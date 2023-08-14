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Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

Приготовьте чистящую смесь, которая сама буквально вытолкнет грязь из ковра! Помимо этого, смесь также окажет дезинфицирующий эффект. Разница после уборки будет заметна невооружённым глазом!

Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

На тёрке натрите половину куска дегтярного мыла. Жидкое брать не рекомендуется.

Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

Залейте литром тёплой воды, растворите мыло. Затем влейте 1 ст. л. нашатырного спирта. И столько же хлоргексидина. Теперь почистите ковёр, как обычно: смачивая тряпку в растворе, почистите ворс.

Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

Оставьте на 15 минут, а затем пройдитесь по ковру новой тряпкой, смоченной в чистой воде, чтобы убрать остатки мыла. Оставьте ковёр просушиться на свежем воздухе.

Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра

Посмотрите, насколько ковёр стал ярче и чище — совсем как новый!

Смесь, которая быстро вытолкнет всю грязь из ковра
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