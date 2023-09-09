С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Так вот откуда русское (почему-то матерное?) стово .бать...Япония – родина с...
  • Иван Захава
    Я родился 1971 в Москве, в ней же прожил 53 года - с родителями объездил почти весь Сюз, но сыра в тюбику, как зубная...Сыр есть, но он п...
  • Mrs Caprizulia
    Байки из  разряда "Натяни сову на глобус".5 древних артефак...

10 вещей, которые сделали гения провокации Энди Уорхола выдающимся художником


10 вещей, которые сделали гения провокации Энди Уорхола выдающимся художником

Сегодня Энди Уорхол – знаменитый американский художник, дизайнер, скульптор, продюсер, режиссер, писатель, издатель журналов. Его называют родоначальником идеологии «homouniversale» и гением-провокатором, он является автором работ, которые стали синонимом понятия коммерческий поп-арт. Энди Уорхол сделал искусство доступным широким массам, чтобы люди научились видеть красоту повседневных вещей и понимать, что всё, что их окружает – прекрасно по своей сути.


Картины Уорхола являются настолько загадочными из-за того, что того, что его жизнь - сплошная загадка. Чем дальше закапываешься в его биографию, тем больше понимаешь, что ничего не знал об этом художнике. Приведем десять примеров, которые еще больше стирают грань между жизнью и искусством Энди Уорхола.




 

1. Он умел превращать хлам в предметы искусства


Наверняка, Уорхолу позавидовал бы и пресловутый Плюшкин. Художник сохранял в буквальном смысле все, что проходило через его мастерскую. В его студии царили горы газетных вырезок, художественных принадлежностей и материалов, афиш, аудиокассет, фотографий, книг и журналов, предметов декоративного искусства и, конечно же, его знаменитых париков.

Но о каком конкретно количестве «наследия» идет речь. По оценкам музея Уорхола, его коллекция насчитывает более 230 кубических метров материала или более 500 000 предметов. Только аудиокассет сохранилось около 4 000. Кроме того, есть «капсулы времени», которые Уорхол начал делать в 1974 году. Сегодня существует более 600 таких мини-архивов, содержащих фотопленки, письма, приглашения и многое другое. Если проводить инвентаризацию 100 объектов в день, понадобится более 13 лет, чтобы разобрать всю коллекцию художника.

2. Ковыряющиеся в носу


Уорхол привлекал внимание еще со студенческих лет. Во время учебы в Технологическом институте Карнеги в 1949 году он впервые нарисовал картину, на которой человек ковыряется в носу, и представил ее на выставке. Жюри явно не оценило эту работу.

Переименованная в «Не выбирай меня», эта картина привлекла к себе внимание в рамках студенческого шоу следующего года. Впоследствии Уорхол создал целую серию «Ковыряющиеся в носу».

3. Маменькин сынок


Наибольшее влияние в молодости на Уорхола оказала его мать. Юлия Завацкая родилась в Чехословакии и эмигрировала в Штаты с мужем Андреем Уорхолом. С раннего детства Юлия познакомила трех своих сыновей с искусством, включая музыку, танцы и живопись.

В возрасте шести лет Энди заболел хореей Синдегама, также известной как Пляска святого Витта. Редкое заболевание нервной системы приковало ребенка к постели на несколько месяцев. Именно тогда мать впервые начала учить его рисовать. Интерес к искусству подогревали братья, которые приносили Энди комиксы и фотографии голливудских знаменитостей (мальчик очень дорожил своим автографом Ширли Темпл).

Когда Энди было 9 лет, мать подарила ему первый фотоаппарат. Мальчик увлекся фотографией и оборудовал фотолабораторию в подвале их дома. Когда он впервые попал на коммерческую арт-сцену в Нью-Йорке, то первые проекты Энди наиболее горячо поддерживала его мать.

4. Кинопробы


Об этом мало кто знает, но в 1963 — 1968 годах Уорхол снял несколько сотен кинолент. К примеру, в фильме «Спи» 1963 года в течение 5,5 часов показывается спящий парень (Джон Джорно, который в то время был любовником Уорхола). В фильме «Эмпайр» 1964 года в течение 8 часов показывается в замедленной съемке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Хоть какой-то коммерческий успех обрела только андерграундная лента «Девушки из «Челси» 1966 года, снятая в соавторстве с Полом Моррисси.

