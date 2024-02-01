Почему бог вина и наслаждения Дионис занимал самое почётное место в пантеоне язычников

Среди древних языческих богов и богинь лишь немногие занимали такое почётное место в истории как Дионис. Это яркое и многогранное божество объединило в себе, кажется, все доступные земные наслаждения: вино, экстаз, развлечения и веселье. Он бог экстатического танца, покровитель безумцев и главный элемент древних празднеств и пьяных оргий. Его богатая история, культовые практики и символическое значение оставили неизгладимый след в культурном и религиозном ландшафте древности. Кем был Дионис, который так отличался от других суровых и серьёзных богов греческого пантеона?
Поднимите бокал вина во имя Диониса
История происхождения Диониса насквозь пропитана душераздирающей мифологической драмой. Традиционно он считается сыном Зевса, царя богов, и Семелы, смертной принцессы. Однако в Древней Греции без трагедии никуда. Гера, жена Зевса, жестокая, завистливая и мстительная, хитростью и интригами убедила Зевса предстать перед смертной возлюбленной во всей своей божественной славе. Когда верховное божество явило всю свою мощь, пламя охватило Семелу и Зевс не успел её спасти, он смог уберечь только своего недоношенного сына, зашив его в своё бедро.
Повитуха готовится извлечь Диониса из бедра Зевса. Рельеф на крышке римского саркофага, изображающего триумфальное шествие Диониса по Индии с его сопровождающими, которые едут верхом на слонах и львах, 190 г. н.э. / Фото: ancient-origins.net
Есть и другая версия происхождения Диониса. Некоторые древние тексты говорят, что он был фракийцем и путешествовал по миру. Когда он прибыл в Грецию, то ему так понравилась эта страна, что он решил там остаться. Поэтому в некоторых исторических документах этого бога именуют «чужеземцем». Как говорят историки, это может указывать на то, что он не был греческим божеством изначально, а был заимствован и принят у одной из соседних цивилизаций, вероятнее всего, у фракийцев.
Со временем поклонение Дионису настолько глубоко укоренилось в древнегреческой культуре, особенно в классический и эллинистический периоды, что без него пантеон богов было уже просто невозможно представить. Культ Диониса, который включал экстатические мистические ритуалы, занимал значительное место в религиозных практиках.
Самым известным фестивалем, посвящённым Дионису, были Дионисии. Этот праздник отмечался практически во всех древнегреческих городах-государствах. Он включал в себя разнузданные оргии, где вино лилось рекой. Люди впадали в так называемое «божественное безумие», погружались в радостный экстаз, забывали обо всех своих проблемах и страданиях. Другой ключевой частью этих фестивалей было представление драм, разыгрывающих множество мифов о Дионисе. Эти спектакли были предшественниками современного драматического театра.
Дионис верхом на пантере, мозаичный пол в «Доме Диониса» в Пелле, (конец 4 века до н.э.). Археологический музей Пеллы. / Фото: ancient-origins.net
Бог экстаза и пьянства
Центральное место в культе Диониса занимали дионисийские мистерии — тайные обряды инициации, проводившиеся в различных местах, включая Афины и Элевсин. Участие в этих мистериях было преобразующим опытом, обещавшим более глубокое понимание божественного и раскрытие всех тайн мироздания. Сегодня, надо заметить, многие негласные поклонники Диониса думают так же, только тайны бытия всё никак не поддаются им, ну, разве что до момента выветривания хмеля...
Дионис. / Фото: shedevrum.ai
В Древней Греции в ритуалах, связанных с культом Диониса, участвовали лишь посвящённые. Церемонии включали в себя экстатические танцы, музыку и употребление вина. Всё это символизировало общение с богом. Тайна, окружавшая мистерии, добавляла таинственности и поклонению, и самому Дионису, поощряя чувство исключительности и обмена духовными знаниями среди посвящённых.
Конечно, символизм Диониса выходит далеко за рамки его ассоциации только с вином и весельем. Он воплощает в себе двойственность жизни, представляя, с одной стороны, радостное празднование и наслаждение жизнью, а с другой — более тёмные и низменные аспекты человеческой природы. Недаром посох Диониса венчает сосновая шишка, которая является символом плодородия и перерождения. Также заслуживают внимания и параллели между Дионисом и другими мифологическими персонажами. В римском пантеоне эквивалентом Диониса является божество по имени Вакх. В Древнем Египте же - это бог Осирис.
Вакх, Иоахим Эйтевал (Втевал), (1566-1638). / Фото: gallerix.ru
Осирис - владыка загробного мира и бог плодородия. / Фото: pikabu.ru
Влияние этого бога простирается далеко за пределы мифологии. Его присутствие ощутимо в искусстве, особенно в древнегреческом театре. Пьесы, которые представлялись на суд публики во время Дионисий, исследовали сложности человеческого опыта, часто углубляясь в божественное и необъяснимое, перекликаясь с темами, присущими поклонению Дионису. Керамику древнегреческого мира часто украшают сцены из пьес, поставленных во времена Дионисий. Эти изображения дают представление о костюмах, масках и театральных традициях того времени.
Предшественники греческих фестивалей Дионисии уступили место более поздним фестивалям Вакха. / Фото: ancient-origins.net
Дионис — источник вечного вдохновения
Римское и греческое искусство изобилуют изображениями Диониса. Древние скульпторы часто изображали его как красивого молодого человека, чью голову украшал венок из плюща или виноградных листьев. Писатели тоже часто черпали вдохновение у Диониса, исследуя темы духовного освобождения, морального бунта, более глубокого понимания жизни. Архетип этого бога без труда узнаётся в персонажах, которые бросают вызов социальным нормам и принимают раскрепощённые аспекты человеческой натуры. Тесная связь Диониса с религиозным экстазом, граничащим с безумием, позволяет исследовать больше табуированных тем и сфер воображения.
Фотография статуи Диониса-Вакха. / Фото: ancient-origins.net
Керамика с изображением Диониса. / Фото: ru-sled.ru
Даже спустя многие века древнегреческий бог Дионис остаётся весьма многогранной фигурой, влияние которой выходит далеко за пределы древнегреческой мифологии. От экстатических ритуалов своего культа до заставляющих задуматься пьес, Дионис оставил неизгладимый след в культурном, художественном и философском ландшафте, приглашая к размышлению о сложностях, присущих человеческому сознанию.
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