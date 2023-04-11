10 неприятностей, которые могут поджидать посетителей даже дорогих отелей





Какие неприятности готовит отель.



Отель – место особое. В отелях, как свидетельствует история, находят пристанище не только добропорядочные путешественники, но лица не очень благонадёжные с точки зрения закона. Впрочем, столкнуться можно и с другими, не менее серьёзными проблемами. В нашем обзоре 10-ка неприятностей, которые могут поджидать постояльцев отелей.