Как правильно пересадить ирисы

Ирисы относятся к тем растениям, которые требуют регулярной пересадки. Нельзя допускать, чтобы ирисы росли на одном месте более четырех лет. В противном случае посередине кустиков начнут образовываться проплешины, цветение станет менее обильным, растение будет более восприимчивым к различным заболеваниям.







Старые кусты следует выкапывать вилами, чтобы не повредить корневую систему.







Большое корневище необходимо разделить на отдельные части — деленки. При разделении внимательно осматривайте корни. Старые корни следует удалять. Тонкие новые корешки следует подрезать: они должны иметь длину 8-10 см.







Чтобы получить хороший посадочный материал, удалите цветонос и обрежьте листья, оставив примерно 15 см. Следует отметить, что листву следует обрезать под углом «домиком». Это делается для того, чтобы вода не задерживалась в листьях во время полива и осадков.

Все деленки в обязательном порядке обрабатываются древесной золой, которая выступает в качестве фунгицида, а также помогает подсушить срезы и подготовить ирисы к дальнейшей посадке.







После того как все деленки будут обработаны золой, оставьте их на 2-3 дня в сухом месте.

Для посадки деленок сделайте небольшое углубление в земле, в центре углубления сформируйте бугорочек.

Присыпьте лунку золой и песком. Посадку деленок следует осуществлять таким образом, чтобы нижняя часть, так называемая «пяточка» была обращена на север, а верхняя часть «спинка» смотрела на юг.Засыпьте корешки землей, оставляя большую часть корня на поверхности.Полейте грядки и присыпьте их мульчой, например, нейтральным торфом. Регулярная пересадка ирисов позволит долгие годы наслаждаться потрясающей красотой ярких цветов.Подробно о пересадке ирисов смотрите в видео ниже: