20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Повседневная жизнь советских граждан в 1950-х - 1960-х годах .
Трудно поверить, но все это уже стало историей. В эпоху смартфонов и электромобилей, может быть сложно поверить, что меньше века назад наши предки жили вот таким вот образом. Тому как была устроена повседневность и досуг людей в СССР в середине прошлого века сейчас и пойдет речь.
1. Интерьер советской квартиры
Интерьер советской квартиры в пятидесятых годах.
2. Новостройка
На фотографии снято возведение дома, который называется сейчас «Сталинка».
3. Сельская школа
Сельская школа в 1950 годах.
4. Автопарк пятидесятых годов
На легковой Победе в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза.
5. В пути на работу
Грузовой автомобиль везёт крестьян на полевые работы.
6. Полевые работы
Уборка зерновых колосовых культур.
7. Тяжелые будни доярки
Минутка отдыха у работниц коровника.
8. Интерьер 60-х годов
Интерьер зажиточной сельской хаты. СССР, Украина, 1960-е годы.
9. Укладка асфальта
Советская технология укладки асфальта по ГОСТ в 1960-х годах.
10. Уличная торговля
Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.
11. Подработка на стройке
Мальчик подрабатывает на стройке в 1950-х годах.
12. Нелёгкая жизнь в послевоенные годы
Редкая фотография 1950-х годов, сделанная профессором из США.
13. Пенсионерки
Пенсионерки на лавочке в 1950-х годах.
14. Уличная сцена
Очередь за квасом в 1950-х годах.
15. Занятия по пению
Занятия по пению в одном из детских садиков в 1950-х годах.
16. В пионерском лагере
Воспитательно-оздоровительное учреждение в СССР, предназначенное для пионеров Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина и школьников.
17. Обед в пионерлагере
Обед в пионерском лагере. СССР, 1950-е годы.
18. Центр города
Уличная сцена в центре города в середине 1960-х годах.
19. Торговля на рынке
Продажа аквариумных рыбок на рынке.
20. Очередь за фруктами
Очередь в киоск за фруктами. СССР, 1950-е годы.
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