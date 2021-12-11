7 необычных советских автомобилей, в существование которых сложно поверить

Интересные автомобили из СССР.
Советский Союз большое внимание уделял машиностроительной отрасли. Особенно разработке новых автомобилей, ведь задач для них в стране было более, чем достаточно. Помимо утилитарных моделей, созданных для выполнения конкретных задач, в СССР появлялись и особые авто. Некоторые из них были очень редки.
1. ГАЗ-69
Легковой грузовик на базе ГАЗ-69.
Все знают ГАЗ-69 как замечательный легковой автомобиль. Однако, была у него и вот такая интересная модификация. Это действительно легковой самосвал. Прототип был создан в 60-е годы в Ульяновске. Правда, машину забраковали. Ее признали экономически невыгодной для страны.
2. ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 «Чайка»
Авто для первых лиц уже сами по себе раритет.
Эти автомобили имели огромное количество модификаций. Некоторые из них были выполнены по государственному заказу едва ли не в единственном экземпляре. Такие машины полагались чиновникам и управленцам разного уровня. Где именно собирали такие машины, оставалось гостайной.
3. ВАЗ-2106 «Турист»
ВАЗ-2106 вышел очень ничего, но нет.
Этот советский пикап был создан в 1981 году. Конструкция была предложена директором завода Фаршатова. В машине была раскладная палатка. Завод рассчитывал начать мелкосерийное производство, но все остановилось на единственном прототипе. А жаль.
4. С-1Л
Такой вот был эксперимент в виде С-1Л.
Трехколесные автомобили пытались делать по всему миру. Отметился на этом поприще и Серпуховский мотоциклетный завод. Там была сделана вот такая мотоколяска с двигателем мощностью всего 4 лошадиные силы. Максимальная скорость составляла 30 км/ч, и иногда машина отказывалась ехать под горку.
5. ЛуАЗ-967
Отличный вышел тягач ЛуАЗ-967.
Транспортер ЛуАЗ-967 выпускался серийно, однако сделано таких машин было не так уж много, а потому и увидеть ее - проблема. Выпускали 967-ые вплоть до начала злосчастных 90-х годов.
6. УАЗ-456
Седельный тягач УАЗ-456.
Вот любопытный седельный тягач. Сделана машина была в начале 60-х годов XX века и могла перевозить до 2 тонн груза. Этого оказалось слишком мало, и в серию автомобиль так и не пошел из экономических соображений.
7. ЗАЗ-965С
Почтовый автомобиль ЗАЗ-965С.
Делали в СССР даже машины с правым рулем! Вот этот фургон создали в 1962 году. Производили его вовсе не для экспорта, а чтобы вынимать письма из почтовых ящиков. Машина могла возить 150 кг груза. В серию она так и не пошла. Сделано было всего несколько моделей.
Бонус: гусеничный ГАЗ-М1
Вот такой монстр на базе ГАЗ-М1.
В Советском Союзе полугусеничные грузовики выпускались серийно. В большинстве случаев это были тягачи и грузовики, однако пытались конструировать и легковые гусеничные модели. Вот этот, например, был сделан на базе автомобиля ГАЗ-М1.
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