Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

Приготовьте чистящую смесь, которая сама буквально вытолкнет грязь из ковра! Помимо этого, смесь также окажет дезинфицирующий эффект. Разница после уборки будет заметна невооружённым глазом!







На тёрке натрите половину куска дегтярного мыла. Жидкое брать не рекомендуется.







Залейте литром тёплой воды, растворите мыло. Затем влейте 1 ст. л. нашатырного спирта. И столько же хлоргексидина. Теперь почистите ковёр, как обычно: смачивая тряпку в растворе, почистите ворс.







Оставьте на 15 минут, а затем пройдитесь по ковру новой тряпкой, смоченной в чистой воде, чтобы убрать остатки мыла. Оставьте ковёр просушиться на свежем воздухе.







Посмотрите, насколько ковёр стал ярче и чище — совсем как новый!





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