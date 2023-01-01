«Глаза ночного видения»: капли, с помощью которых можно видеть в полной темноте

Команда учёных утверждает, что найден способ подарить людям «ночное зрение». Исследование дало способность одному волонтеру видеть в течение нескольких часов почти в полной темноте на расстоянии более 50 метров. После введения в его глаза специального раствора он мог обнаружить людей, перемещающихся среди деревьев в условиях недостаточной освещенности, в 100 процентах случаев, в то время как другие волонтеры, которым раствор не вводился, были успешны лишь в трети случаев.
Эксперимент проводился в Калифорнии на группе «биохакеров» под названием «Наука для масс». Они применяли раствор вещества под названием хлорин Е6 (СЕ6), который был обнаружен в глубоководных рыбах и имеет свойство усиливать свет, а также используется в исследованиях лечения рака. Сочетая СЕ6 с инсулином и солевым раствором, команда создала вещество, которое может усилить зрение в условиях низкой освещенности.
Во время эксперимента жидкость капали в конъюнктивальные мешки глаз Габриэля Лицины, одного из исследователей. «СЕ6 добавлялся в конъюнктивальный мешок тремя дозами по 50 мкл (микролитров) в каждый глаз, — пишут исследователи, — сначала его глаза стали черными, а спустя несколько секунд приняли свой естественный цвет». Чтобы «уменьшить влияние яркой освещенности, исследователи прикрыли его глаза темными контактными линзами. В течение часа в условиях низкой освещенности его зрение заметно улучшилось.
Чтобы проверить эффект, сравнили зрение Лицины и четырех «контрольных» добровольцев, которым раствор не вводился. Их попросили в темноте идентифицировать символы и определить людей, перемещающихся в небольшой рощице деревьев. «Под воздействием СЕ6 были последовательно опознаны символы, которые практически невидимы», — пишут исследователи.
Во втором тесте «точность идентификации составила 100 процентов против 33 процентов у контрольной группы». После тестирования Габриэль Лицина носил темные очки, а утром после сна его зрение вернулось к нормальному состоянию и в течение последующих 20 дней никаких видимых эффектов отмечено не было.
Исследователи отмечают, что необходимо дальнейшее тестирование, но начальные результаты уже доказали, что этот метод может обеспечить усиление света в глазах человека.
Контактные линзы для ночного зрения
В апреле исследователи представили супертонкий инфракрасный датчик света, который мог бы стать бесценным инструментом для солдат будущего. Учёные работают также над созданием контактных линз для ночного зрения. Созданный в Мичиганском университете исследователями Тедом Норрисом и Жаохуем Жонгом датчик использует наноматериал под названием графен, который может быть нанесен тонким слоем на контактные линзы. Графен поглощает инфракрасные лучи и преобразует их в электрические сигналы. Процесс аналогичен тому, как кремниевый чип в цифровой камере работает с видимым светом. «Если мы соединим его с контактной линзой или другой носимой электроникой, то расширим наше видение, — сказал Жонг, — это дает нам еще один способ взаимодействия с окружающей средой».
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