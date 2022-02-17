Бесплатное удобрение для крепкой рассады

Крепкая рассада, способная в перспективе обеспечить хороший урожай… Разве не об этом мечтают все дачники и огородники? Самостоятельный посев семян с использованием копеечного средства, которое гарантировано есть на вашей кухне. Речь идет о лавровом листе.



Лавровый лист уникален по своему составу, в нем содержатся витамины А, В, С и РР, дубильные вещества, эфирные масла. Благодаря этому повышается иммунитет растений, а почва получает дополнительную защиту от грибка, плесени и «черной ножки». Также он богат на макро и микроэлементы: калий, фосфор, марганец, силен, натрий, магний, железо, медь.

На этапе посева семян достаточно добавить в грунт измельченный на кофемолке лавровый лист. Ориентировочная пропорция составляет 1:40. Важно хорошо перемешать землесмесь с лавровым листом, и только после этого высевать семена. Другие подкормки после такой процедуры не понадобятся в течение месяца.



Добавить измельченный лавровый лист в почву можно также на этапе пикировки или высадки в отдельные стаканчики.



Подкормка из лаврового листа полезна для всех без исключения культур. Особо благотворно она действует на томаты, капусту и перец.



Больше подробностей, касающихся самостоятельного выращивания рассады с подкормкой из лаврового листа, в видео:

