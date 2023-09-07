7 бытовых уловок, которым нужно дать золотую медаль

Быт постоянно преподносит хозяйкам какие-то сюрпризы, и далеко не всегда приятные. С некоторыми получается справиться легко и быстро, а некоторые требуют большого количества времени и сил.







Чтобы сделать свою жизнь проще, рекомендуем пользоваться лайфхаками, которые очень выручают в вопросах ведения домашнего хозяйства.



1. Чтобы суп не выкипал, нужно…

2. Чтобы убрать неприятный запах в ванной, нужно…

3. Чтобы намазать на хлеб заледеневшее масло, нужно…

4. Чтобы почистить сковороду от жира, нужно…

5. Чтобы заварить кофе в чашке без осадков, нужно…

6. Чтобы сделать ароматизатор из подручных средств, нужно…

7. Чтобы погладить шторы без утюга, нужно…

Смажьте стенки кастрюли сливочным масломГотовка будет занимать не так много времени, если делать несколько блюд одновременно. Однако при таком раскладе всегда есть шанс, что что-то подгорит, выкипит, недоварится и пр. Особенно часто «страдает» бульон. Казалось бы – только поставила кастрюлю на плиту, но стоит лишь отвернуться, как содержимое уже стремительно выкипает.Здесь есть два варианта: можно воспользоваться лайфхаком с деревянной ложкой, который уже давно ходит в интернете, а можно пойти по другому пути – смазать кастрюлю сливочным маслом изнутри по верхнему краю. По словам хозяек, которые испытывали эту хитрость на практике, пенка супа в процессе закипания жидкости поднимается, но за бортик кастрюли не вытекает. Отличная новость для тех, кто не хочет 15 минут стоять у плиты, в ожидании, когда огонь под супом уже можно будет убавлять.Для устранения запахов используйте эфирное маслоСанузел – место скопления неприятных запахов. Даже если регулярно делать там уборку, чистить унитаз, проводить профилактику, нет никакой гарантии, что однажды утром вы не зайдете в комнату и не услышите какой-то подозрительный аромат (особенно если здесь стоят кошачьи лотки). Поэтому важно использовать различные ароматизаторы, освежители, таблетки для сливного бака, которые будут устранять запах «на корню» и не давать ему распространяться.Также поддержать санузел в чистоте поможет обычное эфирное масло – отличный вариант для тех, кто не любит злоупотреблять бытовой химией или не хочет тратить на нее много денег. Нужно добавить пару капель в подставку для ершика, ведь именно этот элемент часто становится причиной появления неприятных запахов.• Смешайте в небольшой пиале пять столовых ложек соды, 10 капель эфирного масла с любимым запахом и небольшое количество воды, чтобы получилась масса с пастообразной консистенцией. Полученной смесью наполните формочки для выпекания кексов и поставьте за унитазом. Обновляйте раз в неделю.• Также несколько капель эфирного масла можно нанести на обратную сторону картонной втулки от туалетной бумаги. Каждый раз, когда вам будет нужна бумага, вы будете ощущать приятный аромат.Выдавите замерзшее масло через пресс для чеснока.А вы тоже любите есть на завтрак бутерброды со сливочным маслом? Получается очень вкусно и питательно, особенно если сверху добавить еще какие-нибудь ингредиенты, например, сыр. Вот только законы подлости еще никто не отменял – сливочное масло может закончиться в масленке в самый неподходящий момент, а намазать на хлеб замороженное – тот еще квест.Если вы попали в такую ситуацию, не торопитесь замешивать тесто на оладьи или делать яичницу – вы еще можете сделать для себя и членов семьи любимые бутерброды. Для этого отрежьте кубик замороженного масла, положите его в чеснокодавилку и выдавите на хлеб. Это намного проще, чем пытаться намазать твердое как камень масло ножом.Используйте для чистки влажные салфетки.Мы привыкли мыть сковороды изнутри, но ведь с внешней стороны также скапливается большое количество загрязнений, например, нагар или жирные пятна (иногда даже встречаются остатки еды). Периодически дно и стенки посуды нужно чистить, иначе она потеряет свой привлекательный внешний вид.С этой задачей отлично справляется обычное моющее средство, но из-за своей жидкой консистенции оно просто стекает с поверхности в тот момент, когда вы хотите оставить его на пять-десять минут, чтобы лучше подействовало. В этом случае можно воспользоваться помощью влажных салфеток. Положите их крест-накрест на дно сковороды и только после этого наносите бытовую химию. Салфетки «задержат» средство в нужном положении.Заваривать кофе можно не только в турке, но и через медицинскую маскуЗаварной кофе выгодно отличается от растворимого своим насыщенным вкусом и ароматом. Но чтобы его приготовить, недостаточно насыпать чайную ложку в чашку и залить кипятком, приходится повозиться с туркой или кофемашиной. Если у вас нет на это времени или просто лень, заварите бодрящий напиток в кружке. А чтобы на дне не осталось неприятного осадка, используйте обычную медицинскую маску. Да-да, вы не ослышались – она исполнит роль своеобразного фильтра.Положите ее сверху кружки, насыпьте необходимое количество кофе и залейте кипятком. В результате вся жидкость попадет в кружку, а кофейная гуща останется сверху. Если вы используете ее в качестве скраба или удобрения для растений, ее можно будет легко собрать с маски.Кондиционер для белья – прекрасная основа для ароматизатора.За атмосферу в вашей квартире отвечает очень много факторов, и один из них – правильный аромат. Именно он «встречает» гостей на пороге, создает нужный настрой и формирует первое впечатление. Сейчас в магазинах можно найти очень много различных ароматических диффузоров, но если вам не хочется тратиться, сделайте такой своими руками.Для этого вам понадобится пустая баночка небольшого размера (можно взять из-под крема), кондиционер для белья или гель для стирки с приятным запахом, морская или поваренная соль, спирт, бутоны гвоздики. Насыпьте в емкость несколько чайных ложек соли, чтобы она покрыла дно примерно на два сантиметра, добавьте кондиционер для белья (ориентируйтесь на объем баночки), чайную ложку спирта, а в конце добавьте пять-шесть бутонов гвоздики. Ароматизатор готов! Самое время выбрать для него подходящее место в квартире.Также можно просто налить кондиционер в емкость и вставить деревянные шпажки. Такие палочки позволят аромату равномерно распределиться по комнате, создавая приятную атмосферу. Помните, что шпажки нужно периодически менять – только так получится поддержать постоянный аромат в квартире.Используйте кондиционер и воду для разглаживания штор.Шторы выполняют очень много полезных функций: создают в доме уютную и красивую атмосферу, защищают квартиру от посторонних взглядов, препятствуют чрезмерному попаданию солнечных лучей в комнату и даже способствуют нормализации сна. Однако есть у текстиля и существенный минус – он накапливает большое количество пыли, поэтому его приходится часто стирать. После стирки шторы мнутся, а гладить их утюгом достаточно сложно из-за внушительной длины. Даже наличие гладильной доски не спасает. Хорошо, что мудрые хозяйки придумали полезный лайфхак, способный существенно упростить процесс.Итак, нужно повесить шторы, не проглаживая их утюгом, а после этого обработать специальным раствором, состоящим из воды и кондиционера для белья. Для удобства перелейте смесь в пульверизатор, а уже потом обрабатывайте гардины. Через некоторое время они отвиснут и разгладятся (обычно ночи хватает). Как видите, все легко и просто. А в качестве бонуса вы получите потрясающий аромат в комнате, ведь шторы будут пахнуть кондиционером.