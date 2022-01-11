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20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах


Повседневная жизнь советских граждан в 1950-х - 1960-х годах .

Повседневная жизнь советских граждан в 1950-х - 1960-х годах .

Трудно поверить, но все это уже стало историей. В эпоху смартфонов и электромобилей, может быть сложно поверить, что меньше века назад наши предки жили вот таким вот образом. Тому как была устроена повседневность и досуг людей в СССР в середине прошлого века сейчас и пойдет речь.

1. Интерьер советской квартиры


20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Интерьер советской квартиры в пятидесятых годах.

 

2. Новостройка


На фотографии снято возведение дома, который называется сейчас «Сталинка».

На фотографии снято возведение дома, который называется сейчас «Сталинка».

 

3. Сельская школа


20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Сельская школа в 1950 годах.

 

4. Автопарк пятидесятых годов


На легковой Победе в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза.

На легковой Победе в провинции мог ездить, например, глава местной партийной ячейки или же председатель богатого колхоза.

 

5. В пути на работу


Грузовой автомобиль везёт крестьян на полевые работы.

Грузовой автомобиль везёт крестьян на полевые работы.

 

6. Полевые работы


Уборка зерновых колосовых культур.

Уборка зерновых колосовых культур.

 

7. Тяжелые будни доярки


Минутка отдыха у работниц коровника.

Минутка отдыха у работниц коровника.

 

8. Интерьер 60-х годов


20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Интерьер зажиточной сельской хаты. СССР, Украина, 1960-е годы.

 

9. Укладка асфальта


Советская технология укладки асфальта по ГОСТ в 1960-х годах.

Советская технология укладки асфальта по ГОСТ в 1960-х годах.

 

10. Уличная торговля


Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.

Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.

 

11. Подработка на стройке


Мальчик подрабатывает на стройке в 1950-х годах.

Мальчик подрабатывает на стройке в 1950-х годах.

 

12. Нелёгкая жизнь в послевоенные годы


Редкая фотография 1950-х годов, сделанная профессором из США.

Редкая фотография 1950-х годов, сделанная профессором из США.

 

13. Пенсионерки


Пенсионерки на лавочке в 1950-х годах.

Пенсионерки на лавочке в 1950-х годах.

 

14. Уличная сцена


Очередь за квасом в 1950-х годах.

Очередь за квасом в 1950-х годах.

 

15. Занятия по пению


Занятия по пению в одном из детских садиков в 1950-х годах.

Занятия по пению в одном из детских садиков в 1950-х годах.

 

16. В пионерском лагере


Воспитательно-оздоровительное учреждение в СССР, предназначенное для пионеров Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина и школьников.

Воспитательно-оздоровительное учреждение в СССР, предназначенное для пионеров Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина и школьников.

 

17. Обед в пионерлагере


Обед в пионерском лагере. СССР, 1950-е годы.

Обед в пионерском лагере. СССР, 1950-е годы.

 

18. Центр города


Уличная сцена в центре города в середине 1960-х годах.

Уличная сцена в центре города в середине 1960-х годах.

 

19. Торговля на рынке


Продажа аквариумных рыбок на рынке.

Продажа аквариумных рыбок на рынке.

 

20. Очередь за фруктами


20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

Очередь в киоск за фруктами. СССР, 1950-е годы.

 

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20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годах

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20 фотографий из повседневной жизни советских людей в 1950-х - 1960-х годахПодписаться на мой Instagram
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