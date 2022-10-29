Как раскрыли секрет фальшивого портрета знаменитой Изабеллы Медичи: Фотошоп XIX века

В музее искусств Карнеги много лет находился портрет знаменитой герцогини Изабеллы Медичи, и никто не сомневался, что именно она изображена на холсте. И вот в один прекрасный день что-то пошло не так. И хорошо, что не так. Все дело в том, что эксперты усомнились в подлинности картины и в итоге оказались правы. На полотне изображена совсем другая Медичи. Вернее, ее фотошоп-версия. Впрочем, обо всём по порядку…
На картине другой человек
Картина, о которой идет речь, находится в Питтсбурге. Она выполнена итальянским мастером Аньоло Бронзино, жившим во Флоренции (Тоскана) в XVI столетии. Этот живописец считается создателем парадно-аристократического портрета, и его мастерство отличалось точностью передачи деталей. Однако что касается портрета знаменитой Изабеллы Медичи, представительницы влиятельнейшей семьи, о которой слагали легенды потомки, то здесь все оказалось с точностью до наоборот. Сравнив портрет, находившийся в музее, с другими изображениями Изабеллы, эксперты заметили, что на нем женщина непохожа на себя. Ее лицо слишком идеально, а черты – слишком правильны. В то же время портрет сделан как бы схематично, без особого старания – словно мастер работал в спешке и схалтурил.
Между тем известно, что Аньоло Бронзино был придворным художником двора Медичи и никогда не позволил бы себе работать вполруки – тем более, если речь шла об Изабелле. Знаменитая Изабелла Медичи, герцогиня Браччано, была математиком и композитором, она покровительствовала деятелям искусств и ученым. Ей посвящали свои произведения многие литераторы того времени, о ней упоминал в «Итальянских хрониках» Стендаль, она стала героиней оперы композитора Ренато Броджи, современники её очень уважали. Кто бы смог осмелиться на то, чтобы так вольно нарисовать ее портрет?
Изабелла в возрасте 10-12 лет. Один из истинных портретов работы Бронзино.
Если говорить о характере этой женщины, то, ещё находясь в утробе матери, будущая герцогиня проявляла такую активность, что ее родительница не сомневалась, что ждет мальчика. Изабелла получила прекрасное образование, греческий и латынь она начала изучать в пять лет. Замуж ее выдали в 14 за такого же юного жениха (будущего герцога Паоло Джордано). Вскоре после свадьбы она потеряла мать и сестер, так что ей как единственной женщине в семье пришлось еще и поддерживать своего отца и младших братьев.
Так выглядел супруг герцогини, Паоло Джордано, в возрасте 19 лет. Автор портрета неизвестен.
Но вернемся к сомнениям экспертов. Портрет, находившийся в музее Карнеги напоминал новодел, и специалисты предположили, что это ни что иное как подделка. Однако оказалось, что это не совсем так. Всё гораздо интереснее!
Зачем её отфотошопили?
Экспонат хотели навсегда убрать из музея, но перед этим на всякий случай его показали опытному специалисту-реставратору Фрэнсис Лидхэм. Ей приходилось работать с большим количеством работ XIX века, и портрет Изабеллы Медичи, по ее мнению, был написан явно в данный период. Чтобы удостовериться в этом, Фрэнсис отправила картину на рентгенологическое исследование, и его результаты оказались ошеломляющими.
Рентгеновский снимок (слева). Уменьшенная рука и исчезнувшая после «фотошопа» деталь (справа).
Выяснилось, что смутившее экспертов изображение, действительно, не XVI века, но оно нанесено поверх другого – подлинного. Оно-то и было написано в 1574 году – тогда, когда жила Изабелла Медичи. Когда эксперты восстановили первоначальный портрет, все стало на свои места – теперь перед ними была именно та самая герцогиня.
Судя по всему, в конце XIX века кто-то из художников решил сделать старинный портрет Изабеллы более «современным» – в духе Викторианской эпохи. Он придал герцогине черты, популярные в позапрошлом столетии, и в итоге получился «попсовый», выражаясь современным языком, вариант – фактически фотошоп прошлого века.
Лоб, нос и рот героини картины стали меньше, глаза – крупнее, а цвет лица – здоровее. Кисть руки Изабеллы на новоделе более изящна: в оригинальном варианте она массивная. В общем, художник хотел, как лучше, но получилось – что получилось: пусть симпатичная, но абсолютно выдуманная женщина (две картины в сравнении см. выше).
У настоящей герцогини глаза были навыкате, а кожа более белой. Да и уши не маленькие.
Понятно, что каждой даме хочется выглядеть привлекательнее и что «фотошоп», возможно, улучшил внешность знаменитой Изабеллы Медичи, но все-таки истина дороже. Учитывая то, что эта женщина слыла умной, образованной и мудрой, вряд ли она осталась бы довольна тем, что ее образ приукрасили, сделав неузнаваемым. Хотя, с другой стороны, женская душа – потемки. Кто знает, может быть, герцогиня, как многие представительницы прекрасного пола, и обрадовалась бы такому решению. Если, конечно, не брать в расчет само качество выполненного портрета…
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