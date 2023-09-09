10 вещей, которые сделали гения провокации Энди Уорхола выдающимся художником

Сегодня Энди Уорхол – знаменитый американский художник, дизайнер, скульптор, продюсер, режиссер, писатель, издатель журналов. Его называют родоначальником идеологии «homouniversale» и гением-провокатором, он является автором работ, которые стали синонимом понятия коммерческий поп-арт. Энди Уорхол сделал искусство доступным широким массам, чтобы люди научились видеть красоту повседневных вещей и понимать, что всё, что их окружает – прекрасно по своей сути.
Картины Уорхола являются настолько загадочными из-за того, что того, что его жизнь - сплошная загадка. Чем дальше закапываешься в его биографию, тем больше понимаешь, что ничего не знал об этом художнике. Приведем десять примеров, которые еще больше стирают грань между жизнью и искусством Энди Уорхола.
1. Он умел превращать хлам в предметы искусства
Наверняка, Уорхолу позавидовал бы и пресловутый Плюшкин. Художник сохранял в буквальном смысле все, что проходило через его мастерскую. В его студии царили горы газетных вырезок, художественных принадлежностей и материалов, афиш, аудиокассет, фотографий, книг и журналов, предметов декоративного искусства и, конечно же, его знаменитых париков.
Но о каком конкретно количестве «наследия» идет речь. По оценкам музея Уорхола, его коллекция насчитывает более 230 кубических метров материала или более 500 000 предметов. Только аудиокассет сохранилось около 4 000. Кроме того, есть «капсулы времени», которые Уорхол начал делать в 1974 году. Сегодня существует более 600 таких мини-архивов, содержащих фотопленки, письма, приглашения и многое другое. Если проводить инвентаризацию 100 объектов в день, понадобится более 13 лет, чтобы разобрать всю коллекцию художника.
2. Ковыряющиеся в носу
Уорхол привлекал внимание еще со студенческих лет. Во время учебы в Технологическом институте Карнеги в 1949 году он впервые нарисовал картину, на которой человек ковыряется в носу, и представил ее на выставке. Жюри явно не оценило эту работу.
Переименованная в «Не выбирай меня», эта картина привлекла к себе внимание в рамках студенческого шоу следующего года. Впоследствии Уорхол создал целую серию «Ковыряющиеся в носу».
3. Маменькин сынок
Наибольшее влияние в молодости на Уорхола оказала его мать. Юлия Завацкая родилась в Чехословакии и эмигрировала в Штаты с мужем Андреем Уорхолом. С раннего детства Юлия познакомила трех своих сыновей с искусством, включая музыку, танцы и живопись.
В возрасте шести лет Энди заболел хореей Синдегама, также известной как Пляска святого Витта. Редкое заболевание нервной системы приковало ребенка к постели на несколько месяцев. Именно тогда мать впервые начала учить его рисовать. Интерес к искусству подогревали братья, которые приносили Энди комиксы и фотографии голливудских знаменитостей (мальчик очень дорожил своим автографом Ширли Темпл).
Когда Энди было 9 лет, мать подарила ему первый фотоаппарат. Мальчик увлекся фотографией и оборудовал фотолабораторию в подвале их дома. Когда он впервые попал на коммерческую арт-сцену в Нью-Йорке, то первые проекты Энди наиболее горячо поддерживала его мать.
4. Кинопробы
Об этом мало кто знает, но в 1963 — 1968 годах Уорхол снял несколько сотен кинолент. К примеру, в фильме «Спи» 1963 года в течение 5,5 часов показывается спящий парень (Джон Джорно, который в то время был любовником Уорхола). В фильме «Эмпайр» 1964 года в течение 8 часов показывается в замедленной съемке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Хоть какой-то коммерческий успех обрела только андерграундная лента «Девушки из «Челси» 1966 года, снятая в соавторстве с Полом Моррисси.
Менее известны 472 четырехминутные «Кинопробы», которые Уорхол начал снимать в 1964 году. Это был по сути его целлулоидный эквивалент холстовой портретной живописи. В большинстве этих короткометражек были запечатлели все, кто окружал Уорхола. Большинство этих людей остаются анонимными, но некоторых не узнать тяжело — это Боб Дилан, Сальвадор Дали и Лу Рид.
