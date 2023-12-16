12 дорог мира, на которых автомобилиста ожидают незабываемые приключения

Красивые и незабываемые дороги мира/ Фото: rutraveller.ru

1. Панамериканское шоссе (США)

Панамериканское шоссе начинается в Буэнос-Айресе и заканчивается с Эдмонтоне/ Фото: orangesmile.com

2. Шоссе №1 (Австралия)

Австралийское шоссе растянулось на 14,5 тыс. км/ Фото: cfts.org.ua

3. Транссибирское шоссе (Россия)

Транссибирское шоссе зимой/ Фото: rt.com





Основная часть маршрута идет по границам с Казахстаном, Монголией и Китаем. 200 км проходит вдоль озера Байкал. Дальше трасса устремляется еще восточнее, а во Владивостоке поворачивает на юг и заканчивается на границе с КНДР в поселке Хасан.





4. Трансканадское шоссе (Канада)

Трансканадское шоссе начали строить в 1950 году и закончили только в 1971-м/ Фото: istockphoto.com

5. Золотой четырехугольник (Индия)

Золотой четырехугольник имеет длину около 6 тыс. км/ Фото: wikipedia.org

6. Китайское национальное шоссе 010

Тунцзян – город, в котором начинается Китайское национальное шоссе 010/ Фото: wikipedia.org

7. Маршрут США №20

В Бостоне начинается Маршрут США №20/ Фото: hotels.com

8. Маршрут США №6

Маршрут номер 6 (США) начинается в Бишопе (Калифорния)/ Фото: bishopvisitor.com



Шоссе Рузвельта (1920-30-е годы);





Шоссе Мидленд-Трейл.



9. Seward Highway (США)

Seward Highway проходит в крае вечной мерзлоты и горной местности/ Фото: earthtrekkers.com

10. Hai Van Pass (Вьетнам)

Hai Van Pass прекрасна, но опасна/ Фото: vietnamdiscovery.com

11. Combe Laval (Франция)

Горная дорога Combe Laval/ Фото: cycling-challenge.com

12. Tianmen Mountain Road (Китай)

Tianmen Mountain Road имеет длину всего 11 км/ Фото: mybestplace.com



мистическая арка «Небесные врата»;





величественный буддистский храм Тяньмэньшань;





стеклянная тропа на краю пропасти.

