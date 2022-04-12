25 настоящих значений известных выражений

В русском языке, славящемся образностью, полным-полно идиом, употребляемых всеми. Нам понятно современное значение таких фраз как «шут гороховый» или «места не столь отдалённые», но откуда они взялись и что значат на самом деле?



Публикуем потрясающую подборку историй и фактов о популярных русских идиомах.









1. Откуда взялось выражение «гол как сокол»?

2. Какое пожелание хорошего пути превратилось в синоним фразы «убирайся вон»?

3. Откуда взялось выражение «шут гороховый»?

4. Что имел в виду Алексей Михайлович, когда написал: «Делу время, потехе час»?

5. Откуда взялось выражение «как фанера над Парижем»?

6. Откуда взялось выражение «сосёт под ложечкой»?

7. Откуда взялось выражение «тянуть канитель»?

8. Откуда взялось выражение «Жив курилка»?

9. Откуда взялось выражение «места не столь отдалённые»?

10. Каков изначальный смысл выражения «Исключение подтверждает правило?»

11. Почему индийцы одно время усиленно разводили кобр, а затем резко перестали?

12. Откуда взялось выражение «шиворот-навыворот»?

13. Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке?

14. Откуда взялось выражение «последнее китайское предупреждение»?

15. Почему газеты с сенсационными новостями называют жёлтой прессой?

16. Откуда взялось приветствие «Дай пять!»?

17. Почему фотографы говорят: «Сейчас вылетит птичка!»?

18. Откуда взялось выражение «вешать всех собак»?

19. Откуда взялось выражение «Не в ту степь»?

20. Откуда взялось выражение «малиновый звон»?

21. Почему выражение «вернуться в родные Пенаты» нужно произносить по-другому?

22. Какая идиома во многих европейских языках соответствует русскому выражению «белая ворона»?

23. Откуда взялось выражение «тихой сапой»?

24. Какое выражение о бесполезном деле буквально выполняли средневековые монахи?

25. Откуда взялось выражение «дело выгорело»?