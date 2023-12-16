12 дорог мира, на которых автомобилиста ожидают незабываемые приключения

Красивые и незабываемые дороги мира/ Фото: rutraveller.ru
По красивым дорогам приятно путешествовать, особенно если маршрут достаточно длинный. Унылые магистрали утомляют, глазу не за что зацепиться. А вот сменяющиеся один за другим живописные пейзажи поднимают настроение. Ездить по красивым дорогам – одно сплошное удовольствие! Рассмотрим самые красивые дороги мира, где за каждым поворотом туриста ждут приключения. Они открыты для туристов, но живут по собственным правилам.
1. Панамериканское шоссе (США)
Панамериканское шоссе начинается в Буэнос-Айресе и заканчивается с Эдмонтоне/ Фото: orangesmile.com
Самая длинная в мире автомобильная магистраль. Она протянулась на 30 000 км и охватила межгосударственную систему автодорог США практически целиком. Ее длина в два раза больше, чем второй по протяженности дороги в мире. Панамериканское шоссе состоит из трасс, соединяющих больше 20 государств Северной и Южной Америки. Эта дорога разрывается на 100 км между Панамой и Кубой. Разрыв называется Дариен. Это болотистый участок, и прокладка трассы там стоила бы огромных денег.
Отправная точка шоссе – Буэнос-Айрес (Южная Америка). Заканчивается трасса в Эдмонтоне (Северная Америка). Проект задумали в 1889 году как железнодорожное сообщение. А в 1950-м был построен первый участок в Мексике. Мексиканцы строили дорогу в одиночку, без привлечения сил и средств из США. Позже к этому участку присоединились федеральные автострады других стран.
Поскольку трасса проходит по территории многих государств, в пути вы точно не заскучаете, ведь живописные пейзажи сменяются один другим. Но на поездку придется потратить много-много литров бензина. А если путешествовать на велосипеде, до от начальной точки до конечной вы доберетесь за несколько месяцев.
2. Шоссе №1 (Австралия)
Австралийское шоссе растянулось на 14,5 тыс. км/ Фото: cfts.org.ua
Эта австралийская дорога на первом месте по протяженности в Австралии, но Панамериканскому шоссе уступает. Шоссе №1 – это 14 500 км магистралей, соединенных между собой. Дорога проходит по всем австралийским штатам, за исключением Дарвина и Брисбена. Ее начали прокладывать в 1955 году, затем в 1959-м, 1974-м и 1998-м перестраивали. Сейчас Шоссе №1 ежедневно перевозит свыше 1 000 000 человек.
Австралия – довольно большой континент, и условия в разных районах различные. В крупных мегаполисах Шоссе №1 – многополосная дорога с активным движением. Но есть протяженные узкие однополосные участки, которые проходят вдали от населенных пунктов.
Самый комфортабельный участок – от Сиднея до Аделаиды. На юго-востоке материка нет сильного зноя. Зато имеются живописные лесистые участки, на которых можно встретить кенгуру и пингвинов. Да-да, целых 17 видов этих нелетающих птиц обитают в Австралии!
3. Транссибирское шоссе (Россия)
Транссибирское шоссе зимой/ Фото: rt.com
Знаменитый Транссиб по протяженности находится на почетном третьем месте. Дорога от Балтийского до Японского моря тянется на 11 000 км из Санкт-Петербурга до Владивостока, заходя на участок сети Азиатских автомобильных дорог АН6. Магистраль включает семь федеральных трасс. Самый длинный участок Транссиба – Амурское шоссе (Чита – Хабаровск). Его протяженность составляет 2 100 км.
В целом дорога хорошая, но некоторые участки довольно проблемные, никак не соответствующие статусу федеральной магистрали. Вот, например, дорогу между Читой и Хабаровском строили еще в 1949 году поселенцы исправительно-трудовых лагерей. Более или менее адекватный вид этому отрезку придали только в конце прошлого столетия.
Основная часть маршрута идет по границам с Казахстаном, Монголией и Китаем. 200 км проходит вдоль озера Байкал. Дальше трасса устремляется еще восточнее, а во Владивостоке поворачивает на юг и заканчивается на границе с КНДР в поселке Хасан.
В общем, дорога проходит по всей России. А места у нас везде красивые и интересные, так что скучать за рулем и на пассажирском месте точно не придется.
4. Трансканадское шоссе (Канада)
Трансканадское шоссе начали строить в 1950 году и закончили только в 1971-м/ Фото: istockphoto.com
Некоторые участки Трансканадского тракта входят в Панамериканскую сеть. Но все равно эта дорога – третье по протяженности национальное шоссе, то есть, проходящее по одной стране. Ее начали строить в 1950-м году и закончили в 1971-м. Проект стоит порядка 1 млрд долларов.
8 030 км трассы пересекают Канаду с востока на запад от Виктории (Британская Колумбия) до Сент-Джонса (Ньюфаундленд и Лабрадор) и соединяют все большие города страны. Большая часть проходит по южной границе Канады и северной границе США. Там сосредоточена значительная часть населения – почти 70 %. Вероятно, из-за более благоприятного климата. Ну, и инфраструктуры, конечно.
Вдоль канадской магистрали стоят бело-зеленые указатели с изображением кленового листа. Часть дороги пересекает скалистый остров Ньюфаундленд, большой участок проходит по территории Великих озер. В целом путешествие по Трансканадскому шоссе получится интересным и познавательным.
