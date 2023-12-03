Самая известная мексиканка Фрида Кало на неформальных фотопортретах, снятых её лучшей подругой

Фрида Кало глазами фотохудожницы Люсьенны Блох.

1. Фрида подмигивает (1933 год)

Фотограф Люсьенна Блох (Lucienne Bloch) была самой близкой подругой мексиканской художницы Фриды Кало.

2. Колье на губах (1933 год)

Фрида позирует подруге в нью-йоркской студии с зажатым между губами ожерельем.

3. Незаконченная работа (1933 год)

Мексиканская художница на фоне скандальной фрески Диего Риверы, нарисованной по заказу Рокфеллеровского Центра.

4. Фрида и «Человек на распутье»(1933 год)

Уникальная фреска была уничтожена из-за изображенного на ней Ленина, которого непреклонный Ривера отказался убирать.

5. Фрида с бутылкой вина «Чинзано» (1935 год)

Узнав о связи Диего Риверы с ее сестрой Кристиной, Фрида Кало обрезала свои роскошные длинные волосы.

6. Уникальный стиль (1935 год)

Фрида Кало – талантливая художница и сильная женщина с невероятной судьбой.

7. Портрет с портретом (1931 год)

Фрида Кало в номере нью-йоркского отеля Барбизон Плаза (Barbizon Plaza Hotel).

8. Фрида у окна в Детройте (1932 год)

«Детройский» период стал поворотным для 25-летней художницы, которая страдала от потери ребенка, смерти матери и разлуки с домом.

9. Фрида возле кактуса (1932 год)

Для съемки этой фотографии Люсьенна пользовалась не своей привычной «Лейкой», а новой камерой.

10. Страстный поцелуй (1933 год)

Фрида Кало и Диего Ривера целуются перед объективом Люсьены Блох.

11. Оценивающие взгляды (1932 год)

Фрида Кало в городе Ларедо (штат Техас) – на границе с Мексикой.

12. С крестником на руках (1938 год)

Крепкая дружба Фриды Кало и Люсьенны Блох не прервалась даже после переезда фотографа в США в 1938 году .