5. Звукозаписывающая индустрия
Две обложки альбомов, разработанные Уорхолом, запомнились на десятилетия. На обложке дебютного альбома «Velvet Underground & Nico» в 1967 был изображен банан, который можно было «очистить» («кожура» отслаивалась) а на обложке альбома «Sticky Fingers» Rolling Stones в 1971 году была настоящая расстегивающаяся застежка-молния.
Самые ранние дизайны обложек Уорхол начал делать еще в 1950-х годах. Отличительная техника «блоттинга» Уорхола буквально пленила рекламодателей и редакторов журналов.
6. Рок-звезда
По словам помощника Уорхола Пола Моррисси, Уорхол стал рок-менеджером, когда к нему обратился бродвейский продюсер. Импресарио планировал открыть танцевальный клуб в заброшенном авиаангаре в Квинсе, и он хотел привлечь знаменитого артиста к этому. Моррисси предложил создать собственную группу, поэтому Уорхол отправился за покупками. Он встретился с Лу Ридом на концерте Café Bizarre и подписал контракт с его менеджером в конце 1965 года. В итоге клуб так и не открыли, но на свет появился альбом «Velvet Underground & Nico».
Спустя почти 20 лет Уорхол снял свой первый рок-ролик, став режиссером хита Cars «Hello Again» в 1984 году. Уорхол сам появился в клипе в роли бармена.
7. Работа с исчезающими видами
Крайне редко упоминается серия из десяти картин, созданных Уорхолом в 1983 году. Вряд ли подобное можно было назвать классическим искусством: изображения африканского слона, белоголового орлана, барана, черного носорога, зебра Греви, гигантская панда, орангутан, квакша Андерсона, бабочка «Серебряное пятно Сан-Франциско» и сибирский тигр.
8. Заигрывание со всеми
Зачастую создается впечатление, что Уорхол изо всех сил пытался понравиться всем и вся. Он был кем-то вроде Боба Дилана в мире изобразительного искусства. Похоже, он любил внимание, но сознательно избегал понимания.
В интервью журналу Cavalier в 1966 году Уорхолу задали вопрос, что значит его искусство для него самого. Уорхол просто ответил: «О, я не знаю. Я рисовал просто, чтобы понравиться. Это дает мне чувство собственной значимости».
В видеоинтервью 1966 года Уорхол появился в байкерском обмундированим, черном кожаном пиджаке и темных очках. Позади него висел портрет Элвиса, а слева полотно с супом Кэмпбелл. В какой-то момент интервьюер переспросил: «Позвольте мне задать вам несколько вопросов, на которые вы можете ответить». Уорхол, предположив, что репортер также даст ему и ответы, сказал: «Повторите ответы тоже».
Даже когда его спросили, как ему понравился матч реслинга, Уорхол отделался общими фразами вроде: «Я потерял дар речи», «Это так волнительно, я просто не знаю, что сказать» и «Это лучшее, что я когда-либо видел за всю свою жизнь», оставив зрителей в недоумении, а удосужился ли он вообще посмотреть матч.
9. Ему приписывают вещи, которые он не создавал
Наряду с тем, что Уорхол является одним из самых фотографируемых и разрекламированных художников XX века, он, вероятно, самый цитируемый. Большинство цитат берут из его книги «Философия Энди Уорхола (от А до Б и обратно»). Самое любопытное в том, что Уорхол на самом деле не писал эту книгу.
10. Искусство создания своего образа
Образ значил для Уорхола все, и это относилось и к его облику. Любовь к искусству Уорхола привела к его ревностному самоконтролю. Сегодня уже не осталось никаких сомнений в том, что художник манипулировал тем, как мир видел его.
Уорхол стеснялся своих пятен на коже с раннего детства. Ему также никогда не нравился его нос. В 1950-х он решился на пластическую операцию, чтобы изменить форму своего носа. Также всю жизнь художник использовал косметику и лечение коллагеном. И, конечно же, нельзя забывать его легендарный, фирменный парик коричневого цвета с оттенками седины по бокам и спереди.
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