5. Золотой четырехугольник (Индия)
Золотой четырехугольник имеет длину около 6 тыс. км/ Фото: wikipedia.org
Дорога длиной 6 000 км опоясывает Индию, за исключением горных районов и южной части. На карте магистраль выглядит в виде неправильного четырехугольника, отсюда и название. Шоссе соединяет Дели (север), Калькутту (восток), Ченнай (юг) и Мумбаи (запад). Трассу начали строить в 2001 году и завершили в 2011 году. Проект обошелся в 600 миллиардов рупий, что эквивалентно 10 млрд долларов.
Вдоль всего маршрута четырехугольная дорога имеет от четырех до шести полос. Каждую из четырех секций строили разные подрядчики. Обслуживает шоссе индийское Национальное управление автомобильных дорог (NHAI) при Министерстве транспорта.
Известный скандал, касающийся Золотого четырехугольника, случился в 2003 году. Офицер инженерной службы Индии Сатьендра Дюбей рассказал премьер-министру страны о том, в штате Бихар срывают сроки строительства трассы и используют коррупционные схемы. И тогда его перевели в тот самый штат и обязали контролировать ход строительства. В общем, отправили офицера на верную гибель.
Вскоре его обнаружили убитым. Но убийц нашли и наказали пожизненными тюремными сроками, а участок все-таки достроили. Не так давно по трассе начали ходить электропоезда.
6. Китайское национальное шоссе 010
Тунцзян – город, в котором начинается Китайское национальное шоссе 010/ Фото: wikipedia.org
Обиходное название этой дороги – Тонгсан. Эта скоростная автомобильная магистраль простерлась на 5 700 км от города Тунцзян (восточная провинция Хэйлунцзян) до города Саньи (провинция Хайнань). На пути трассы – шесть провинций. В каждой уникальная природа и инфраструктура, поэтому путешествие будет интересным. Но в районе пролива Цюньчжоу дорога прерывается, и автомашины переправляются до Хайкоу поездами.
7. Маршрут США №20
В Бостоне начинается Маршрут США №20/ Фото: hotels.com
Дорога длиной 5 415 км проходит от Бостона (Массачусетс) через девять штатов до Ньюпорта (Орегон). В США это самая длинная национальная автомагистраль. В 1926-м году ее открыли, а в 1940-м расширили. Сначала маршрут заканчивался в Йеллоустонском национальном парке (Вайоминг), но после расширения его продлили.
8. Маршрут США №6
Маршрут номер 6 (США) начинается в Бишопе (Калифорния)/ Фото: bishopvisitor.com
Второе название – Шоссе Великой армии Республики. 5 158 км дороги тянутся от Бишопа (Калифорния) до Провинстауна (Массачусетс). Это самое длинное непрерывное шоссе в США.
Что интересно, раньше у трассы были другие названия:
- Шоссе Рузвельта (1920-30-е годы);
- Шоссе Мидленд-Трейл.
А эти дороги никак нельзя назвать самыми длинными. Но они потрясающе красивы, поэтому невозможно обойти их вниманием.
9. Seward Highway (США)
Seward Highway проходит в крае вечной мерзлоты и горной местности/ Фото: earthtrekkers.com
202 км Сьюарда соединяют одноименный город на берегу Тихого океана и Анкоридж. Эта живописная трасса – участок Аляскинского шоссе. На пути – залив Турнагаин, красивый полуостров и гора Кенай, заповедник Чугач, который является самым северным лесом страны.
Поскольку дорога проходит в районе вечной мерзлоты и горной местности, путешествовать по ней лучше с начала поздней весны до ранней осени. В это время держатся комфортная температура воздуха и максимальный световой день.
10. Hai Van Pass (Вьетнам)
Hai Van Pass прекрасна, но опасна/ Фото: vietnamdiscovery.com
Живописная магистраль идет через перевал Хайван. На протяжении всех 21 км путешественникам предоставляется возможность любоваться красивейшими видами бирюзовых морских просторов в обрамлении сочной зелени горных лесов. Hai Van Pass регулярно занимает первые строчки рейтингов наиболее интересных туристических маршрутов планеты.
Но передвигаться по горному серпантину опасно, особенно в плохую погоду, поэтому следует соблюдать осторожность. Дорога идет по крутым холмам, с которых открывается великолепная панорама побережья Дананга и гор Аннамской гряды.
11. Combe Laval (Франция)
Горная дорога Combe Laval/ Фото: cycling-challenge.com
Раньше горная дорога Combe Laval считалась одним из главных торговых путей Франции. Но теперь это исключительно туристический маршрут. Он проходит через Французские Альпы и отличается множеством крутых виражей, подъемов и спусков. Его любят не только автомобилисты, но и велосипедисты-экстремалы. Впрочем, на «Комб Лаваль» есть и пологие отрезки, на которых можно расслабиться.
Самая живописная и интересная часть – 13 км между поселениями Сен-Жан-ан-Руаян и Коль-де-ла-Машин. На скалистых лесистых участках можно встретить диких зверей, которые абсолютно не боятся людей.
12. Tianmen Mountain Road (Китай)
Tianmen Mountain Road имеет длину всего 11 км/ Фото: mybestplace.com
На знаменитую вершину Тяньмэнь можно подняться по самой длинной в мире канатной дороге. Но нас интересуют автомобильные трассы. К этой горе ведет и живописная автодорога. На ее пути встречаются следующие достопримечательности:
- мистическая арка «Небесные врата»;
- величественный буддистский храм Тяньмэньшань;
- стеклянная тропа на краю пропасти.
Путешествие проходит по живописным заповедным местам. Tianmen Mountain Road – это всего 11 км причудливо изгибающихся поворотов, за которыми открываются великолепные виды, в том числе панорама священной горы.
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