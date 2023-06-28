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Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Фотограф Tobias Hägg запечатлел смену времён года в своей родной Швеции при помощи дрона. Тобиас фотографировал пейзажи возле своего дома в городе Эскильстуна, а также в национальных парках и озёрных краях Швеции.

Бетонная пристань, расположенная на скале на мысе Knappelskär.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Национальный парк Фернебуфьерден.

На снимках Тобиаса встречаются дороги, проходящие через древние леса.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Зимний остров в местечке Hållsta в коммуне Эскильстуна.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Водоём, затерянный в непроходимых лесах.

«Это место называется Ingbo Källor, и находится оно в Национальном парке Оста, – поясняет Тобиас. Деревья и природа здесь совершенно нетронутые, а цвет воды меняется в зависимомсти от времени года. Этот снимок был сделан ранней весной, но со временем вода приобретёт более естественный оттенок»

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Остров мечтаний. Красивый дом на крошечном острове на озере Меларен в Меларбадене.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Бесплатная терапия. Мыс Knappelskär.

«Это я любуюсь идеальным закатом с бетонной пристани».

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

«Этот снимок я сделал в Квиксунде».

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

«Этот снимок был сделан над Стокгольмским архипелагом над мысом Knappelskär».

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

«Этот снимок был сделан в моём родном городе Эскильстуна. Это место называется Sotsjön. Крошечный домик со всех сторон окружен красивой природой и меленьким озером».

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Красивая дорога в прекрасный осенний день в Вингокере.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

«Этот снимок был сделан зимой над красивым островом в Квиксунде».

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Ранняя весна в Национальном парке Оста.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Осенние деревья в местечке Ärla.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

Сарай для лодок на острове в Меларбадене.

Смена времён года в Швеции с высоты птичьего полёта

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