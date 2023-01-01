«Глаза ночного видения»: капли, с помощью которых можно видеть в полной темноте

Команда учёных утверждает, что найден способ подарить людям «ночное зрение». Исследование дало способность одному волонтеру видеть в течение нескольких часов почти в полной темноте на расстоянии более 50 метров. После введения в его глаза специального раствора он мог обнаружить людей, перемещающихся среди деревьев в условиях недостаточной освещенности, в 100 процентах случаев, в то время как другие волонтеры, которым раствор не вводился, были успешны лишь в трети случаев.









Эксперимент проводился в Калифорнии на группе «биохакеров» под названием «Наука для масс». Они применяли раствор вещества под названием хлорин Е6 (СЕ6), который был обнаружен в глубоководных рыбах и имеет свойство усиливать свет, а также используется в исследованиях лечения рака. Сочетая СЕ6 с инсулином и солевым раствором, команда создала вещество, которое может усилить зрение в условиях низкой освещенности.



Во время эксперимента жидкость капали в конъюнктивальные мешки глаз Габриэля Лицины, одного из исследователей. «СЕ6 добавлялся в конъюнктивальный мешок тремя дозами по 50 мкл (микролитров) в каждый глаз, — пишут исследователи, — сначала его глаза стали черными, а спустя несколько секунд приняли свой естественный цвет». Чтобы «уменьшить влияние яркой освещенности, исследователи прикрыли его глаза темными контактными линзами. В течение часа в условиях низкой освещенности его зрение заметно улучшилось.









Габриэль Лицина





Контактные линзы для ночного зрения