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Как прочистить канализацию без вантуза

Прочистите засор в канализации без вантуза и гибкого шланга. Эти три народных метода показали свою действенность, однако, делать это нужно регулярно (раз в 2 недели).
В слив засыпьте пару мерных ложек стирального порошка. Залейте кипятком, оставьте на 15 минут. Затем включите горячую воду и пролейте. Засор должен пробиться.

Как прочистить канализацию без вантуза

Второй способ — это засыпать в слив по паре столовых ложек соды и соли. Немного пролить водой, чтобы они попали в канализацию.

Как прочистить канализацию без вантуза

А затем залить уксусом 9 % и закрыть слив губкой, чтобы реакция происходила в канализации. Затем снова пролить горячей проточной водой.

Как прочистить канализацию без вантуза

Наконец, если засор сильный, то в банке смешайте жидкое моющее средство (около 2 ст. л.). И примерно 100 мл белизны.

Как прочистить канализацию без вантуза

Сюда же добавьте 2 ст. л. соды. Перемешайте и влейте в слив.

Как прочистить канализацию без вантуза

Через пару минут влейте уксус. И сразу закройте губкой.

Как прочистить канализацию без вантуза

Через пару минут пролейте кипятком. Это сильный способ устранить засор.

Как прочистить канализацию без вантуза
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