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Маленькие радости жизни

Художник Эван Лоренцен на днях выпустил новую книгу, но не в том формате, к которому все привыкли. Книга "Маленькие радости жизни" настолько миниатюрна, что размер рисунков в ней меньше ногтя пальца. Всего лишь несколькими словами и крошечными рисунками автор раскрывает те простые радости и эмоции, которые испытывает каждый человек.




Маленькие радости жизни книга, миниатюра






Запах дождя





Запах дождя книга, миниатюра





Кататься на магазинной тележке





Кататься на магазинной тележке книга, миниатюра





Вытащить то, что застряло между зубов





Вытащить то, что застряло между зубов книга, миниатюра





Чириканье птиц





Чириканье птиц книга, миниатюра





Выход за пределы своей телесной формы





Выход за пределы своей телесной формы книга, миниатюра





Кушать готовый завтрак из черепа врага





Кушать готовый завтрак из черепа врага книга, миниатюра





Шарики





Шарики книга, миниатюра







Маленькие радости жизни книга, миниатюра







Маленькие радости жизни книга, миниатюра





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