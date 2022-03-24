9 египетских достопримечательностей Санкт-Петербурга и их мистические истории

Сфинкс на Университетской набережной.
Расстояние между Санкт-Петербургом и Каиром почти 5000 км, но очарование легенд, самобытная культура, божества и мифы спустились на землю северной российской столицы. Они прижились здесь, создавая часть облика города, который манит туристов со всего мира. И у каждой из египетских достопримечательностей Санкт-Петербурга своя, интересная и мистическая история.
1. Пирамида в Екатерининском парке
Пирамида в Екатерининском парке.
Главный символ Египта, конечно, - пирамиды. И сегодня учёные ломают головы над их загадкой, приписывая их возведение различным цивилизациям, а иногда и вовсе инопланетянам. Но в случае с пирамидой в Царском Селе всё проще – её построили как дань европейской моде и символ вечности. А Екатерина II в царствование которой эту пирамиду возводили, добавила к этой архитектурной форме щепотку сарказма. В пику египтянам, которые хоронили в пирамидах фараонов, она приказала закопать там придворных псов: Дюшеса, Земиру и Тома Андерсона.
Пирамида не для фараонов.
Правда, у пирамиды в Екатерининском парке есть и свой секрет. В 1780 году через пару лет после постройки её зачем-то разрушили, а через 8 лет почему-то собрали заново. Но как бы там ни было, пирамида прекрасно подходит для знакомства с египетскими достопримечательностями северной столицы. Совсем не обязательно отправляться в далёкий, пыльный Каир, можно побродить по дождливому Питеру.
2. Египетские ворота в Пушкине
Египетские ворота в Пушкине.
Стоит сказать, что мода на всё египетское в Санкт-Петербурге оставалась и через полвека после строительства Екатериной II пирамиды. У Николая I в этом плане была своя ахиллесова пята – ворота. По его высочайшему распоряжению были построены Нарвские, Московские и … Египетские. Функция из была просто – они служили украшением парадного въезда в город. А ещё у этих ворот были караульные башни, вполне, кстати, пригодные для жилья.
Египетские ворота в Пушкине.
Египетские (Кузьминские) ворота, Архитектор Менелас А. А
"До 1985 года в Воротах проживал Валерий Валерьевич Игнатов, он работал сторожем в сельхозинституте (который расположен недалеко от ворот), и жил один в правой башне Ворот, причём на вполне законных основаниях, и прописка у него была смешная — город Пушкин дер.Большое Кузьмино, Египетские Ворота. Внутри Ворот вполне комфортно — на первом этаже прихожая и туалет, на втором крохотная кухня и комнатушка — метров 7-8, на третьем хорошая комната около 10-12 метров — для одного жильца более чем достаточно, отопление печное, правда, нет водопровода, и воду приходилось носить с колонки через дорогу, метров 150. В 1985 году Валерий Валерьевич помер, и Ворота с тех пор — необитаемые." (с) Воспоминания одного старожила.
3. Египетский мост
Египетский мост в Санкт-Петербурге.
А теперь из пригородов перенесёмся в сам Питер. В северной столице египетских следов более, чем достаточно. Этот мост долгие годы и по форме, и по инженерной задумке был совершенно другим, но в 1905 году во время шествия конно-кавалерийского полка мост обвалился. В то время ходила байка, что рухнул мост по причине того, что некой Марии Ильиничны Ратнер проживающей неподалёку он него, надоели шастающие под окнами кавалеристы. И она в сердцах крикнула в окно «Чтоб Вам провалиться!», а желание немедленно исполнилось.
Сфинкс на Египетском мосту Питера.
Вместо рухнувшего Египетского моста, был наскоро построен временный деревянный мостик, который прослужил весьма длительное время. Новый мост был построен в 1950 году и от оригинала отличается существенно. В 1989 году с мостом произошёл ещё один казус: водитель грузовика не справился с управлением, врезался в постамент и сбил Сфинкса прямо в Фонтанку. Достали египетского бедолагу со дна реки намного позже. Наслал ли сфинкс проклятья на водителя – не известно.
4. Сфинксы на Университетской набережной
Сфинкс на Университетской набережной.
В теперь о сфинксах. Именно эти загадочные, далёкие от северных реалий обитатели Египта окутывают Санкт-Петербург мистическим флером. Установлены они на одном из самых любимых у туристов мест – на Университетской набережной. И сегодня возле них всегда толпы желающих сделать селфи.
