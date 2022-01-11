20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Повседневная жизнь советских граждан в 1950-х - 1960-х годах .

1. Интерьер советской квартиры

Интерьер советской квартиры в пятидесятых годах.

2. Новостройка

На фотографии снято возведение дома, который называется сейчас « Сталинка ».

3. Сельская школа

Сельская школа в 1950 годах.

4. Автопарк пятидесятых годов

На легковой Победе в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза.

5. В пути на работу

Грузовой автомобиль везёт крестьян на полевые работы.

6. Полевые работы

Уборка зерновых колосовых культур.

7. Тяжелые будни доярки

Минутка отдыха у работниц коровника.

8. Интерьер 60-х годов

Интерьер зажиточной сельской хаты. СССР, Украина, 1960-е годы.

9. Укладка асфальта

Советская технология укладки асфальта по ГОСТ в 1960-х годах.

10. Уличная торговля

Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.

11. Подработка на стройке

Мальчик подрабатывает на стройке в 1950-х годах.

12. Нелёгкая жизнь в послевоенные годы

Редкая фотография 1950-х годов, сделанная профессором из США.

13. Пенсионерки

Пенсионерки на лавочке в 1950-х годах.

14. Уличная сцена

Очередь за квасом в 1950-х годах.

15. Занятия по пению

Занятия по пению в одном из детских садиков в 1950-х годах.

16. В пионерском лагере

Воспитательно-оздоровительное учреждение в СССР, предназначенное для пионеров Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина и школьников.

17. Обед в пионерлагере

Обед в пионерском лагере. СССР, 1950-е годы.

18. Центр города

Уличная сцена в центре города в середине 1960-х годах.

19. Торговля на рынке

Продажа аквариумных рыбок на рынке.

20. Очередь за фруктами

Очередь в киоск за фруктами. СССР, 1950-е годы .