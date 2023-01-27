ТОП-10 потрясающих архитектурных проектов мира

Современная архитектура иногда просто шокирует своими масштабами и элегантностью. По всей планете создаются удивительные архитектурные комплексы, заслуживающие внимания и того, чтобы вы знали об их существовании.



Kingdom Tower, Джедда, Саудовская Аравия.











Dubai Pearl, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.











Agora Garden Tower, Тайбэй, Тайвань.











Dawang Mountain Resort, Чанша, Китай.















Новый стамбульский аэропорт, Стамбул, Турция.















Dubai One Tower, Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты.











Forest City, Джохор, Малайзия.











Eko Atlantic City, Лагос, Нигерия.











Millenium Village, Танджеранг, Индонезия.











Khazar Islands project, Каспийское море, Азербайджан.















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