Настоящий египетский сфинкс в Питере.
Своему переезду в Питер сфинксы обязаны русскому дипломату Муравьёву. Он был в Александрии с визитом и увидел этих откопанных, кстати, только в начале XIX века, сфинксов. Они настолько впечатлили его, что он тут же написал письмо самому Николаю I с просьбой купить красавцев в фонд Академии Художеств. Император проникся и на покупку древних статуй выделил из казны 64.000 рублей. Впрочем, для бюджета это была сущая мелочь. Ведь кони на Аничковом мосту обошлись в 8 раз дороже.
Так что сфинксы на Университетской набережной самые настоящие – из самого Египта.
5. Зал Древнего Египта в Эрмитаже
Новый Эрмитаж.Зал древнего Египта.
И конечно, вспоминая про страну фараонов, просто невозможно не побывать в одноименном зале Эрмитажа. Там можно увидеть скульптуры Аменемхета III и Семхета. Особый интерес вызывает львиноголовая дочь бога Ра. Она была покровительницей врачей, которые считались её жрецами. А египтяне почитали её как защитницу людей и хранительницу мира, просили её о помощи, попадая в опасность.
Новый Эрмитаж.Зал древнего Египта.
Древние верили, что ей гнев может принести эпидемии и мор. Известно, что, когда в Египет пришла «черная смерть», фараон Аменхотеп III отдал приказ изготовить 700 статуй этой богини, чтобы умилостивить ее гнев.
6. Египетский дом
Египетский дом на Захарьевской.
Какие только просьбы не приходилось выполнять в своё время архитекторам. Захотел грифона на крыше – на тебе грифона. Хочешь, выглядывая из окна собственной спальни, видеть обнажённые тела мускулистых атлетов – и это не проблема. Или амурчики над балюстрадой, как и положено с луком и стрелами. Сегодня остаётся только гадать, с какой просьбой обратилась супруга известного адвоката Нежинского - Лариса Ивановна к архитектору, но получилось то, что получилось - архитектурный шедевр Сонгайло, который в народе с любовью называют «Египетский дом».
Добро пожаловать!
Вход в этот дом напоминает вход в гробницу и украшен статуями Бога Ра. Вот уж точно – «не достоин глупый раб ночевать в этом храме».
Несколько устрашающе. Не кажется?
Бытует легенда, что только тогда, когда поцелуешь в арке этого дома возлюбленную, союз будет благословлён в небесной канцелярии, и Бог Ра соединит этот союз навечно.
7. Памятник жертвам политических репрессий
Памятник жертвам политических репрессий
Напротив известной питерской тюрьмы «Кресты» можно увидеть не только памятник Анне Ахматовой, но и скульптуру, посвящённую жертвам политических репрессий. Впрочем, каменный парапет, напоминающий тюремное окошко, это только напоминание, а основная часть памятника - египетские сфинксы.
По перимитру сфинксов расположены таблички, а на них стихи и фразы тех, кто не по наслышке знает, что такое политические заключенные.
По замыслу художника они должны вселять ужас, а потому разделены на половину – живую и оскалившую череп. Да и место выбрано для них вполне удачно.
8. Пристань со сфинксами на Свердловской набережной
Пристань со сфинксами на Свердловской набережной.
На Свердловской набережной – снова сфинксы. На этот раз их установили у источника с целебной водой. Кстати, эту воду успел ещё попробовать сам Пётр I. Первоначально пара химер охраняла грот, а другая бежала от напастей по спуску к Неве. В XIX веке сфинксы бесследно исчезли, но время последней реставрации дачи Кушелева-Безбородко они были воссозданы.
9. Сфинксы на Каменном острове
Сфинксы на Каменном острове
Для украшения Египетского моста было отлито 4 сфинкса, но кураторы проекта нашли ряд дефектов. Поэтому скульптуры отправили в утиль и отлили новые. Кто-то из жителей дома на Можайской улице подобрал сфинксов со свалки и установил у себя.
Сфинкс на Каменном острове
В 1970-х решили, что сфинксы у входа в парадную одного дома – это чересчур. Их увезли на Каменный остров и установили на постамент, где их можно увидеть и сегодня.
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