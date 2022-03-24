9 египетских достопримечательностей Санкт-Петербурга и их мистические истории

Сфинкс на Университетской набережной.

1. Пирамида в Екатерининском парке

Пирамида в Екатерининском парке.

Пирамида не для фараонов.

2. Египетские ворота в Пушкине

Египетские ворота в Пушкине.

Египетские ворота в Пушкине.

Египетские (Кузьминские) ворота, Архитектор Менелас А. А

3. Египетский мост

Египетский мост в Санкт-Петербурге.

Сфинкс на Египетском мосту Питера.

4. Сфинксы на Университетской набережной

Сфинкс на Университетской набережной.

Настоящий египетский сфинкс в Питере.

5. Зал Древнего Египта в Эрмитаже

Новый Эрмитаж.Зал древнего Египта.

Новый Эрмитаж.Зал древнего Египта.

6. Египетский дом

Египетский дом на Захарьевской.

Добро пожаловать!

Несколько устрашающе. Не кажется?

7. Памятник жертвам политических репрессий

Памятник жертвам политических репрессий

По перимитру сфинксов расположены таблички, а на них стихи и фразы тех, кто не по наслышке знает, что такое политические заключенные.

8. Пристань со сфинксами на Свердловской набережной

Пристань со сфинксами на Свердловской набережной.

9. Сфинксы на Каменном острове

Сфинксы на Каменном острове

Сфинкс на Каменном острове