Художник Эван Лоренцен на днях выпустил новую книгу, но не в том формате, к которому все привыкли. Книга "Маленькие радости жизни" настолько миниатюрна, что размер рисунков в ней меньше ногтя пальца. Всего лишь несколькими словами и крошечными рисунками автор раскрывает те простые радости и эмоции, которые испытывает каждый человек.







Запах дождя

















Вытащить то, что застряло между зубов

















Чириканье птиц

















Выход за пределы своей телесной формы

















Кушать готовый завтрак из черепа врага

















Шарики













