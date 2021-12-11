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7 необычных советских автомобилей, в существование которых сложно поверить


Интересные автомобили из СССР.

Интересные автомобили из СССР.

Советский Союз большое внимание уделял машиностроительной отрасли. Особенно разработке новых автомобилей, ведь задач для них в стране было более, чем достаточно. Помимо утилитарных моделей, созданных для выполнения конкретных задач, в СССР появлялись и особые авто. Некоторые из них были очень редки.

1. ГАЗ-69


Легковой грузовик на базе ГАЗ-69.

Легковой грузовик на базе ГАЗ-69.

 

Все знают ГАЗ-69 как замечательный легковой автомобиль. Однако, была у него и вот такая интересная модификация. Это действительно легковой самосвал. Прототип был создан в 60-е годы в Ульяновске. Правда, машину забраковали. Ее признали экономически невыгодной для страны.

2. ГАЗ-12 ЗИМ и ГАЗ-13 «Чайка»


Авто для первых лиц уже сами по себе раритет.

Авто для первых лиц уже сами по себе раритет.

 

Эти автомобили имели огромное количество модификаций. Некоторые из них были выполнены по государственному заказу едва ли не в единственном экземпляре. Такие машины полагались чиновникам и управленцам разного уровня. Где именно собирали такие машины, оставалось гостайной.

3. ВАЗ-2106 «Турист»


ВАЗ-2106 вышел очень ничего, но нет.

ВАЗ-2106 вышел очень ничего, но нет.

 

Этот советский пикап был создан в 1981 году. Конструкция была предложена директором завода Фаршатова. В машине была раскладная палатка. Завод рассчитывал начать мелкосерийное производство, но все остановилось на единственном прототипе. А жаль.

4. С-1Л


Такой вот был эксперимент в виде С-1Л.

Такой вот был эксперимент в виде С-1Л.

 

Трехколесные автомобили пытались делать по всему миру. Отметился на этом поприще и Серпуховский мотоциклетный завод. Там была сделана вот такая мотоколяска с двигателем мощностью всего 4 лошадиные силы.
Максимальная скорость составляла 30 км/ч, и иногда машина отказывалась ехать под горку.

5. ЛуАЗ-967


Отличный вышел тягач ЛуАЗ-967.

Отличный вышел тягач ЛуАЗ-967.

 

Транспортер ЛуАЗ-967 выпускался серийно, однако сделано таких машин было не так уж много, а потому и увидеть ее - проблема. Выпускали 967-ые вплоть до начала злосчастных 90-х годов.

6. УАЗ-456


Седельный тягач УАЗ-456.

Седельный тягач УАЗ-456.

 

Вот любопытный седельный тягач. Сделана машина была в начале 60-х годов XX века и могла перевозить до 2 тонн груза. Этого оказалось слишком мало, и в серию автомобиль так и не пошел из экономических соображений.

7. ЗАЗ-965С


Почтовый автомобиль ЗАЗ-965С.

Почтовый автомобиль ЗАЗ-965С.

 

Делали в СССР даже машины с правым рулем! Вот этот фургон создали в 1962 году. Производили его вовсе не для экспорта, а чтобы вынимать письма из почтовых ящиков. Машина могла возить 150 кг груза. В серию она так и не пошла. Сделано было всего несколько моделей.

Бонус: гусеничный ГАЗ-М1


Вот такой монстр на базе ГАЗ-М1.

Вот такой монстр на базе ГАЗ-М1.

 

В Советском Союзе полугусеничные грузовики выпускались серийно. В большинстве случаев это были тягачи и грузовики, однако пытались конструировать и легковые гусеничные модели. Вот этот, например, был сделан на базе автомобиля ГАЗ-М1.

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7 необычных советских автомобилей, в существование которых сложно поверить

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7 необычных советских автомобилей, в существование которых сложно поверитьПодписаться на мой Instagram
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