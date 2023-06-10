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Детские коляски в СССР: от деревянного ящика до моделей с рессорами и тормозами


Детские коляски в СССР: от деревянного ящика до моделей с рессорами и тормозами


Первым транспортным средством каждого человека является коляска. В советские времена у новоиспеченных родителей не было такого выбора, как сейчас. Но ассортимент постепенно расширялся, появлялись импортные коляски. Какие же модели в разные годы были доступны населению СССР?

Коляски имеют свою историю и эволюционный путь / Фото: thescottishsun.co.uk

Коляски имеют свою историю и эволюционный путь / Фото: thescottishsun.co.uk

 

Многие из тех, кто родился в Советском Союзе, и сейчас вспоминают свои игрушки, санки, книжки. А вот с колясками все немного сложнее, и помним мы их только по фотографиям или же видели в более старшем возрасте на улице, где мамы катали малышей. Хотя, может у кого и хранилась эта «карета» еще долгое время. Ведь тогда подобные изделия не выбрасывались, а передавались родственникам или друзьям.

Детские коляски, как и все, что изобрел в этом мире человек, имеют свою историю и эволюционный путь – от простого ящика из дерева с колесиками до ультрасовременных устройств с огромным функционалом.

1. 30-е годы



Первые коляски делали из дерева / Фото: babydar.com.ua

Первые коляски делали из дерева / Фото: babydar.com.ua

 

Вряд ли сегодня можно найти человека, который бы воочию видел детский транспорт этого периода времени, но есть еще и фото. На фотоснимках Брэнсона Деку, фотографа из Америки, который в тридцать первом году побывал в России. Он заснял уникальные кадры, которые рассказывают о советских гражданах того далекого времени.

У ребятишек уже тогда были колясочки, правда, самодельные и из дерева. Они чем-то были похожи на тележки, используемые для работы в саду, а чем-то на санки. Даже есть некоторые общие черты со стульчиками для кормления малышей из семидесятых годов прошлого века. Но самое главное – они выполняли свои функции – в них можно было укачивать ребенка и перевозить его.
Для лета выпускались плетеные коляски / Фото: englishrussia.com

Для лета выпускались плетеные коляски / Фото: englishrussia.com

 

Со временем появились уже усовершенствованные вариации, летние. Эти модели тоже были сделаны самостоятельно мастерами. Они были плетеными (и опять деревянными) и на колесах.

Потом началась Великая Отечественная война, на которой погибло огромнейшее количество людей. Понятно, что в военные годы о производстве подобных устройств никто не задумывался, но после победы перед правительством встал серьезный вопрос об увеличении численности населения. Государство не осталось в стороне и по мере собственных возможностей старалось как-то стимулировать женщин на рождаемость, хоть немного облегчив им быт после появления малыша.

2. 50-е годы


В послевоенное время производство колясок было поставлено на поток / Фото: humus.livejournal.com

В послевоенное время производство колясок было поставлено на поток / Фото: humus.livejournal.com

 

По неофициальным данным в 49-м году правительство приняло решение поставить изготовление колясок на поток. Именно тогда по распоряжению властей доставили прямо из Германии образец детской коляски. Естественно, ее досконально изучили и стали налаживать собственное массовое производство.

В самом начале пятидесятых двадцатого столетия появились первые заводские изделия. Производились они всего на одном предприятии – Дубненском машиностроительном заводе. С 53-го по 90-е гг. ДМЗ выпустил больше 4 000 000 детских колясок. Всего в стране открыли около пятидесяти цехов, где производились «транспортные средства».
Модели колясок от ДМЗ были не очень удобные / Фото: april-knows.ru

Модели колясок от ДМЗ были не очень удобные / Фото: april-knows.ru

 

Каркас у этих моделей был полностью из металла. Короб для ребенка находился на колесиках. Посадка у колясок была очень низкой, а колеса совсем маленькие и это было довольно неудобно. Но проблемы родителей ребятишек не смущали, они были довольные и счастливые.

