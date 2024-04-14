Ошибки во время мытья полов, которые делают их ещё грязнее

Привычки по мытью полов, выработанные годами, далеко не всегда такие безобидные, как кажется.







Спросите 100 человек в комнате, нравится ли им мыть полы в свое свободное время, и, вероятно, не удастся увидеть ни одну поднятую руку. Кто может их винить? Одна только мысль о необходимости таскать громоздкое ведро, наполненное мутной водой, из комнаты в комнату наперевес с неудобной шваброй может показаться утомительной.

Тем не менее, проводить каждому регулярное мытье полов все же приходится. Рассказываем, как делать это правильно для материала полов и комфортно для себя.



Много воды

Швабра старой школы

Излишек мыла

Непригодный материал полов

Неправильные инструменты

Отсутствие последнего полоскания

Хранение швабры в шкафу

Редкое мытье

Самой большой и потенциально наиболее дорогостоящей ошибкой в уборке считается использование слишком большого количества воды для полов, чувствительных к влаге. К ним относятся такие материалы, как ламинат и лиственные породы деревьев. Избыток воды в этом случае может легко деформировать древесину твердых пород и вызвать образование пузырей на поверхности ламината.Убедиться, что вы тратите чересчур много воды для одного сеанса мытья, можно, если на полу после уборки внезапно обнаружатся долго высыхающие лужи.Швабры из хлопчатобумажной нити, пришедшие из 1800-х годов, и швабры из целлюлозной губки, они же любимцы в 1950-х, действительно хорошо впитывают влагу, но сами по себе медленно сохнут. Таким образом они становятся питательной средой для микробов, быстро начинают неприятно пахнуть сыростью и нередко даже покрываются плесенью.На самом деле, современные швабры из микрофибры удаляют гораздо больше микробов, чем хлопок: они удерживают 99,5 процентов грязи, в то время как хлопок — лишь жалких 68 процентов.Добавлять много моющего средства — плохая идея: чище полы от этого не станут. Любая застывшая на полу пена будет активироваться под воздействием влаги, будь то повышенная влажность в помещении или мокрая после улицы обувь, и заставлять грязь липнуть еще больше. Самое очевидное решение — внимательно следовать инструкции по разведению на бутылке с моющим средством, поскольку указана она там не просто так.Для многих это до сих пор удивительно, но нужно сказать, что далеко не все материалы полов подходят для мытья. Мытье полов вполне безопасно на различных поверхностях, включая готовую древесину, винил, плитку и ламинат, но точно не следует мыть полы, чувствительные к воде, например, необработанную древесину, негерметичную плитку и промасленные деревянные доски. В идеале такие полы следует пылесосить или подметать, чтобы они оставались как можно более чистыми.Швабры предназначены для скольжения по полу — это означает, что они превосходно подходят для мытья полов, но не для соскребания мусора. Прежде всего необходимо пропылесосить или подмести любые полы, вне зависимости от материала, а уже потом приниматься за мытье, чтобы избежать царапин на гладкой поверхности.Многие эксперты также рекомендуют предварительно обработать пятна на полу моющим средством, удаляющим грязь и налипший налет, перед полноценной уборкой с мытьем. Зачастую люди воспринимают швабру, смоченную водой, как панацею от мусора, однако применение инструментов для уборки не по их назначению чревато дефектами самого материала пола.Мытье полов — это не нанесение мыльной воды, а скорее удаление воды, наполненной грязью. Некоторые средства для мытья полов имеют на лицевой стороне этикетку «смывать не требуется», но если действительно пренебрегать последним полосканием и не избавляться от остатков мыльной воды на полу, лиственные породы деревьев и ламинат со временем начнут выглядеть все более тусклыми и даже могут вздуваться, образуя пузыри. Достаточно промыть и отжать швабру под свежей водой из-под крана и быстро пройтись ею по полу, чтобы стереть все стойкие остатки.Хранить высокую швабру и большое ведро может быть непросто в маленькой квартире, особенно если места для хранения самого по себе мало. Но содержание влажной швабры в шкафу с ограниченным поступлением воздуха может еще больше задерживать влагу внутри и создать среду, пригодную для появления плесени.По возможности поставьте швабру там, где есть активный приток свежего воздуха или работающий вентилятор: это поможет значительно ускорить процесс сушки. Самое худшее, что можно сделать с хранением швабры, — это оставить ее в чистящем растворе или внутри ведра.Слишком длинные перерывы между уборками полов могут привести к накоплению грязи, что существенно затруднит мытье в следующий раз. Важно приучать себя включать мытье полов в распорядок дня, поскольку в перспективе такое решение поможет сделать весь процесс более эффективным. Как правило, в большинстве домов еженедельная уборка приносит пользу, но можно продлить ее и до двух недель, если вы достаточно тщательно моете полы каждый раз и, самое главное, не носите дома уличную обувь.