим способом консервации можно переработать даже самые маленькие помидоры. Они будут не только вкусными, но и полезными. При этом помидоры не перекиснут даже при длительном хранении. Секрет заключается в заливке, остальное – дело техники.







Ингредиенты:



зеленые помидоры



чеснок



острый перец — по желанию



петрушка



соль



сахар



лимонная соль



уксус ( в идеале яблочный или виноградный)



питьевая вода



Закладывать помидоры в банки можно разными способами. Благодаря этому можно обойтись практически без отходов. Главное учесть, что на 1 кг помидоров понадобится 1 головка крупно нарезанного чеснока.







Просто нарезаем помидоры кольцами.







На низ банки отправляем часть чеснока, затем заполняем помидорами до верху, сверху укладываем оставшийся чеснок.







Делаем глубокие разрезы крест на крест. Помещаем между надрезами кусочки чеснока и немного петрушки.







Самые мелкие помидоры закладываем в банки целыми. По желанию добавляем острый перец.







Засыпаем в банки соль из расчета 1,5 чайной ложки на 1 литровую банку. В маленьких баночках ее будет чуть меньше 1 чайной ложки, а в банке емкостью 1,5 л уже 2 чайных ложки.

Сахар засыпаем из расчета 2 чайных ложки на 1 литровую банку. В каждую банку добавляем по щепотке лимонной соли. В конце добавляем уксус из расчета 60 мл на 1 литровую банку.Заливаем содержимое банок обычной питьевой водой, а затем закручиваем крышки. После того как крышки плотно закручены даем несколько минут для того, чтобы соль и сахар начали растворяться. Затем хорошо взбалтываем банки, переворачивая, чтобы рассол равномерно распределился внутри.Дальше остается лишь отправить консервацию на хранение. Хранить такие помидоры можно в холодильнике или в другом прохладном месте без доступа света. Помидоры будут готовы к употреблению уже через 2 недели.