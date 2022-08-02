Секретная база США, где мог начаться конец света

С начала 1960-х и до середины 80-х годов, город Тусон был окружен 18-ю шахтами ракетных установок Titan 2, оснащенных ядерными боеголовками. Именно отсюда правительство США планировали нанести удар «Последнего дня», раз и навсегда закрывший бы историю всего человечества. На сегодняшний день эта база не функционирует — остался лишь музей, выстроенный вокруг одной из пусковых шахт. Руководит им Ивонн Моррис, первая женщина, ставшая командиром бригады операторов. Она и несколько других людей высшего командного состава базы вполне могла бы стать ответственной за ядерный удар по территории Советского Союза.









Глубокая консервация

Скрытая угроза

Бункер

Туннели

Сейф судьбы

Зона отдыха

Titan 2

Коды запуска

Готовность к атаке

Сегодняшний день