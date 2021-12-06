Художник Эван Лоренцен на днях выпустил новую книгу, но не в том формате, к которому все привыкли. Книга "Маленькие радости жизни" настолько миниатюрна, что размер рисунков в ней меньше ногтя пальца. Всего лишь несколькими словами и крошечными рисунками автор раскрывает те простые радости и эмоции, которые испытывает каждый человек.
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