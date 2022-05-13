10 таинственных изображений, которые встречались в древнем мире повсеместно

Бронзовый «Мастер животных».
Древний мир для современных учёных – тайна за семью печатями. Какие-то сведения о жизни наших предков можно узнать только по дошедшим до нашего времени артефактам. При этом учёные отмечают, что во многих культурах в разных уголках древнего мира встречаются очень похожие мотивы. Но и сегодня никто не может сказать точно, как в то время распространялась информация и что может означать это явление. В этом обзоре таинственные древние артефакты, которые находят в разных уголках планеты.
1. «Мастер животных»
«Мастер животных».
Месопотамия
«Мастер животных» - изображение человека в сопровождении двух животных, которых он держит на поводу. Встречаются изображения различных животных - от змей до быков и львов. Один из самых древних примеров - 5000-летняя печать из Урука, на которой мужчина удерживает на месте двух козлов. В течение 3000 лет этот символ был распространен повсеместно и встречался на всем: от монгольских петроглифов бронзового века до бронзовых сосудов Рима и Афганистана. Люди таинственной культуры долины Инда использовали его на печатях, а скифы буквально на всем, что только можно представить. Текущая теория состоит в том, что данный мотив возник в древней Месопотамии и в конце концов стал ассоциироваться с героем Гильгамешем. Но почему он стал настолько популярным, неизвестно.
2. «Три зайца»
Символ «Три зайца».
Китай
Три зайца - относительно простой символ, который состоит из изображения трех зайцев или кроликов расположены в треугольнике так, чтобы казалось, что у них по два уха (на самом деле на символе всего три уха). Этот символ можно встретить в древних буддийских пещерных храмах, на текстильных изделиях династии Суй, сделанных в седьмом и восьмом веках, в средневековых английских церквях и на монгольских монетах из эпохи Чингисхана. Он появляется в старинных украинских синагогах и соборах Франции и Германии. Пока не ясно, как этот символ стал настолько популярным и даже, что он должен изображать.
3. Бог с посохами
Образ бога с посохами.
Анды
Образ бога с посохами встречался по всем Андам до начала испанских завоеваний. На этом символе изображена клыкастая фигура с посохом в каждой руке. Ранее считалось, что она символизирует какого-то конкретного бога, но теперь исследователи начали утверждать, что это на самом деле несколько богов, изображенных в одной позе. Самое древнее подобное изображение было найдено на калебасе и датируется он примерно 2000 г. до н. э.
4. Каменные шары
Резные каменные шары.
Ирландия
Тому, кто хочет вывести из себя любого британского археолога, нужно спросить его о резных каменных шарах. Хотя подобные шары находили в археологических памятниках по всей Великобритании и Ирландии (большинство - в Шотландии), никто не имеет ни малейшего представления, что это такое. Большинство шаров относятся к периоду позднего неолита, примерно к 3000-2500 годам до нашей эры. Они практически идентичны по размеру и в большинстве случаев сделаны симметрично. Существуют различные теории относительно их использования, но ни одна из них не была доказана. Как ни странно, почти всегда находят только по одному шару (максимум в одном месте было найдено три штуки в Скара Брей).
5. Венеры
Венера Виллендорфская.
от Германии до Сибири
Фигурки женщин, которые обычно называют «Венерами», являются чрезвычайно популярным видом статуэток палеолитического периода, который закончился около 10000 г. до н.э. Самому древнему примеру подобной статуэтки, Венере из Холе-Фельс исполнилось уже около 35 000 лет. Статуэтки изображают женщин с сильно преувеличенными половыми признаками, в том числе огромными грудью, бедрами и ягодицами. Их находили по всей Евразии: от Германии до Сибири.
6. Чашевидный знак
Чашевидный знак с концентрическими кругами.
от Ирландии до Намибии
Подобный символ является одним из самых распространенных в древней истории. Его дизайн довольно простой — это круглая выемка, вырезанная в камне, и окруженная концентрическими кольцами. Символ встречался почти повсюду: от Ирландии до Намибии, от Таити до Перу. Но популярен он был не везде одинаково. К примеру, он был очень распространен в западной части Северной Америки, но редко встречался в древней Центральной Америке. Хотя археологи склонны считать, что символы чаш с кольцами из разных регионов не связаны, их настоящее назначение неизвестно.
7. Каменные круги
Каменные круги Сенегала.
Сенегал
Каменные круги, вероятно, наиболее знакомы людям благодаря знаменитому Стоунхенджу. Подобные памятники можно найти в других местах в Великобритании, да и в общем, камни, выстроенные в круг, были популярны во всем древнем мире. Например, «таулы» на острове Менорка представляют собой монолиты с плоским камнем на вершине. Считается, что они были построены в какой-то момент между 1000 и 500 годами до н.э. В отличие от многих древних символов, каменные круги, вероятно, строились независимо во многих местах, хотя они могут иметь общую функцию. Например, каменные круги Сенегала и Гамбии были построены после в 700 годах н.э., через тысячи лет после британских каменных кругов. Основная теория гласит, что они использовались для наблюдения за звездами.
8. Отпечатки рук
Искусство эпохи палеолита.
Борнео
Отпечатки рук встречаются повсюду в пещерах и на скалах: от Европы до Индонезии и юга США. Они были наиболее распространенной формой искусства эпохи палеолита. Такие отпечатки рук, оставленные путем распыления краски поверх наложенной на скалу руки, появились в Европе и на Борнео примерно в одно время, около 40 000 лет назад.
9. Трискелион
Тройная спираль.
Мальта
Тройная спираль или трискелион является древним символом, который был чрезвычайно популярен в кельтском искусстве и в древних Сицилии и южной Италии (Плутарх предположил, что возможно символ происходит от треугольной формы Сицилии). Некоторые из лучших примеров трискелиона можно найти в Ньюгрейндже, знаменитом ирландском памятнике, построенном около 3200 г. до н.э. Тем не менее, символ намного старше. К примеру, возраст трискелионов, найденных на Мальте, по крайней мере на 1000 лет больше. Другими словами, символ на тысячи лет старше пирамид Египта.
10. «Трой таун»
Лабиринт «Трой таун».
Греция
«Трой таун» представляет собой специфическое изображение лабиринта, которое было впервые найдено на этрусском кувшине для вина, датируемым седьмым веком до н.э. Это изображение было популярно в древнем мире и его можно было встретить как на греческих монетах, так и в виде граффити на стенах домов в Помпеях. Каким-то образом изображение лабиринта выжило на протяжении всего средневековья. Валлийские пастухи в XVI веке «рисовали» его на земле, выкапывая рвы. В Скандинавии и Балтии точно такие же лабиринты делали из камней. Изображение было популярно среди коренных американцев в Аризоне 18-го века, хотя они, возможно, узнали о нем от европейцев. Цель изображения неизвестна, хотя предполагается, что оно было связано с народной магией и обрядовыми танцами.
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