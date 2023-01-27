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ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Современная архитектура иногда просто шокирует своими масштабами и элегантностью. По всей планете создаются удивительные архитектурные комплексы, заслуживающие внимания и того, чтобы вы знали об их существовании.

Kingdom Tower, Джедда, Саудовская Аравия.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Dubai Pearl, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Agora Garden Tower, Тайбэй, Тайвань.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Dawang Mountain Resort, Чанша, Китай.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Новый стамбульский аэропорт, Стамбул, Турция.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Dubai One Tower, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Forest City, Джохор, Малайзия.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Eko Atlantic City, Лагос, Нигерия.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Millenium Village, Танджеранг, Индонезия.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Khazar Islands project, Каспийское море, Азербайджан.

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

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