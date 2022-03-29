Как правильно перевозить стиральную машинку

Если вы купили бытовую технику «с рук» в интернете, то вам предстоит решить вопрос доставки. Как перевезти стиральную машинку без необходимой подготовки? Возможно ли справиться самостоятельно?







Давайте разберемся, из каких этапов состоит перевозка стиралки и как это сделать безопасно и легко.

Пошаговая инструкция по тому, как правильно перевозить стиральную машину:



Шаг 1. Отключите технику от электросети.

Шаг 2. Слейте всю воду, что могла остаться шлангах или фильтре.

Шаг 3. Зафиксируйте все шланги — и сливной, и тот, который набирает воду — смотайте шнуры, чтобы при перевозке они не болтались и не мешались.

Шаг 4. Зафиксируйте надежно барабан стиральной машины с помощью встроенных транспортировочных болтов, которые находятся на задней стенке машинки. Если их нет, то зафиксируйте подручными средствами.

Шан 5. Упакуйте машинку, чтобы обезопасить ее от повреждений корпуса — если сохранилась коробка, в которой машинку доставляли из магазина, то упакуйте в нее — это будет максимально безопасно. Если ее уже нет, то сделайте импровизированную коробку из картона, в стеклянную дверцу оберните в бабл-пленку.

Шаг 6. Теперь самое трудоемкое — надо вынести машинку из квартиры, донести до грузовика и правильно установить ее в машине и обязательно зафиксировать.

Правильное положение — стоя вертикально, не кладите машину на бок. Почему нельзя перевозить стиралку лежа или на боку? Если внутри случайно все же осталась вода, то она может перелиться и повредить важные микросхемы — в таком случае машина сломается.Что очень важно помнить: после перевозки зимой не включать стиральную машину сразу, а дать ей постоять пару часов.А что же делать, если нет времени и сил перевозить стиралку самостоятельно?Для наиболее надежной перевозки стиральной машины, воспользуйтесь помощью профессионалов – например, Чердака. Дело в том, что перевозка стиральной машины с грузчиками намного безопаснее — они точно знают, как грамотно подготовить машинку, погрузят ее в грузовик и перевезут на нужное место. Услуги оказываются в максимально удобном формате «под ключ» — вам не придется ничего делать: ни искать упаковку, ни сматывать шланги, не тащить тяжелую машинку до грузовика.Стиральная машина — дорогостоящая бытовая техника, не рискуйте, чтобы не покупать новую из-за неправильной транспортировки. Делегируйте перевозку стиралки профессиональным грузчикам, чтобы не повредить технику и освободить себя от лишних хлопот.