Менее известны 472 четырехминутные «Кинопробы», которые Уорхол начал снимать в 1964 году. Это был по сути его целлулоидный эквивалент холстовой портретной живописи. В большинстве этих короткометражек были запечатлели все, кто окружал Уорхола. Большинство этих людей остаются анонимными, но некоторых не узнать тяжело — это Боб Дилан, Сальвадор Дали и Лу Рид.

5. Звукозаписывающая индустрия


Две обложки альбомов, разработанные Уорхолом, запомнились на десятилетия. На обложке дебютного альбома «Velvet Underground & Nico» в 1967 был изображен банан, который можно было «очистить» («кожура» отслаивалась) а на обложке альбома «Sticky Fingers» Rolling Stones в 1971 году была настоящая расстегивающаяся застежка-молния.

Самые ранние дизайны обложек Уорхол начал делать еще в 1950-х годах. Отличительная техника «блоттинга» Уорхола буквально пленила рекламодателей и редакторов журналов.

6. Рок-звезда


По словам помощника Уорхола Пола Моррисси, Уорхол стал рок-менеджером, когда к нему обратился бродвейский продюсер. Импресарио планировал открыть танцевальный клуб в заброшенном авиаангаре в Квинсе, и он хотел привлечь знаменитого артиста к этому. Моррисси предложил создать собственную группу, поэтому Уорхол отправился за покупками. Он встретился с Лу Ридом на концерте Café Bizarre и подписал контракт с его менеджером в конце 1965 года. В итоге клуб так и не открыли, но на свет появился альбом «Velvet Underground & Nico».

Спустя почти 20 лет Уорхол снял свой первый рок-ролик, став режиссером хита Cars «Hello Again» в 1984 году. Уорхол сам появился в клипе в роли бармена.

7. Работа с исчезающими видами


Крайне редко упоминается серия из десяти картин, созданных Уорхолом в 1983 году. Вряд ли подобное можно было назвать классическим искусством: изображения африканского слона, белоголового орлана, барана, черного носорога, зебра Греви, гигантская панда, орангутан, квакша Андерсона, бабочка «Серебряное пятно Сан-Франциско» и сибирский тигр.

8. Заигрывание со всеми


Зачастую создается впечатление, что Уорхол изо всех сил пытался понравиться всем и вся. Он был кем-то вроде Боба Дилана в мире изобразительного искусства. Похоже, он любил внимание, но сознательно избегал понимания.

В интервью журналу Cavalier в 1966 году Уорхолу задали вопрос, что значит его искусство для него самого. Уорхол просто ответил: «О, я не знаю. Я рисовал просто, чтобы понравиться. Это дает мне чувство собственной значимости».

В видеоинтервью 1966 года Уорхол появился в байкерском обмундированим, черном кожаном пиджаке и темных очках. Позади него висел портрет Элвиса, а слева полотно с супом Кэмпбелл. В какой-то момент интервьюер переспросил: «Позвольте мне задать вам несколько вопросов, на которые вы можете ответить». Уорхол, предположив, что репортер также даст ему и ответы, сказал: «Повторите ответы тоже».

Даже когда его спросили, как ему понравился матч реслинга, Уорхол отделался общими фразами вроде: «Я потерял дар речи», «Это так волнительно, я просто не знаю, что сказать» и «Это лучшее, что я когда-либо видел за всю свою жизнь», оставив зрителей в недоумении, а удосужился ли он вообще посмотреть матч.

9. Ему приписывают вещи, которые он не создавал


Наряду с тем, что Уорхол является одним из самых фотографируемых и разрекламированных художников XX века, он, вероятно, самый цитируемый. Большинство цитат берут из его книги «Философия Энди Уорхола (от А до Б и обратно»). Самое любопытное в том, что Уорхол на самом деле не писал эту книгу.

10. Искусство создания своего образа


Образ значил для Уорхола все, и это относилось и к его облику. Любовь к искусству Уорхола привела к его ревностному самоконтролю. Сегодня уже не осталось никаких сомнений в том, что художник манипулировал тем, как мир видел его.

Уорхол стеснялся своих пятен на коже с раннего детства. Ему также никогда не нравился его нос. В 1950-х он решился на пластическую операцию, чтобы изменить форму своего носа. Также всю жизнь художник использовал косметику и лечение коллагеном. И, конечно же, нельзя забывать его легендарный, фирменный парик коричневого цвета с оттенками седины по бокам и спереди.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 вещей, которые сделали гения провокации Энди Уорхола выдающимся художником

И не забудьте:
10 вещей, которые сделали гения провокации Энди Уорхола выдающимся художникомПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх