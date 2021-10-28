Бесконечное полено: как заставить дрова гореть в два раза дольше

Делаем бесконечное полено.
Каждый, кто хотя бы раз топил печку, паровое или буржуйку, прекрасно знает о том, как быстро прогорают дрова. Даже сегодня на многих дачах есть печи на твердом топливе. Для того чтобы поддерживать постоянную температуру, такие печки следует заправлять регулярно. Однако, существует один хитрый метод, который заставит поленья гореть на 30-50 процентов дольше, при этом давая столько же тепла.
Материалы, которые понадобятся для изготовления
Технология создания.
Для того чтобы своими руками создать «бесконечное» полено, нужно сначала подготовить для работы инструменты, а также лист металла для заваривания торцов трубы, болт М12, уголок стальной 10х10 мм – 20 см, гайку М12, а также трубу металлическую толстостенную d76 мм. Последнюю следует подобрать под длину обычного, среднего чурбака для печи. Вот собственно и все. Если нужные предметы имеются в наличии, можно начинать рабочий процесс. Делаем следующее.
Изготовление
Повышает эффективность работы печи.
Берем трубу диаметром 76 мм и обрезаем ее под длину чурбака. Если у вас в печке большая камера для сгорания (и в нее можно загрузить много дров), то рекомендуется использовать трубу как можно толще. В самом процессе изготовления приспособления нет ничего сложного. Сначала из приготовленного листового металла нужно вырезать два круга по диаметру трубы и герметично заварить ее торцы. Следует приварить накрест устойчивые ножки.
Полезная штука на даче.
После этого делаем заправочное отверстие, просверлив дырку верхней части трубки и приварив гайку. Приготовленный заранее болт накручивается на нее и становится крышкой. Рекомендуется приварить к головке металлический прут, чтобы было можно поворачивать ее без использования ключа.
Как пользоваться
Заполняется водой.
Пользоваться «вечным» поленом еще проще, чем его создавать. Сначала выкручиваем крышку и наливаем внутрь воду, полностью заполняя аппарат. Чтобы процесс пошел сразу, можно заливать кипяток. «Вечное» полено помещается вглубь печки и обкладывается там дровами по бокам и сверху. После этого остается только зажечь огонь.
Видеоматериал
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