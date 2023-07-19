10 самых медленных авто, которые на первый взгляд могут показаться настоящими суперкарами

Chevrolet Corvette C3 и другие автомобили, от которых ожидаешь большего.
Первое, что приходит на ум, когда видишь эти автомобили - "не верь глазам своим". Дело в том, что, хотя они и выглядят, как скоростные суперкары, на самом деле по технических характеристикам они гораздо слабее, чем автомобили среднего класса. Изучить этот список стоит хотя бы для того, чтобы не разочароваться в ожиданиях, желая приобрести скоростную машину.
1. Ford Racing Puma 16V
Ford Racing Puma 16V.
Этот автомобиль задумывался как недорогое полуспортивное купе. В результате Ford Racing Puma 16V стал слишком не дорогим автомобилем. Несмотря на свой внешний вид, разгоняется этот «гонщик» очень медленно. До скорости в 100 км\ч, машина доходит за 7.9 секунды.
2. Ford Crown Victoria police interceptor
Ford Crown Victoria police interceptor.
Новенькие Ford Crown Victoria стоящие на вооружении полиции США уже стали объектом насмешек со стороны сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на громкое название «перехватчик» и внушительный внешний вид – автомобиль медленнее, чем его предшественник Toyota Corolla. Разгоняется до сотни новинка за 8.75 секунд.
3. Toyota Celica
Toyota Celica.
Одна из самых противоречивых и непонятных автомобильных моделей это Toyota Celica. Машина была выпущена вначале 00-х и имела спорную начинку. Двигатель мощностью всего 180 «лошадей» доводил автомобиль до 100 км\ч за 7.2 секунды.
4. Honda CR-Z
Honda CR-Z.
Ничего особенного в Honda CR-Z создатели и не обещали. Тем не менее, даже со скидкой на это обстоятельство автомобиль достаточно медленный. До 100 км\ч Honda CR-Z разгоняется аж за 8.2 секунды, что учитывая некоторые особенности начинки – непростительно.
5. Porsche 944 Н.А.
Porsche 944 Н.А.
Красавчик Porsche 944 Н.А. имеет грозный, самоуверенный вид. Вот только в плане скорости на этой самой «самоуверенности» все и заканчивается. До 100 км\ч машина доходит за 9.8 секунд, что делает ее одной из самых медленных. По словам создателей 944 виной тому «специфический» привод.
6. Chevrolet Corvette C3
Chevrolet Corvette C3.
Можно подумать, что такой легендарный автомобиль, как Chevrolet Corvette C3 должен иметь просто восхитительные скоростные показатели. А вот и нет. До «сотни» эта зверь разгоняется за 9 секунд. Впрочем, если есть Chevrolet Corvette C3 это уже не так уж и важно.
7. Opel GT
Opel GT.
За 10.6 секунд разгоняется скромняга Opel GT. Впрочем, для такого автомобиля это еще простительно и несколько недаелает хуже. С другой стороны, при первом взгляде на Opel GT может показаться, что эта малолитражка должна быть невероятно проворной.
8. Toyota Supra MkIV
Toyota Supra MkIV.
Вариант Toyota Supra MkIV без турбо, разгоняется за 6.5 секунд до 100 км\ч. Показатель собственно не очень то и плохой, однако в сравнении с другими Toyota Supra, данная модель представляется самой настоящей черепахой.
9.Plymouth Prowler
Plymouth Prowler.
Загадочный Plymouth Prowler от компании Chrysler использует двигатель класса V6 из которого выжимает скорость разгона за 5.7 секунд. При этом автомобиль имеет очень плохое управление и просто ужасную 4-ступенчатую коробку передач.
10. Ferrari Mondial
Ferrari Mondial.
Еще одно громкое имя! Еще один полугоночный дизайн и еще одно разочарование. Автомобиль Ferrari Mondial достигает скорости в 100 км\ч за 9.3 секунды. При этом машина использует двигатель категории V8.
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