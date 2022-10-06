Любопытные факты о жизни казаков

Старинные казачьи обычаи и традиции вызывают заслуженный интерес. Несмотря на обилие исследований, книг, фильмов, посвященных этой самобытной культуре, многие факты из жизни самого воинственного сословия всё ещё могут удивить читателей.
Илья Муромец – первый казак в русском фольклоре
«Богатырский скок». Виктор Васнецов. 1914.
Иногда былинного богатыря Илью Муромца называют первым казаком на Руси, хотя действие сказаний о нем разворачивается во времена, когда о казаках еще никто не слышал. Вероятно, это объясняется тем, что в поздних фольклорных произведениях образ богатыря смешался с образом его тезки Илейки Муромца, повешенного в Москве в 1607 году. В Смутное время «Муромец-младший» выдавал себя за царевича Петра, никогда не существовавшего сына царя Федора Иоанновича. До этого будущий самозванец успел сменить множество поприщ. В числе прочего он служил в казачьем отряде князя Хворостинина.
«Инородцы» и «иноверцы»
«Запорожцы» — картина русского художника Ильи Репина.
Этнический состав казачества был неоднороден. Часто казаки принимали к себе представителей местного населения тех регионов, где селились и несли службу.
Среди оренбургских и алтайских казаков можно было встретить татар, калмыков, бурят, нагайбаков. В отряде Ермака служили немцы и литвины. Во время войны 1812 года в сибирские казаки зачисляли пленных поляков из наполеоновских войск. После победы над Бонапартом многие из них не пожелали уехать на родину. Некоторые дослужились до офицеров.
«Инородцы» женились на казачках, сами станичники брали в жены местных девушек, и дети от смешанных браков становились уже потомственными казаками.
Не было единообразия и в вероисповедании. В казачьих войсках были буддисты и мусульмане. После церковного раскола XVII века православные казаки разделились на последователей никонианства и старообрядцев.
Вольница и царева служба
Александр Бубнов. Тарас Бульба (1956)
Пресловутая казачья «вольница» держалась на достаточно жестком кодексе правил и строгой дисциплине внутри вооруженных отрядов. Но храбрые воины, готовые отдать жизнь за тех, кому присягнули на верность, не терпели никаких посягательств на ограничение своих прав.
В XVII–XVIII веках попытки правительства Российской империи приструнить «вольницу» стали одной из главных причин многочисленных восстаний и бунтов, в том числе Булавинского восстания и крестьянских войн, возглавленных донскими казаками Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым.
Пластуны
На особом счету в казацких войсках были пластунские подразделения. Опытные воины пополняли численность своих рядов, отбирая наиболее подходящих молодых казаков. Пластунам требовались другие качества, чем кавалеристам, и тренировали их по-иному.
Они были разведчиками, участниками засад и поисковых отрядов. Они должны были уметь без движения лежать или сидеть часами в неудобных позах, не шевельнув ни единым мускулом, бесшумно передвигаться на дальние расстояния, лазать по деревьям и стенам. Пластунов приучали спокойно переносить мороз, жару, ливень, снегопад и докучливую мошкару. Кроме всего прочего, им нужно было безупречно владеть штуцером, пистолетом и кинжалом.
Казак и его конь
Проводы на Сечь. Художник А. Г. Сластион.
Для терских и кубанских казаков боевой конь был не просто ездовым животным. Жена седлала лошадь перед походом и отдавала мужу повод с присловьем: «На этом коне уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». Затем она кланялась животному в ноги, прося сберечь благоверного в бою. Встречая супруга с войны, жена кланялась его верному другу со словами благодарности.
На похоронах казака его конь, покрытый черным чепраком, и с оружием, прикрепленным к седлу, шествовал за гробом впереди семьи и друзей усопшего.
Казацкие шаровары
Запорожский казак в шароварах.
В форме казаков по сей день сохраняются детали старинного костюма. Крой шаровар, одежды, идеально приспособленной для кочевой жизни, унаследован от древних скифских племен.
По преданию, лампасы на шароварах появились в XVI веке, когда царь наградил казаков синим и алым сукном. Синей ткани было в избытке, а алой мало. Дьяк, привезший из Москвы подарки, посоветовал отрезать красного сукна на кафтан атаману. Так и поступили, но на совет отдать оставшуюся красную материю героям ответили, что герои здесь все, иначе было бы не выжить. Алую ткань казаки поделили по-братски, нарезав ее лентами.
Донской казак в штанах с лампасами.
Лампасы – символ справедливости в отношениях между казаками. Впоследствии они стали означать, что носящий их человек свободен от казенных податей.
Прически казаков
Прически, принятые у казаков в разных регионов, имели символическое значение. Так, чуб-оселедец (чупрына) был знаком принадлежности к воинскому братству Запорожской Сечи. Любопытно, что похожие длинные клоки волос на выбритой голове носили норманны, посвятившие себя богу Одину, а также воины Святослава Киевского.
Казак с чубом-оселедцем.
С клятвами мести казаки бросали вырванные или срезанные пряди оселедцев в могилы товарищей. Волосы из чубов вырывали и тогда, когда произносили проклятия.
Казацкая стрижка под горшок.
Яицкие и терские казаки стриглись «под горшок» («в скобку»), что отличало их от представителей местных племен. Состриженные волосы зарывали в землю, чтобы избежать наведения порчи.
Казацкое гостеприимство
Казаки и гости.
Традиции гостеприимства у казаков соблюдались так же нерушимо, как на Кавказе. Считалось, что любой гость послан Богом. Незнакомца трое суток не полагалось расспрашивать, кто он такой и куда держит путь. За столом гостю, невзирая на его возраст и достаток, отводилось почетное хозяйское место. Казак не брал с собой в дорогу еду для себя и корм для коня, зная, что в любой станице будет радушно принят и обеспечен всем необходимым.
«Умыкание» невесты
Схож с кавказским и старинный обычай похищения невест. Зачастую он происходил по сговору юноши и девушки. Как правило, дело заканчивалось свадьбой. Парень, бросивший «умыкнутую» девицу, сильно рисковал: с ним жестоко расправлялись ее братья, родные, двоюродные и троюродные.
Казацкая свадьба.
Кубанские и терские казаки перед сватовством бросали папаху в окно или во двор девушки, подгадав так, чтобы она это увидела. Если шапка тут же не летела обратно, вечером засылали сватов. По приказу отца девушка приносила папаху и клала ее на стол: донышком кверху, если кандидат в мужья был ей безразличен, и донышком вниз, если он был ей по нраву. Последнее служило для родителей недвусмысленным намеком, что неволить дочку не стоит, поскольку в случае их отказа она вряд ли станет противиться «похитителю».
Отношение к алкоголю
Казаки гуляют.
Не поддержать компанию и не поднести к губам рюмку на пиру считалось верхом невежливости. Однако участник трапезы мог лишь символически пригубить вино или горилку. Назойливыми требованиями «пить до дна» ему не докучали.
В XVII веке французский инженер Гийом де Боплан, долго живший и работавший в Южной Руси, писал: «В пьянстве и бражничестве они старались превзойти друг друга… и нет на свете народа, который мог сравниться в пьянстве с казаками». Но во время военных кампаний пить запрещалось. Нарушение запрета каралось смертью. Казачьи атаманы не злоупотребляли алкоголем и в перерывах между походами, иначе им отказывалось в уважении и доверии.
Умерших от пьянства не жалели. Их хоронили за церковной оградой, там же, где самоубийц, и вместо креста водружали на могилу осиновый кол.
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