Чудом уцелевшие фотографии геноцида евреев из Лодзинского гетто

Мужчина идет среди руин синагоги.
Лодзинское гетто в Польше - одно из страшнейших мест-свидетельств человеческой жестокости. Оно было организовано нацистами в феврале 1940 года, здесь отбывали заключение преимущественно евреи и цыгане, работая на нужды вермахта. Недавно прошла презентация работ польского фотографа Генрика Росса (Henryk Ross), который проходил службу в Департаменте статистики при Юденрате.
Фотография для идентификационных карт в отделе статистики.
Уличное фото.
На момент начала Второй мировой войны в Польше проживало более 3 млн евреев. Судьба большинства из них - трагична, они жили в изоляции, став рабами оккупантов, многих угоняли в концлагеря. Росс работал спортивным фотожурналистом до войны, с приходом нацистов его вместе с еще 160 тысячами евреев заключили в Лодзинское гетто. Плотность населения здесь достигала 40 тысяч человек на квадратный километр. Исторический район Лодзя нацисты превратили в промышленный комплекс, который выполнял заказы вермахта, снабжая немецкую армию.
Массовая депортация евреев.
Зимняя депортация. На снимке - женщины и дети.
На снимках Росса - сцены массовых депортаций евреев в лагеря смерти Хелмно и Аушвиц, редкие минуты радости в дни национальных праздников, будни заключенных. Эти фотографии были сделаны неофициально в 1940-1944 годы, надежно спрятаны во время ликвидации гетто. Автор надеялся, что в будущем эти фотографии послужат важным свидетельством нацистских зверств в Лодзе.
Архивные фотографии из Лодзинского гетто от Генрика Росса.
Детей отправляют в лагерь смерти.
Утварь, оставленная в гетто евреями, депортированными в лагеря смерти.
Мужчины раздают хлеб.
Росс рассказывал, что для работы в Юденрате ему выдали камеру, поэтому он получил возможность делать не только снимки, требуемые для отдела статистики, но и выходить на улицы, чтобы запечатлевать настоящее положение дел. Он прекрасно осознавал, что при выявлении этих снимков ему и его семье грозит мучительная смерть, но продолжал свое занятие из чувства гражданского долга.
Вход на территорию гетто запрещен.
Улыбающийся ребенок.
Женщина с ребенком, жена полицейского гетто.
Ассистентом Росса была его жена Стефания, именно она прятала фотоаппарат мужа, когда они выходили на улицу. В нужный момент она доставала камеру Россу, убедившись, что за ними никто не наблюдает. Открыто снимать было опасно, например, фотографии депортации евреев были сделаны через небольшую дыру в стене на железнодорожной станции.
Женщина кормит ребенка в сиротском доме.
Еврейская девочка.
Снимки были надежно закопаны Россом в 1944 году в Лодзе, достать их смогли уже после победы в 1945 году, когда Польша была освобождена советскими войсками. Больше половины фото было безвозвратно утеряно из-за влажности, но остальные все же удалось спасти. Всего из заключенных Лодзенского гетто удалось выжить только 844 людям.
Мужчина спасает Тору из разрушенной синагоги.
Сегодня фотографии, ставшие свидетельствами самого масштабного геноцида в истории Человечества, демонстрируются в Музее искусств Бостона.
Еврейский мальчик в поисках еды.
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