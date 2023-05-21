Что придумал пират-ботаник, чтобы научить европейцев пить горячий шоколад

После того, как Уильям Хьюз сошёл на берег, он служил простым садовником в поместье виконтессы Конвей и уже издал свою книгу о виноградных лозах. Однако кроткий вид был обманчив. Его жизнь была полна приключений. В 1672 году он опубликовал свою новую книгу «О ботанике Нового Света», в которой обнаружилась весьма необычная история, позволившая называть автора в будущем «пиратом-шоколатье».
Узаконенное пиратство
Уильям Хьюз опубликовал свой знаменитый трактат по американской Ботанике в 1672 году. / Фото: www.rarecooking.com
Он вовсе не собирался становиться шоколадной знаменитостью и даже, возможно, никогда не слышал о какао. Но в 1630-1640 годах Уильям Хьюз завербовался на морскую службу на военный корабль. В тексте книги ботаника был некий тонкий намёк на то, что служба его проходила на лёгком корабле, имевшем каперское свидетельство от государства, дающее право захвата кораблей других стран. Фактически, это было узаконенное пиратство, но напрямую об этом, конечно, никто не говорил.
Корабль, на котором служил ботаник, прошёл по карибскому морю от Ямайки и Эспаньолы до самой Флориды. Сам Уильям Хьюз был простым моряком, а это значило, что ему, как правило, доставалась самая неблагодарная и грязная работа на судне. Но были в этом и свои плюсы: ему часто доводилось отправляться на баркасе к незнакомым берегам, чтобы провести необходимые исследования неизвестной береговой зоны. Там, на берегу, он мог всецело отдаваться своему увлечению, ботанике.
Пират-шоколатье
Уильям Хьюз, как и многие европейцы в Америке, попросту воровал знания местных жителей. / Фото: www.neatorama.com
К моменту морского похода Уильяма Хьюза Великобритания уже опоздала к началу разработки природных ресурсов Америки. Пальма первенства в этом вопросе принадлежала, несомненно, Испании. Благодаря Христофору Колумбу Старый свет и, в частности, Испания, уже успели познакомиться с напитком, который Уильям Хьюз позже назовёт «американским нектаром».
Шоколадные деревья. / Фото: www.goodfon.com
В общем-то, все ботанические исследования Хьюза и проводились уже после того, как по тем же самым берегам прошли испанские исследователи. Тем не менее трактат англичанина «О ботанике Нового Света» стал первым англоязычным изданием, где подробно описывался процесс выращивания и производства какао. Именно эта книга стала толчком для англичан к освоению новых мировых ресурсов.
Старинная книга о шоколаде. / Фото: www.staticflickr.com
В книге «О ботанике Нового Света» автор описывал свои встречи с коренными жителями Америки, колониальными европейцами и афроамериканцами, и приводил рецепт приготовления горячего шоколада. После появления книги англичане стали относиться к горячему шоколаду менее предвзято, а многие представители высшего общества даже решились попробовать «американский нектар», найдя его весьма приятным и даже изысканным.
Горячий шоколад. / Фото: www.cstor.nn2.ru
Изначально европейцы отказывались пробовать горячий шоколад. Многие называли напиток похожим на кровь, а некоторые путешественники считали горячий шоколад более подходящим для свиней, нежели для людей. Тем не менее, спустя чуть больше века после знакомства европейцев с горячим шоколадом, напиток занял своё почётное место на кухне. В Европе того времени даже шутили о свойствах шоколада, сравнивая его едва ли не с наркотиком. По крайней мере, в некоторых театральных постановках того времени упоминались случаи, когда люди, отведав однажды пьянящий напиток, становились его идолопоклонниками.
И лишь добрая старая Англия ещё несколько десятилетий отказывалась признавать нектар из какао-бобов.
Рецепты от Уильяма Хьюза
Горячий шоколад. / Фото: www.kakprosto.ru
Именно трактат Уильяма Хьюза, в котором приводились рецепты приготовления божественного напитка, повернул англичан лицом к горячему шоколаду. При этом ингредиенты для его приготовления сегодня могут показаться весьма экзотичными. Вариации напитка могли включать в себя вполне привычные молоко, сахар и воду, а ещё тёртый хлеб и яйца, пшеничную муку и кукурузу, маниоку и перец чили, мускатный орех, гвоздику, цедру и масла цитрусовых, кардамон, фенхель и ещё множество составляющих.
В состав горячего шоколада входили не совсем обычные для нас ингредиенты. / Фото: www.shakespeareandbeyond.folger.edu
Позже историки назовут работу Хьюза «актом обладания информацией», а ботаническое пиратство «дублёром колониального проекта в целом». Как и все европейцы в Новом Свете, Уильям Хьюз добывал ресурсы и знания из чужих земель, не интересуясь мнением живущих там людей. Возможно, ботаник пытался овладеть американскими знаниями, но шоколад и местные традиции, которые создали этот напиток, в результате овладели Европой.
Горячий шоколад. / Фото: www.goodfon.com
Горький вкус какао напоминал о столь же горьких событиях того времени: сотни тысяч коренных жителей Америки были убиты европейским оружием, принудительным трудом и болезнями, тысячи порабощённых африканцев были отправлены на американские плантации, чтобы заменить погибших аборигенов. Настоящими авторами трактата Хьюза можно без преувеличения назвать тех, кто создавал напиток, популярный и любимый сегодня во всём мире.
Марисса Никосия. / Фото: www.twitter.com
Доцент литературы эпохи Возрождения в Пенсильванском университете штата Абигон Марисса Никосия называет Уильяма Хьюза пиратом-шоколатье. Она же воссоздала рецепт горячего шоколада английского ботаника для выставки «Первые повара» в библиотеке Фолгера Шекспира для праздника в честь первых американских кулинарных знаменитостей коренных и африканских народов, которые формировали американскую кухню.
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