3. 60-е годы


Усовершенствованная коляска ВМ-210 / Фото: v-gornom.ru

Усовершенствованная коляска ВМ-210 / Фото: v-gornom.ru

 

В самом начале шестидесятых уже стали появляться более удобные модели колясок, у которых были колеса большими, а посадка высокой. Но эти модели не предназначались для лежания. В них ребенок мог ездить сидя, при этом немного отклонившись назад, где была спинка.

Только в 63-м г. Воткинский машиностроительный завод выпустил усовершенствованную модель ВМ-210. Здесь было все, что нужно для удобства мамочек и детей – достаточно большие колеса и высокая посадка. Позволить себе покупку коляски мог не каждый советский человек. На ближайшие несколько лет она стала настоящим символом благополучия.

4. 70-е годы


Немецкая коляска «Zekiwa» - мечта советских женщин / Фото: forum.materinstvo.ru

Немецкая коляска «Zekiwa» - мечта советских женщин / Фото: forum.materinstvo.ru

 

В этот период детские коляски стали товаром массового потребления. Они больше не были в дефиците и роскошью не считались. Кроме отечественных изделий в продаже стали появляться и импортные, немецкие, выпущенные компанией «Zekiwa». Конечно, цена у них была на порядок выше, да и, как любой импортный товар, достать их было не так уж и просто.

Ну а наши советские изделия были в изобилии, но все однотипные и настолько похожи, что мамочки придумывали различные способы наметить свою, чтобы нигде не перепутать. Главным производителем колясок остается ДМЗ.

5. 80-е годы


Отечественные производители модернизировали коляски / Фото: politiko.ua

Отечественные производители модернизировали коляски / Фото: politiko.ua

 

Детские коляски продолжают модернизировать. У них уже начали появляться специальные отделения-карманы, в которые родители могли поместить, например, пеленку или бутылочку с водичкой, молоком, смесью. Внизу было «багажное отделение» – сетка, на которую обычно складывались продукты после покупки. Также появились и тормоза. Более поздние вариации выпускались с небольшими окошками, через которые ребенок мог наблюдать за тем, что происходит вокруг.
Помимо колясок для двойни начали выпускать и детские модели для кукол / Фото: karaganda.vibirai.ru

Помимо колясок для двойни начали выпускать и детские модели для кукол / Фото: karaganda.vibirai.ru

 

Наши люди любят экспериментировать, и в случае с колясками тоже без этого не обошлось. Были попытки изготовить облегченные пластмассовые коляски-трансформеры. Так появилось изделие «Мотылек», которое не нашло поклонников, так как было небезопасным. Мало того, что очень часто эта коляска ломалась, а значит была непрактичной, она еще и могла в любой момент просто перевернуться, причем, вместе с находившимся в ней ребенком.

В это же время в Латвийской Республике на Заводе металлоизделий «Лиепая» тоже начинают изготавливать «транспорт» для малышей, который был отмечен Знаком качества. Здесь производили коляски в разных вариациях – для двойняшек и тройняшек и даже игрушечные, для кукол.

Что касается ДМЗ, то здесь продолжают заниматься производством этой продукции, к тому же, совместно с ГДР запускают выпуск новых, более совершенных моделей.
Легкие коляски-трости долгое время пользовались спросом / Фото: yandex.kz

Легкие коляски-трости долгое время пользовались спросом / Фото: yandex.kz

 

Особой популярностью долгое время пользовались легкие коляски-трости, которые быстро складывались. С ними можно было ездить в общественном транспорте, без труда переносить, если нужно, да и в квартире она места много не занимала. Коляска была предназначена для деток постарше, так как в ней можно было ездить только сидя.
На улицах можно бфло увидеть самые разные модели колясок / Фото: pastvu.com

На улицах можно бфло увидеть самые разные модели колясок / Фото: pastvu.com

 

В это время на городских улицах можно было увидеть самые разнообразные модели колясок и не только отечественных.
Как бы там ни было, но каждая молодая мама мечтала именно о колясочке немецкой фирмы «Zekiwa», у которой были отличные тормоза, хорошие рессоры и обязательно сетка для сумок. Самыми модными считались модели с велюровым верхом.

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Детские коляски в СССР: от деревянного ящика до моделей с рессорами и тормозами

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г. Воткинск

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