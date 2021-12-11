7 необычных советских автомобилей, в существование которых сложно поверить

Интересные автомобили из СССР.

1. ГАЗ-69

Легковой грузовик на базе ГАЗ-69.

2. ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 «Чайка»

Авто для первых лиц уже сами по себе раритет.

3. ВАЗ-2106 «Турист»

ВАЗ-2106 вышел очень ничего, но нет.

4. С-1Л

Такой вот был эксперимент в виде С-1Л.

5. ЛуАЗ-967

Отличный вышел тягач ЛуАЗ-967.

6. УАЗ-456

Седельный тягач УАЗ-456.

7. ЗАЗ-965С

Почтовый автомобиль ЗАЗ-965С.

Бонус: гусеничный ГАЗ-М1

Вот такой монстр на базе ГАЗ-М1.